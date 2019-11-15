Взлет акций Boeing





Boeing по-прежнему считает, что компания сможет получить разрешение на возобновление полетов самолетов 737 MAX





С марта текущего года самолет был прикован к земле авиационными властями по всему миру из-за двух смертельных катастроф, в результате которых погибли все 346 человек на борту. Эти аварии были связаны с некорректной работой автоматической системы безопасности на самолете. В компании Boeing заявили, что работают над решением проблемы круглосуточно.





Акции Boeing выросли на 4,5% на новостях о практически решенном возобновлении полетов, и этот рост стал лучшим показателем ​​с июня. Это помогло поднять индекс Доу к положительному показателю, поскольку акция Boeing является наиболее сильно влияющей на показатели акцией в индексе.

С этого лета Boeing заявил, что надеется получить одобрение Федерального авиационного управления (ФАУ) США на то, что самолет снова будет летать где-то в четвертом квартале этого года.





ФАУ отказалась комментировать сроки повторной сертификации, заявив в прошлом месяце, что она «отменит режим запрета полетов только после того, как полностью убедится, что самолет безопасен».

Но в понедельник в Boeing заявили, что компания «продолжает в ФАУ целевую сертификацию обновлений программного обеспечения MAX для управления полетом в течение этого квартала. Исходя из этого графика, вполне возможно, что возобновление поставок MAX клиентам авиакомпаний может начаться в декабре». Однако Boeing отмечает, что решение остается за ФАУ.





В последние недели появились новые вопросы о том, сможет ли Boeing придерживаться этого графика, особенно когда в прошлом месяце стало известно, что некоторые из его сотрудников подвергли сомнению безопасность самолета во внутренних коммуникациях во время первоначального процесса сертификации в 2016 году. Это сообщение было признано ФАУ «имеющим отношение к делу», и в Управлении заявили, что «разочарованы» тем, что Боинг не сообщил регулятору о подобных разговорах сотрудников компании ранее в ходе расследования.





Boeing продолжает строить около 42 самолетов каждый месяц, хотя он не может доставить их клиентам во время запрета полетов. Поставки важны для Боинга, потому что компания получает большую часть денег с продажи только тогда, когда самолет доставляется в авиакомпанию.





Ранее в Boeing заявляли, что процесс сокращения отставания от графика поставок завершенных самолетов продлится до 2021 года, поскольку компания не может сразу поставить все построенные им самолеты.





Компания также заявила, что «работает над окончательной проверкой обновленных требований к обучению пилотов, которые должны вступить в силу до того, как MAX вернется к коммерческому обслуживанию, возврат к которому теперь ожидается начат в январе».





Авиакомпании отсрочили дату ожидаемого возобновления рейсов, которые они отменили из-за запрета полетов самолета. Southwest Airlines, которая владеет большим количеством остающихся на земле самолетов 737 MAX, чем любая другая компания, заявила на прошлой неделе, что неопределенность в отношении возврата к коммерческому обслуживанию рейсов означает, что компания не сможет возобновить отмененные рейсы до марта.

статью прочитали: 30 человек