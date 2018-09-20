Расшифровывая реакцию Путина на атаку в Сирии

Автор - Том Луонго



Туман войны и геополитика затрудняют оценку первоначальных реакций на атаку против российских и сирийских сил.





Реакция российского президента Владимира Путина выглядела робкой и шла вразрез с заявлениями его министра обороны Сергея Шойгу и с более недавними заявлениями Министерства иностранных дел России.

Путин отказался однозначно обвинить Израиль в сбитии самолета электронной разведки Ил-20, когда погибли 15 российских военнослужащих, но дал ясно понять, что он считает Израиль ответственным за атаку в целом.

Мои мысли о том, каковы были цели этой атаки, представлены в моей последней статье на сайте Strategic Culture Foundation.

Для меня было очевидно, что эта атака была разработана как провокация, чтобы начать Третью мировую войну в Сирии и обвинить русских в нападении на страну-члена НАТО без реальной причины, так как это сирийские силы ПВО несут ответственность за сбитие самолета.

Ложь, чтобы втянуть нас в войну, является проверенной временем американской политической традицией, говорим ли мы о Форт-Самтер, Перл-Харбор или о Тонкинском заливе. Все эти инциденты не были неизбежными для президентов, которые намеревались вступить в конфликт, одновременно разыгрывая карту жертвы, заставив другую сторону начать стрелять первыми.

Мне жаль, если это спорное заявление, но исторические документы о них весьма и весьма наглядны.

Из статьи в Strategic Culture:

Ловушка достаточно очевидна. Израиль и Франция координировали атаку по множественным целям в Сирии без участия США, но с полного ведома США об операции, чтобы спровоцировать Россию действовать сгоряча и атаковать незначительный французский фрегат, который помогал израильской воздушной атаке.

Любое осуждение нечестного умысла израильской армии является пустым, так как если бы они не намеревались спровоцировать более широкий конфликт, то они бы дали России более одной минуты, чтобы убрать ее самолеты из этого района.

Это представляло бы собой нападение на государство-члена НАТО и потребовало бы ответа НАТО, тем самым добившись той самой эскалации, необходимой для продолжения войны в Сирии неопределенное время, и вызвало бы Третью мировую войну. Это ловко обходит любые возражения против более широкого конфликта со стороны президента Трампа, которому пришлось бы отреагировать военным образом на российскую атаку на союзника по НАТО. Это также снова подтверждает необходимость НАТО в общественной дискуссии, еще больше игнорируя атаки Трампа на эту организацию и любое его воображаемое движение за мир.

Теперь возьмите этот начальный, сделанный на ходу, анализ того, что произошло, и соедините с мастерской расшифровкой заявлений России об атаках сайтом Fort Russ News, и у вас будет, я думаю, достаточно ясная картина, какова была цель, и почему Путин, по-видимому, преуменьшил значение этого события, назвав его "... цепью трагических обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет".

Снимаю шляпу перед Джоакином Флоресом за его анализ. Это длинно, затейливо и стоит вашего времени, чтобы почитать. Я кратко изложу его здесь. Его тезис? Путин пытается спасти российско/французские отношения, не назвав Францию как виновницу потери самолета и 15 человек.

Что Россия отметила запуски французских ракет, но не сказала, по чему или по кому они ударили. И прежде чем русские что-то заявили об атаке, французы отрицали, что они как-то участвовали в атаке.

Вместо этого Россия согласилась с историей, которую США и остальные подготовили заранее, и которая не соответствует тем фактам, которые нам известны об этой ситуации, - что это сирийские силы ПВО сбили Ил-20 по ошибке.

И французские отрицания, и американские заявления о том, что виновником являются сирийские силы ПВО, были сделаны до каких-либо официальных слов со стороны русских.

Это классический метод "подготовки интерпретации", все время используемый Западом. Ухватиться за историю, посеять семена сомнения и риторически лишить вашего противника маневра, чтобы он не смог вывернуться и предъявить правду.

МН17, Скрипаль, Крым, атаки химическим оружием в Гуте, Думе и т.д. Эти операции спланированы.

И Флорес совершенно прав, что данный сценарий проходил согласно плану, но с одной небольшой проблемой.

Русские с ним согласились.

Россия, и Путин, сделали одну вещь, которая заставляет все это выглядеть как подставу - она согласилась с версией израильского злодеяния с целью остановить более широкий конфликт из-за обвинения и/или нападения на члена НАТО - Францию.

Флорес обращает внимание на важный момент, что сценарий огня по своим посредством С-200 является крайне маловероятным. Что на самом деле это Франция сбила самолет, была готова согласиться с обвинением (что она и сделала, заблаговременно отрицая, что участвовала в этом) и разрушить то, что оставалось от российско/французских отношений.

Теперь Россия может использовать отговорку об израильском предательстве как обоснование для дооснащения сирийских средств ПВО. Под предлогом как раз того, что и вызвало трагическую гибель их солдат - устарелых систем противовоздушной обороны, которые не определили должным образом, кто свой, кто чужой. Это, вероятно, ложь, но когда это имело значение в геополитике?

И, как я обращаю внимание в другой моей статье...

Это худший кошмар Израиля. Ситуация, когда любое воздушное нападение на цели в Сирии будет являться самоубийственной задачей, подрывая миф о превосходстве израильских ВВС и меняя хрупкое соотношение сил в Сирии окончательно против него. Именно поэтому премьер-министр Беньямин Нетаньяху так усиленно обрабатывал Путина в последние два года. Но этот инцидент начинает все с самого начала. Это было циничное злоупотребление доверием и терпением Путина. И теперь Израиль поплатится за свой просчет. Предоставление С-300 Сирии не отомстит за гибель пятнадцати российских солдат. Путину придется отреагировать на это более конкретным образом, чтобы успокоить сторонников жесткой линии в его правительстве и в стране. Его терпение и кажущаяся пассивность доведены до предела с политической точки зрения. Это, не стоит забывать, дает побочное преимущество неоконсервативным и глобалистским "ястребам" в Вашингтоне, Европе и Тель-Авиве.

Но реальной потерей здесь для Израиля будет создание Россией бесполетной зоны над западной Сирией. Любые менее серьезные ответные меры со стороны Путина будут использованы как предлог, и ситуация тогда пойдет по пути эскалации. Так что Путину придется разместить здесь С-300. И как только это произойдет, реальное решение вопроса Сирии начнется по-настоящему.

А это означает, что если альянс ФСКСША - Франции, Соединенного Королевства и США - хочет вторжения в Сирию, то им придется сделать это открыто, без casus belli. А это то, чего мы избегали в течение уже пяти лет.

Потому что ложь ради втягивания нас в войну - это то, как мы сохраняем иллюзию ведения захватнических войн под заголовком "Теория христианской справедливой войны", которая поддерживает наш национальный дух в соответствии с доктриной "предназначенности".

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