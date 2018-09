архив



опубликовано редакцией на Переводике 16.09.18 06:17 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Russian spies detained in The Hague were planning cyber break-in at Swiss lab: NRC" Нидерланды - 14 сентября 2018 г. Российские шпионы, задержанные в Гааге, планировали кибератаку на швейцарскую лабораторию

September 14, 2018 Как сообщили в четверг NRC и швейцарская газета Tages-Anzeiger, в начале этого года, европейские разведывательные службы, в том числе голландская военная разведка и служба безопасности MIVD, задержали в Гааге двух российских шпионов по подозрению в планировании взлома компьютерных сетей швейцарской лаборатории. Эти два человека готовились к поездке в Швейцарию, в лабораторию Spiez, говорится в сообщениях. В то время лаборатория анализировала данные, связанные с газовыми атаками сирийского режима, а также нападение с применением отравляющих веществ (ОВ) на российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери в марте прошлого года. Источники близкие к расследованию сообщили газетам, что эти двое, которые, как полагают, работают на российскую военную разведку ГРУ, имели в своем распоряжении оборудование, которое позволило бы им проникнуть в компьютерную сеть лаборатории. Эти двое - это не те люди, которые действовали под именами Александра Петрова и Руслана Боширова и были идентифицированы британским правительством как нападавшие на Скрипаля и сотрудники ГРУ. В то время инцидент в Гааге не был придан гласности. Однако 26 марта, в ответ на нападение в Солсбери, премьер-министр Марк Рютте заявил, что правительство решило выслать «двух российских агентов разведки, работающих в российском посольстве». MIVD отказался комментировать предположения, что это могут быть те же самые люди, сообщает NRC. В то же время, как прокуратура Берна подтвердила NRC, два потенциальных хакера, с марта, были объектами уголовного расследования в Швейцарии. Лаборатория Spiez, которая является аккредитованной лабораторией Организации по запрещению химического оружия (OPCW), расположенной в Гааге, заявила, что она отразила предпринятую ранее попытку хищения данных хакерами. Несмотря на это, отчет по делу Скрипаля попал в руки министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сказал, что получил его от «конфиденциального источника», пишет газета. OPWC утверждает, что она не передает лабораторные отчеты из специализированных лабораторий с государствам-членам организации.

Двое мужчин, несущих ответственность за ОВ-атаку на Скрипаля и обнаруженных ленинградской интернет-газетой «Фонтанка», много путешествовали между 2 сентября и 5 марта 2018 года, они посетили Москву, Амстердам, Женеву, Милан и Париж. В интервью российскому телевидению мужчины сказали, что они не имеют никакого отношения к нападению. Описав себя как торговцев продуктами питания, они заявили, что они были в Солсбери, только для того чтобы посетить собор, «известный не только в Европе, но и во всем мире». Служба MIVD и служба общей разведки и безопасности AIVD неоднократно предупреждали, что Нидерланды являются объектом целенаправленной работы разведслужбы России. В прошлом году министр внутренних дел Kasja Ollongren сказал депутатам, что агенты разведки участвуют в тайных операциях по сбору данных.