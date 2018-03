Видео: В Нигере, террористическая группа устроила засаду американскому спецназу





Террористическая группировка “Da’ash” опубликовала видеозапись сделанную в ходе боя в результате которого были убиты 4 американских спецназовца.

Согласно “Daily Mail”, видео, включающее шокирующие сцены, показывает последние минуты жизни американских солдат.

Британская газета, получившая копию видео, пишет что американские военные были убиты 4 октября в засаде устроенной 50-ю боевиками ИГИЛ в местности называющейся “Tongo Tongo” в Нигере.

Бой произошел во время возвращения 12-ти американских спецназовцев и 30 нигерийских солдат в деревню, расположенную вблизи границы с Мали, для поисков одного высокопоставленного члена организации Da’ash.

Газета пишет, что видео поднимает вопросы о роли американских военных в Нигере, особенно после размещения там 800 военнослужащих которые могут обучать местных военных и применять дроны.





Why Is The US Fighting In Niger?

Почему Соединённые штаты воюют в Нигере?





