Турция угрожает атаковать французские силы в Сирии за поддержку курдов

Заместитель премьер-министра: Франция "станет мишенью для Турции"

Джейсон Дитц



После объявления в четверг французским президентом Эммануэлем Макроном, что он посылает силы спецназа в сирийский город Манбидж, чтобы поддержать возглавляемую США коалицию, включая курдские ОНС, против возможных турецких атак, Турция теперь угрожает Франции.



Президенты Эрдоган и Макрон

Турецкие официальные лица назвали заявление Макрона "совершенно неверным подходом", который граничит с поддержкой терроризма. Заместитель премьер-министра Бекир Боздаг добавил, что Франция "станет мишенью для Турции", если они продолжат сотрудничать с курдами.

Это усиливает сложность ситуации вокруг Манбиджа, и представляет собой новую угрозу из серии угроз Турции атаковать другие важные страны-члены НАТО внутри Сирии. Турция яростно выступает против курдов и много лет требует от США, чтобы они прекратили их поддерживать, используя аналогичные угрозы.

Эти угрозы теперь, однако, являются намного более немедленными, так как Турция и ее союзники из Свободной сирийской армии (ССА) готовятся атаковать Манбидж. Вдобавок к курдам в Манбидже также размещены военные США и Британии, а также туда направляются французские войска.

Это ставит в непосредственную близость друг от друга четыре страны-члена НАТО с большими затратами, и одна из них явно рвется в бой против остальных трех. Хотя очевидно есть очень хорошие причины для Турции не начинать этот бой, но они вложили много сил в риторику в отношении этой атаки против Манбиджа как части войны с террором и не проявляют никаких признаков отхода от этой позиции.



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