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опубликовано редакцией на Переводике 12.05.18 06:15
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Почти Джеймс Бонд и ещё немножечко Штирлиц

Освальд Гантуа  (Oswald Gantois), которого обвиняют в работе на Россию,  говорит что “каждый дипломат должен быть немножечко шпионом”.  

Daniel Boffey in Brussels  Fri 11 May 2018 


Даниэль Крэйг в  роли Джеймса Бонда в  фильме “Skyfall”. Photograph: Everett/Rex/Shutterstock

Высокопоставленный бельгийский дипломат, который,  в подслушанном следователями разговоре, заявил, что он действовал совсем как Джеймс Бонд, предстал перед судом по  обвинению в том что он, предположительно, в течение 25 лет шпионил для русских.

Освальд Гантуа (Oswald Gantois), 63 года, обвиняется в передаче  КГБ и её преемнице - СВР, информации, которую Кремль, возможно,  использовал для создания фальшивых идентификационных документов  для своих агентов.

Дело против бывшего консула, который  за время своей дипломатической карьеры работал в США, Индии, Японии, Португалии и Алжире, построенное  на показаниях секретных агентов, данных многомесячной слежки, прослушки разговоров и обысков его дома,  слушалось в бельгийском федеральном суде в Брюгге. Суд опросил Гантуа и обязал его пройти проверку на детекторе лжи.

Энн Франсен, федеральный обвинитель, сказала, что в 1985 году, Гантуа  был завербован оперативниками КГБ, которые работали на так называемое подразделение N, специализирующееся на  снабжении шпионов фальшивыми документами и вымышленными жизнями - “легендами”.

“Для  этого нужны  все виды подложных документов. Знание обвиняемым  бельгийского законодательства о натурализации было, очевидно, очень полезно”  сказала Франсен.

Суду  рассказали, что российские  секретные службы щедро угощали  Гантуа, и расплачивались с ним за  его помощь деньгами и дорогой водкой.

“Он никогда не отмечал эти  ланчи в своем дневнике, и никогда не подавал отчеты о расходах”  сказала Франсен суду. “Это доказывает, что он прекрасно знал о нелегальном  характере своих действий. Во время одного из телефонных разговоров, которые мы слушали, он сказал  о себе, что действует совсем как Джеймс Бонд, но что каждый дипломат должен быть немножечко шпионом”.

Адвокат Гантуа, Люк Арну, сказал, что расследование не доказало вину его клиента и что  несообщение им о ланчах было просто оплошностью.

“Использованные [обвинением]  шпионские методы, были хуже, чем упомянутые в данном  деле” сказал он. “Ничего не значащие события были перекручены  и выжаты как половая тряпка. Но что это дало? Nougatbollen [фламандский сленг  - ничего]”.

В защиту “ложного ответа”, данного Гантуа  во время проверки на детекторе лжи, Арноу сказал: “Вопрос, кажется был  как из телепрограммы Temptation Island. Конечно, он давал информацию, но никогда секретную. Любой бельгийский адвокат мог бы  предоставить эту информацию”.

Гантуа, который временно отстранен от работы, сказал суду, что, хотя  он, возможно, и принимал водку, и, возможно, имел опасения по поводу некоторых вопросов, которые задавал  его российский контакт, но всегда в своей дипломатической карьере он был мотивирован только служением Бельгии.

“Я никогда не принимал деньги …, я никогда не раскрывал государственную  тайну” сказал он. “Я знаю что я прав, и этого достаточно. Этот случай разрушил мою жизнь. В глазах следователей я был виновен с самого начала. ”Вы перешли  [на их сторону], но они предали Вас” сказали они. Теперь я хочу, чтобы все это прекратилось. Я хочу перевернуть эту страницу”.

Вердикт должен  быть оглашен 13 июня.

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теги: Бельгия  
   
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