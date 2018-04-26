Крупное дело о коррупции на самых северных берегах российской Арктики

Согласно сообщению прокуратуры, Дмитрий Бушманов и Алексей Эккерт похитили 2,9 миллиарда рублей (38 миллионов евро) в связи со строительством объектов военно-морских баз на Новой Земле, острове Врангеля и мысе Шмидта.

Им принадлежит строительная компания «РусАльянс Строй», который в 2014 году выиграл многомиллиардный тендер. До 3,2 миллиарда рублей было перечислено компании в виде авансового платежа. Впоследствии, как утверждает прокуратура, львиная доля этих средств была похищена Дмитрием Бушмановым и Алексеем Эккертом.

По сообщению газеты «Коммерсантъ», за последние годы в отношении «РусАльянс Строй» было открыто множество других дел.

Однако, никто из них не был осужден, а на судебном заседании на прошлой неделе они частично выиграли суд, когда судья принял решение о возвращении дела на доследование в генеральную прокуратуру. По решению судьи, в ходе расследования было совершено несколько нарушений закона, сообщает «Коммерсантъ».

С начала 2016 года Эккерт и Бушманов находятся под стражей.

Оба мужчины имеют тесные связи с госаппаратом. До 2009 года Алексей Эккерт работал в Министерстве обороны. Также, он работал в региональной администрации Ненецкого Автономного округа и в нефтяной компании «Роснефть».

Дело против «РусАльянс Строй» возникло на фоне крупных инвестиций России в строительство и модернизацию арктических военных баз.

К началу 2017 года приблизительно 1000 рабочих били заняты на строительстве более 100 военных объектов на пяти российских архипелагах в Арктике. Изначально готовность всех объектов ожидалась в 2017 году.

Среди них — 30 зданий и сооружений на острове Земля Александры, на базе на Земле Франца-Иосифа. Сопоставимое количество объектов возведено на острове Врангеля и на Мысе Шмидта — на двух дальневосточных базах.

Новые технические посты и социальная инфраструктура создаются также в Рогачево, на военной базе на Новой Земле.

Как сообщается, база на о. Котельный на Новосибирских островах была готова к передаче Северному Флоту уже в середине декабря 2016 года. Этот проект включает модернизированный временный аэродром и жилищно-административный комплекс в форме трехлучевой звезды «Северный клевер» площадью 12 000 квадратных метров.

В апреле 2017 года был сдан в эксплуатацию военный комплекс базы Нагурское площадью 14 000 квадратных метров на Земле Александры, самом северном острове архипелага Земля Франца-Иосифа.