Пресса Швейцарии о послании Владимира Путина

«Путин и его апологеты, повсеместно выступающие в качестве комментаторов, не согласны с тем, что такая презентация была выражением агрессии — совсем даже наоборот». (Keystone)

«Путин выложил свой козырь — атомное оружие», «Жутко легкомысленно и предельно опасно»: таковы комментарии прессы Швейцарии на послание президента России.

«Владимир Путин взорвал рамки (жанра) сразу в нескольких смыслах», — пишет выходящая в Цюрихе «Нойе Цюрхер Цайтунг». «Его речь, которая закреплена в Конституции в качестве обязательного ежегодного отчета президента перед обеими палатами парламента, была перенесена поближе к президентским выборам 18-го марта. Палитра приглашенных на выступление гостей была значительно расширена. Наконец, вместо исторического Георгиевского зала Кремля в качестве места произнесения президентом речи „о положении нации“ был выбран Манеж, поскольку только там можно было технически организовать показ анимацимонной презентации с новейшими образцами ядерного оружия».

«Путин и его апологеты, повсеместно выступающие в качестве комментаторов, не согласны с тем, что такая презентация была выражением агрессии — совсем даже наоборот. Напоминая о том, как 16 лет назад США покинули Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО), подписанный США и СССР еще в 1972 году, президент России представил все свои планы в области развития ядерных вооружений и новейших средств их доставки в качестве необходимого вклада в сохранение ядерного равновесия», — пишет «NZZ».

«Сигнал, посланный городу и миру за три недели до президентских выборов, был ясен: Россия сильнее, чем слепому Западу казалось до сих пор. Государство, способное реализовывать такие военные проекты, способно и в других отраслях экономики и областях жизни повести общество к новым временам». При этом, как отмечает далее газета, «многие пассажи его речи были реалистичным отражением страны, которая, если выехать за пределы больших городов, превращается в полностью заброшенную территорию. Именно поэтому он указал на необходимость качественно нового подхода к проблемам пространственного планирования. К российской провинции, одичалой страдающей от оттока населения, это относится в первую очередь.

При этом после 18 лет нахождения у власти президенту все труднее ссылаться на «лихие 90-е в качестве источника всех проблем. Именно поэтому он теперь в качестве масштаба выбрал для своих сравнений СССР. Откуда, однако, должны взяться средства для всех в который раз заявленных реформ? Президент говорит о реформировании налоговой системы, о повышении эффективности экономики и о создании стимулов для частных инвестиций. Однако непропорционально большое время, уделенное военной тематике, уже сейчас говорит, каковы его истинные приоритеты сейчас и в будущем», — резюмирует «Нойе Цюрхер Цайтунг».

«Чеховское ружье и легкомысленные речи»

«Истинная угроза для России — это не НАТО, не американская система противоракетной обороны и не санкции. Истинная угроза для страны — это ее отсталость. И это не слова какого-нибудь критика кремлевского режима, это то, о чем вчера говорил сам президент Владимир Путин», — отмечает бернская газета «Der Bund».

«Однако вопросу в очередной раз обещанного им прыжка в будущее была посвящена только первая часть его послания о положении нации. Наверное, в этот момент ни он сам себя не слышал, ни собравшаяся в „Манеже“ элита. Движение же в зале по-настоящему началось тогда, когда, примерно через час времени со всеми его скучными графиками и таблицами, на экранах появилась анимационная презентация, симулирующая обстрел США ядерными зарядами. И это при том, что, как только что говорил сам президент, угрозы со стороны Соединенных Штатов сейчас нет или же такие угрозы носят второстепенный характер».

«У Владимира Путина нет рецептов против продолжающегося падения стандартов жизни в стране, против ее глобального отставания в области экономики и инноваций. Он управляет судьбами России уже 18 лет, слишком долго для того, чтобы у кого-то еще оставалась способность верить всем его обещаниям в плане модернизации государства и общества. И он, и его окружение давно уже прекратили борьбу с настоящими угрозами для страны. Накануне своего четвертого срока Владимир Путин сам стал олицетворением застоя.

Победа, пусть даже виртуальная, над своим „заклятым другом“ США, выглядит в такой ситуации в качестве утешительного приза. Это победа виртуальна — пока! Потому что легкомысленные речи на тему ядерных ударов являются весьма, на самом деле, опасными! И речь при этом вовсе не идет о том, есть ли у него на самом деле столь широко разрекламированное „чудо-оружие“. Своими речами он поддерживает у публики определенные ожидания. И здесь невольно вспоминается Чехов и его ружье, которое обязательно должно выстрелить. У Чехова — это был только театр...»