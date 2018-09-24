В Норвегии, по подозрению в сборе разведанных, задержан гражданин России

Парламент Норвегии - Стортинг. Фото: Томас Нильсен

Мужчина был задержан Службой безопасности полиции Норвегии PST в аэропорту Осло в пятницу вечером по подозрению в незаконном сборе разведданных во время семинара в норвежском парламенте.

By Thomas Nilsen

сентября 23, 2018

В семинаре, проходившем в четверг и пятницу и организованном Европейским центром парламентских исследований и документации (ECPRD), приняло участие 79 человек из 34 стран, сообщает газета Dagbladet. Участниками стали административные сотрудники парламентов разных европейских стран.

Dagbladet пообщалась с несколькими участниками, которым поведение мужчины на семинаре показалось подозрительным.

Мужчина задержан на две недели, пока будет идти дальнейшее расследование.

Наказание за незаконный сбор данных, составляющих государственную тайну, в соответствии с разделом 121 Уголовного кодекса Норвегии может достигать 3 лет лишения свободы.

Ни парламент Норвегии, ни PST не раскрывают подробности о действиях мужчины в парламенте до его ареста.

Газета VG взяла интервью у адвоката россиянина Хеге Кристине Окре, которая сообщила, что у него изъято электронное оборудование. По ее словам, мужчина не понимает причины для задержания.

Посольство Российской Федерации подтверждает факт задержания 21 сентября 2018 г. в аэропорту г.Осло российского гражданина после его участия в международном семинаре в норвежском парламенте. Считаем, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом. Обеспечиваем консульское содействие и защиту прав и интересов нашего гражданина.

статью прочитали: 28 человек