В Норвегии, по подозрению в сборе разведанных, задержан гражданин России
Парламент Норвегии - Стортинг. Фото: Томас Нильсен
Мужчина был задержан Службой безопасности полиции Норвегии PST в аэропорту Осло в пятницу вечером по подозрению в незаконном сборе разведданных во время семинара в норвежском парламенте.
By Thomas Nilsen
сентября 23, 2018
В семинаре, проходившем в четверг и пятницу и организованном Европейским центром парламентских исследований и документации (ECPRD), приняло участие 79 человек из 34 стран, сообщает газета Dagbladet. Участниками стали административные сотрудники парламентов разных европейских стран.
Dagbladet пообщалась с несколькими участниками, которым поведение мужчины на семинаре показалось подозрительным.
Мужчина задержан на две недели, пока будет идти дальнейшее расследование.
Наказание за незаконный сбор данных, составляющих государственную тайну, в соответствии с разделом 121 Уголовного кодекса Норвегии может достигать 3 лет лишения свободы.
Ни парламент Норвегии, ни PST не раскрывают подробности о действиях мужчины в парламенте до его ареста.
Газета VG взяла интервью у адвоката россиянина Хеге Кристине Окре, которая сообщила, что у него изъято электронное оборудование. По ее словам, мужчина не понимает причины для задержания.
Посольство Российской Федерации подтверждает факт задержания 21 сентября 2018 г. в аэропорту г.Осло российского гражданина после его участия в международном семинаре в норвежском парламенте. Считаем, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом. Обеспечиваем консульское содействие и защиту прав и интересов нашего гражданина.
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