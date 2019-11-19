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опубликовано редакцией на Переводике 19.11.19 13:27
скаут: abramvalya; переводчик abramvalya;
 
 

Русины борются за права нацменьшинств на Украине

Сложно представить, но в начале 21 века в Европе все еще есть государство, которое, именуя себя демократическим и ориентированным на евроинтеграцию, проводит политику культурного этноцида в отношении национальных меньшинств. Речь идет об Украине, власти которой пытаются лишить исторического имени и памяти многочисленные народы, проживающие на ее территории, всячески препятствуя развитию самобытной национальной культуры и образованию на родном языке. На сегодняшний день главными жертвами данной политики являются русины - восточнославянский народ, проживающий в Закарпатской области Украины. Русины, официально признанные национальным меньшинством в большинстве европейских стран, на протяжении 28 лет безрезультатно добиваются такого же признания от властей Украины. И пока русины, проживающие в Словакии, Венгрии, Чехии, Польше, располагают поддержкой на государственном уровне, официальный Киев не только не признает русинский народ, но и проводит политику насильственной ассимиляции с использованием жестких и репрессивных форм. Представители русинского меньшинства подвергаются постоянным нападкам как со стороны многочисленных украинских националистических организаций, так и со стороны официальных властей: лидеров и активистов русинских организаций вызывают на допросы в местные отделения украинских силовых ведомств и правоохранительных органов, их дома подвергаются обыскам, в их адрес звучат угрозы физической расправы и оскорбления.

Тем не менее, русины не сдаются и продолжают самоотверженную борьбу за признание русинского народа и отстаивание не только своих прав, но и других национальных меньшинств, проживающих в Западной Украине. Стоит отметить, что с дискриминацией и преследованием на Украине действительно сталкиваются не только русины, но и представители других народов, в том числе польского, словацкого, венгерского, румынского и болгарского. Недавно русинские активисты объявили об учреждении Конгресса западноукраинских народов, который призван объединить усилия национальных меньшинств в борьбе за защиту неотъемлемых прав и сохранение национальных культур.  Кроме того, в рамках инициативы будут созданы юридический центр, медиа ресурс, образовательный центр, политическая партия западноукраинских народов и др.

Необходимо отметить, что русинский народ пытается противостоять официальному Киеву строго в рамках правового поля, не отвечая жестокостью на жестокость. Тем временем, Украина продолжает игнорировать базовые демократические ценности и нарушает международное и европейское законодательства в области прав человека. Представители русинского меньшинства на протяжении многих лет пытаются привлечь внимание мирового сообщества к проблемам национальных меньшинств на Украине. В 2006 году Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность в связи с положением русинского народа и рекомендовал украинским властям рассмотреть вопрос о признании русинов. Однако Киев всячески игнорирует призывы международных структур касательно соблюдения прав и признания русинской общины и только усиливает преследование русин, прикрываясь заявлениями о некой угрозе территориальной целостности государства. Любопытно, что в самой Европе не обращают должного внимания на случаи дискриминации западноукраинских народов. Европейские лидеры спокойно взирают на прогрессирующий на Украине национализм и лишь изредка касаются этой темы на общеевропейских собраниях - и то только благодаря стараниям представителей восточноевропейских государств, чьи соотечественники страдают от преследований со стороны украинских властей. Однако не все национальные меньшинства могут рассчитывать на поддержку нечужих им соседних стран: если Венгрия, Польша и Румыния принимают активное участие в судьбе своих соотечественников и всячески отстаивают и защищают их права на полях международных собраний, то, к примеру, власти Болгарии к проблемам болгарской диаспоры на Украине относятся достаточно пренебрежительно.

Очевидно, что подобное попустительство со стороны европейских стран недопустимо. В Европе, видимо, полагают, что культурный этноцид на Украине - это не заслуживающее особого внимания явление регионального масштаба, не несущее серьезной угрозы ценностям свободы и демократии. Однако стоит помнить, что подобные проявления национализма могут легко пересечь украинскую границу и распространиться по всей Европе, и тогда бороться будет уже поздно.

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