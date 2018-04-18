На новой российской базе в Арктике развевается чеченский флаг

Национальная гвардия на Земле Франца-Иосифа. Фото из «Твиттера» Марины Ковтун

Ключевой частью сил, проводивших тактико-специальные учения на Земле Франца-Иосифа, стали спецподразделения из Чечни.

By Atle Staalesen апреля 17, 2018

Служащие российской национальной гвардии десантировались на покрытый снегом арктический архипелаг 12 апреля. После этого они приступили к отработке сценария по поиску и уничтожению группы бандитов.

Это первые учения подобного рода. Они проводились во взаимодействии с пограничными органами ФСБ и Министерством обороны России, сообщает Росгвардия. До этого на прошлой неделе состоялись учения в Мурманске.

Спецподразделения из Чечни стали ключевой частью учений, и когда руководитель Росгвардии Виктор Золотов приветствовал войска, на ветру развевался флаг республики.

«Учение, проводимое в особых географических и климатических условиях, позволяют опробовать новые формы и способы действий подразделений, отладить систему управления, а также испытать перспективные образцы имущества и вооружения», ― приводятся слова Зотова в пресс-релизе.



Служащие российской национальной гвардии на Земле Франца-Иосифа. Фото: rusgvardia.ru

«Несомненно, приобретаемый войсками опыт будет в дальнейшем использован при подготовке других наших подразделений», ― подчеркнул он. Важнейшим элементом проведенного учения явилась координация взаимодействия с органами пограничной службы ФСБ, рассказал глава Росгвардии.

Все это происходило возле новой российской военной базы Нагурское на Земле Франца-Иосифа. База Нагурское представляет собой новый военный комплекс площадью 14 тысяч квадратных метров, обеспечивающий проживание и несение службы группе численностью 150 военнослужащих. Рядом находится модернизированный военный аэродром.

Спецназовцы были экипированы в специальную полярную форму. Но самое главное ― военнослужащие и сотрудники показали высочайший уровень профессиональной подготовки, говорится в пресс-релизе Росгвардии.

На учениях присутствовало несколько важных гостей, в том числе губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

«Военнослужащие и сотрудники показали высочайший уровень профессиональной подготовки, мужество и стойкость», ― подчеркнула Ковтун в твите с места событий.

На учениях также присутствовал губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Как сообщает Министерство природных ресурсов, в пятницу Орлов вместе с Мариной Ковтун и Виктором Золотовым посетили национальный парк «Русская Арктика».

Программа визита включала в себя посещение гостями музейной экспозиции, рассказывающей об освоении архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Им также рассказали о научно-исследовательской деятельности на территории.

Национальная гвардия Российской Федерации – это военная структура, подчиняющаяся напрямую российскому президенту. Она была создана в 2016 году в рамках крупной перетасовки российских силовых ведомств.

В состав этой мощной структуры, возглавляемой бывшим руководителем президентской охраны Виктором Золотовым, входят около 300 тысяч служащих. В Росгвардии есть как контрактники, так и призывники, а также, возможно, казачьи подразделения.



Фото из «Твиттера» Марины Ковтун

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