Получится ли у России отпугнуть ВВС Израиля комплексом С-300?

Павел Аксенов Би-би-си 24 сентября 2018

Пуск ракеты комплекса С-300 на учениях в 2015 году

Направив в Сирию зенитно-ракетный комплекс С-300 в ответ на инцидент с гибелью российского самолета-разведчика Ил-20, российское министерство обороны воплотит в жизнь старую угрозу, которая пять лет назад вызвала напряжение на Ближнем Востоке, прежде всего в Израиле.

В 2013 году Россия уже хотела вооружить сирийскую арабскую армию этими системами. Контракт готовился с 2010 года, речь шла о поставках четырех батарей.

Сообщалось, что Дамаск даже перевел авансовый платеж, однако выполнение контракта было прекращено в одностороннем порядке, а деньги возвращены Сирии.

В своем нынешнем заявлении министр обороны России Сергей Шойгу напомнил о прошлом контракте: "Подчеркну, в 2013 году по просьбе израильской стороны мы приостановили поставку в Сирию комплекса С-300, который был подготовлен к отправке, а сирийские военнослужащие прошли соответствующую подготовку. Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине".

Что такое С-300?

Сергей Шойгу не сказал, сколько и каких единиц этого комплекса будет передано в Сирию. Возможно, Россия передаст полковой комплект ЗРК, который будет включать в себя полковой командный пункт, а также два-три дивизиона. В каждом дивизионе - четыре пусковые установки.

Какую именно модификацию поставят в Сирию, сказать сложно, но в Иран Россия поставила С-300ПМУ1. По словам Сергея Шойгу, комплекс, который будет передан Сирии, "способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей".

Комплекс С-300 создавался, в первую очередь, для обороны крупных стратегических объектов. Это не элемент "зональной" противовоздушной обороны, и этим она отличается от более старого комплекса С-200ВЭ, предназначенного для обороны территорий, а не объектов.

Существует три "семейства" С-300 - войсковой мобильный комплекс, система ПВО стратегических объектов и ЗРК морского базирования.

С-300ПМ на выставке "Армия-2016"

Первые дивизионы С-300 были развернуты в 1979 году. Последняя версия системы ПВО С-300ПМ-2 (экспортная версия - С-300ПМУ-2) появилась в конце 1990-х годов, последняя войсковая ЗРК - С-300В4 - несколько лет назад.

С-300 способен бороться не только с самолетами, но и с оперативно-тактическими баллистическими ракетами малой и средней дальности.

Этот комплекс ни разу не был применен в реальных боевых условиях, и поэтому все суждения о его эффективности основаны на испытаниях системы в ходе учений и оценок его заявленных тактико-технических характеристиках.

Может ли С-300 закрыть небо над Сирией?

Нет. Обеспечение системы ПВО большой территории требует гораздо больших усилий, и в любом случае двух-трех дивизионов для обороны государства не хватит.

Эксперт в области противовоздушной обороны Михаил Ходаренок, сам в прошлом служивший в войсках ПВО, рассказал Би-би-си, что система противовоздушной обороны включает в себя не только зенитно-ракетные комплексы, но также автоматизированную систему управления, систему радиоэлектронной борьбы, а также авиацию ПВО.

Между тем Сергей Шойгу в своем выступлении пообещал, что "командные пункты сирийских соединений и воинских частей противовоздушной обороны будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские Вооружённые силы", что обеспечит "управление всеми силами и средствами ПВО в Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и обеспечение целеуказания".

По мнению специалистов, полностью закрыть воздушное пространство над Сирией тремя дивизионами не удастся

Кроме того, Россия начнет использовать средства РЭБ в приграничных районах Сирии, подавляя спутниковую навигацию, а также блокируя работу авиационных радаров и связи. На авиабазе Хмеймим дислоцированы российские истребители Су-35, которые хороши именно в роли перехватчиков.

Однако, по словам Михаила Ходаренка, любая система противовоздушной обороны будет эффективной только в том случае, если она будет активной, а не пассивной: "Если встать в позу сугубо обороняющуюся, то тут даже самые современные зенитно-ракетные комплексы не помогут".

Эксперт пояснил, что речь тут идет о воздействии на авиабазы, авианосцы, подготовке и проведении операций по предотвращению боевых вылетов авиации противника.

"Я не думаю, что это приведет к каким-то активным действиям против Израиля, поскольку, во-первых, и Израиль рассматривает российское присутствие в Сирии как некий стабилизирующий элемент, и мы не заинтересованы ни в малейшем обострении с Израилем", - считает Михаил Ходаренок.

Неприемлемые последствия

Еще одним обстоятельством, которое может очень сильно осложнить ситуацию в Сирии в связи с размещением там комплексов С-300 и других систем, станет то, что на этих объектах могут оказаться российские военные специалисты.

Пять лет назад, когда вопрос поставок С-300 был предметом обсуждения на переговорах России и Израиля, в экспертном сообществе и масс-медиа также много говорили о последствиях такого шага, о том, что в Москве рассчитывали на то, что израильтяне будут избегать ударов по позициям ЗРК, чтобы не убить случайно гражданина России.

Для Израиля важно, чтобы в случае удара по С-300 там не было российских военных

Но в самом Израиле, как заявил в апреле 2018 года бывший глава израильской военной разведки Амос Ядлин, вопрос поставок С-300 в Сирию обсуждается давно, и в Израиле к этому готовятся: "Если я хорошо знаю наши ВВС, то мы уже разработали четкие планы по противодействию этой угрозе. После того как мы устраняем угрозу (а именно это мы и будем делать), мы готовы противодействовать новой [угрозе]".

Для Израиля комплексы С-300 представляют угрозу сами по себе, поскольку дальность действия (Сергей Шойгу обозначил ее в 250 километров) позволяет сбивать самолеты в воздушном пространстве израильского государства. Кроме того, наличие более совершенного ЗРК сильно осложнит действия израильских ВВС против объектов, имеющих отношение к организации "Хезболла" либо иранским военным структурам.

Израильский военный эксперт Давид Гендельман в интервью Би-би-си рассказал, что израильская разведка будет, прежде всего, устанавливать наличие российских офицеров в расположении батарей и командных пунктов ЗРК С-300.

По его мнению, прекращать авиаудары израильские ВВС не перестанут.

"Сам по себе вопрос иранского присутствия в Сирии или переброски и производства высокоточных вооружений для "Хезболлы" - это для Израиля принципиальный вопрос. И отказываться от этого на принципиальном уровне не будут, а как конкретно будут осуществляться операции в новых условиях, посмотрят. С техническими проблемами справиться можно, также как и с подавлением. Главный вопрос - как организовать "нестолкновение" с российскими силами", - рассказал Гендельман.

Диалог

Вопрос о передаче комплексов С-300 Сирии уже активно обсуждается на самом высоком политическом уровне - Израиль и США прилагают все усилия, чтобы отговорить российские власти от этого шага, передает агентство Рейтер.

В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил Владимиру Путину и заявил, что передача столь эффективных систем "безответственным игрокам" только усложнит и без того непростую ситуацию в регионе. При этом он также заявил, что Израиль будет и дальше защищать свои интересы.

В ответ Путин, как сообщает пресс-служба Кремля, заявил, что доверяет версии российских военных, и считает, что к этой сложной ситуации привели действия Израиля.

"Владимир Путин акцентировал, что принятые Россией решения по укреплению боевых возможностей сирийских ПВО адекватны сложившейся ситуации и направлены прежде всего на предотвращение любой потенциальной угрозы жизни российских военнослужащих, выполняющих задачи по борьбе с международным терроризмом", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

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