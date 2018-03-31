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  Джейсон Дитц
США
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опубликовано редакцией на Переводике 31.03.18 15:40
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Турция угрожает атаковать французские силы в Сирии за поддержку курдов

Заместитель премьер-министра: Франция "станет мишенью для Турции"

Джейсон Дитц

После объявления в четверг французским президентом Эммануэлем Макроном, что он посылает силы спецназа в сирийский город Манбидж, чтобы поддержать возглавляемую США коалицию, включая курдские ОНС, против возможных турецких атак, Турция теперь угрожает Франции.

 

Президенты Эрдоган и Макрон

Турецкие официальные лица назвали заявление Макрона "совершенно неверным подходом", который граничит с поддержкой терроризма. Заместитель премьер-министра Бекир Боздаг добавил, что Франция "станет мишенью для Турции", если они продолжат сотрудничать с курдами. 

Это усиливает сложность ситуации вокруг Манбиджа, и представляет собой новую угрозу из серии угроз Турции атаковать другие важные страны-члены НАТО внутри Сирии. Турция яростно выступает против курдов и много лет требует от США, чтобы они прекратили их поддерживать, используя аналогичные угрозы.  

Эти угрозы теперь, однако, являются намного более немедленными, так как Турция и ее союзники из Свободной сирийской армии (ССА) готовятся атаковать Манбидж. Вдобавок к курдам в Манбидже также размещены военные США и Британии, а также туда направляются французские войска.

Это ставит в непосредственную близость друг от друга четыре страны-члена НАТО с большими затратами, и одна из них явно рвется в бой против остальных трех. Хотя очевидно есть очень хорошие причины для Турции не начинать этот бой, но они вложили много сил в риторику в отношении этой атаки против Манбиджа как части войны с террором и не проявляют никаких признаков отхода от этой позиции.  

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теги: Франция, Сирия, Турция  
   
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