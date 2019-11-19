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дата публикации 19.11.19 03:16
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В Сирии, российский патруль забросали коктейлями Молотова, военные назвали это провокацией

видео из твиттера @eha_medya

В Сирии молодежь забросала камнями и бутылками с зажигательной смесью бронемашину, в которой ехал российский патруль. Военные назвали эту атаку провокацией.

Турецкие и курдские СМИ опубликовали видео с загоревшейся российской бронемашиной. По данным информагентства Anadolu, в районе Айн-аль-Араб (Кобани) группа курдской молодежи атаковала колонну российской военной техники. Они забросали бронеавтомобиль «Тайфун» с флагом России коктейлями Молотова. Машина загорелась, но вскоре уехала. 

https://twitter.com/i/status/1196521710419402752

https://twitter.com/i/status/1196521822394757120

Курдский портал Nuce Ciwan утверждал, что инцидент произошел после того, как турецкие военные использовали против местных жителей слезоточивый газ.

В Центре по примирению заявили, что никто из военнослужащих не пострадал. Бронемашина также исправна. Военные после инцидента продолжили патрулирование. Саму атаку в Центре назвали провокацией, сообщает РБК.

«В целях недопущения возможных несчастных случаев, старшим колонны было принято решение объехать данную группу молодых людей и продолжить движение по ранее установленному маршруту патрулирования», — говорится в сообщении центра.

Сейчас Россия совместно с Турцией ведут патрулируют северные районы Сирии в соответствии с соглашением, которое было достигнуто в конце октября. Согласно нему, Турция прекратила военную операцию «Источник мира», нацеленную против сирийских курдов. Курдское ополчение, в свою очередь, отошло на 30 км от турецкой границы.



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теги: Сирия  
   
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