США готовят свою морскую пехоту к вторжению в РФ





Командование США кардинально меняет тактику и вооружение своих войск, не скрывая, что цель этих трансформаций – подготовка к полномасштабной войне с Российской Федерацией. Как сообщает авторитетное американское издание The National Interest, особое внимание Пентагон уделяет переподготовке и смене основной тактики боя морской пехоты.





Так, к примеру, военное командование США, наконец, решило отказаться от высадки морских пехотинцев на вражеские пляжи с помощью десантных кораблей и от использования их для штурма укреплённых огневых точек. Казалось бы, эта тактика очень плохо зарекомендовала себя ещё во время Второй мировой войны при высадке в Нормандии. Однако янки до сих пор с тупым упорством цеплялись за такой подход к вторжению на территорию врага. Теперь морпехам запретят вступать в противостояние с противником и будут использовать их для создания военных аэродромов и оборудование ракетных батарей на берегу.





Также Пентагон в корне пересмотрел вооружение морской пехоты. В частности, этот род войск откажется от хвалёного «Абрамса», требующего слишком большой поддержки и крайне неудобного для развёртывания. Окажутся морпехи и от привычных им 155-мм гаубиц М-777, как, впрочем, и от любой другой ствольной артиллерии, малоэффективной для борьбы с вражескими судами. Для этих целей морпехов вооружат не такими громоздкими и более эффективными средствами поражения.





Много чего ещё решили поменять американские генералы. Складывается такое впечатление, что под шумок антироссийской истерии крупные оружейники и подрядчики, снабжающие армию США, решили провернуть внушительную реформу и знатно набить себе карманы. Всё, как всегда, упирается в деньги. Никаких военных действий Вашингтон всерьёз не планирует, прекрасно понимая, как плачевно закончится любая попытка атаковать РФ. Крупные корпорации и их лоббисты в Конгрессе и Пентагоне просто устраивают представление, зарабатывая на идиотской русофобии миллиарды долларов.

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