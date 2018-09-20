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опубликовано редакцией на Переводике 16.09.18 06:17
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Российские шпионы, задержанные в Гааге, планировали кибератаку на швейцарскую лабораторию


September 14, 2018

Как  сообщили  в четверг  NRC и швейцарская  газета Tages-Anzeiger, в начале этого года,  европейские разведывательные службы, в том числе голландская военная разведка и служба безопасности MIVD, задержали  в Гааге двух российских шпионов по подозрению в планировании взлома компьютерных сетей швейцарской лаборатории. Эти два человека готовились к поездке в Швейцарию,  в лабораторию Spiez, говорится в сообщениях. В то время лаборатория анализировала данные, связанные с газовыми атаками сирийского режима, а также нападение с применением отравляющих веществ (ОВ)  на российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери в марте прошлого года. Источники близкие к расследованию сообщили газетам, что эти двое, которые, как полагают, работают на российскую  военную разведку ГРУ, имели в своем распоряжении оборудование, которое позволило бы им проникнуть в компьютерную сеть лаборатории. Эти двое - это не те люди, которые действовали под именами Александра Петрова и Руслана Боширова  и были идентифицированы британским правительством как нападавшие на Скрипаля и сотрудники ГРУ.

В то время  инцидент в Гааге не был  придан гласности. Однако 26 марта,  в ответ на нападение в Солсбери, премьер-министр Марк Рютте заявил, что правительство решило  выслать «двух российских агентов разведки, работающих в российском посольстве». MIVD отказался комментировать предположения,  что это могут быть те же самые люди, сообщает NRC. В то же время, как прокуратура Берна подтвердила NRC, два потенциальных хакера,   с марта, были объектами уголовного расследования в Швейцарии. Лаборатория Spiez, которая является аккредитованной лабораторией Организации по запрещению химического оружия (OPCW), расположенной  в Гааге, заявила, что она отразила предпринятую ранее попытку хищения данных хакерами. Несмотря на это, отчет по делу Скрипаля попал в руки министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сказал, что получил его от  «конфиденциального источника», пишет газета. OPWC утверждает, что она не передает лабораторные отчеты из специализированных лабораторий с государствам-членам организации.


“Знаменитый собор”

Двое мужчин, несущих ответственность за  ОВ-атаку на Скрипаля и обнаруженных ленинградской интернет-газетой  «Фонтанка», много путешествовали между 2 сентября и 5 марта 2018 года, они  посетили Москву, Амстердам, Женеву, Милан и Париж. В интервью российскому телевидению мужчины сказали, что они не имеют никакого отношения к нападению. Описав себя  как торговцев продуктами питания, они заявили, что они были в Солсбери, только для того чтобы посетить собор, «известный не только в Европе, но и во всем мире».

Служба MIVD и служба  общей разведки и безопасности AIVD неоднократно предупреждали, что Нидерланды  являются объектом целенаправленной работы разведслужбы России. В прошлом году министр внутренних дел Kasja Ollongren  сказал депутатам, что агенты разведки участвуют в тайных операциях по сбору данных.

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теги: Нидерланды  
   
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