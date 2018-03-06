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Видео: В Нигере, террористическая группа устроила засаду американскому спецназу


On Mar 5, 2018


Террористическая группировка   “Da’ash” опубликовала видеозапись  сделанную в ходе боя в результате которого  были убиты 4 американских спецназовца.

Согласно “Daily Mail”,  видео, включающее шокирующие сцены,   показывает последние минуты жизни американских солдат.  

Британская газета,  получившая копию видео,  пишет что американские военные были убиты 4 октября  в засаде устроенной 50-ю боевиками ИГИЛ в местности  называющейся “Tongo Tongo” в Нигере.

Бой произошел  во время возвращения 12-ти  американских спецназовцев и 30  нигерийских солдат в деревню, расположенную  вблизи границы с Мали, для поисков одного высокопоставленного члена  организации Da’ash.

Газета  пишет, что  видео поднимает  вопросы о роли американских военных  в Нигере, особенно после размещения там 800  военнослужащих которые могут обучать местных военных  и применять дроны.



Добавлено:

Why Is The US Fighting In Niger?

Почему Соединённые штаты воюют в Нигере?


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теги: Нигер  
   
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