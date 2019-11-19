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дата публикации 19.11.19 02:18
скаут: Игорь Львович;
   
 

Российская мафия осталась без вора в закона номер один

18.11.2019

В преступном мире больше нет четко выраженного главного лидера, более того — его появление не предвидится. Кроме того, возникли проблемы и со сбором средств во «всесоюзный общак». Все это происходит из-за активного применения статьи 210.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии.

Как сообщает «Росбалт»  со ссылкой на источник в правоохранительных органах, «криминальные генералы» до сих пор не могут отойти от шока после ареста «вора в законе» Олега Шишканова (Шишкан). Именно он был ответственен за хранение «всесоюзного общака», а обычно такой хранитель является и «боссом всех боссов». В последнем статусе Шишкан никак себя особо не проявлял, однако он был крайне заметной и уважаемой фигурой в преступном мире. Персона Шишканова почти не вызывала вопросов у большинства мафиозных кланов. Его арест стал полной неожиданностью. А следом за Шишканом оперативники стали предъявлять обвинения (в том числе заочные) по статье 210.1 УК РФ и другим «законникам». И сегодня для «криминальных генералов» Россия неожиданно стала весьма небезопасной страной. Спокойно себя чувствовать в РФ могут только тесно сотрудничающие с ФСБ «законники» (у некоторых из них службы безопасности возглавляют отставные сотрудники контрразведки), но их перспективы кого-либо из них занять место «вора в законе № 1» крайне низки.

Поэтому активная «воровская эмиграция» из России продолжается. Первая волна ее прошла еще до ареста Шишкана. Так, «вор в законе» Олег Пирогов (Циркач) перебрался из Подмосковья в Турцию. В этой же стране находится Рамаз Дзнеладзе (Рамаз Кутаисский). «Законники» Гурам Чихладзе (Квежоевич) и Георгий Калашян (Котик младший) отправились в Израиль. Руслан Гегечкори (Шляпа младший) переехал на Кипр, где сейчас обосновался его клан, руководимый Роландом Гегечкори (Роланд Шляпа) и Мерабом Мзарелуа (Дуяке). Несколько мафиози переместились в Болгарию и т. д.

После того, как за решеткой оказался Шишкан, РФ стали покидать и влиятельные славянские «законники», которые до этого времени чувствовали себя вполне уверенно

Занять «трон» мог бы Тариел Ониани, его соратники делали все, чтобы из России Таро депортировали в Грузию, откуда мафиози был уже «заказан» билет в Турцию.

Однако РФ предпочла депортировать Ониани в Испанию, которая давно объявила его в розыск за создание преступного сообщества и отмывание денег. Теперь сложно предположить, когда Таро выйдет на свободу.

По сути, сейчас не существует главного «вора в законе». На это место претендует связка Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский) и Надира Салифова (Лото Гули), но, учитывая количество их недругов, полноценным «боссами всем боссов», у них стать не получится.

Есть проблемы и со сбором средств во «всесоюзный» общак. В то время, когда «вором в законе № 1» был Захарий Калашов, этим занимались мафиози Василий Христофоров и Элгуджа Туркадзе (Гуджа). Однако оба сейчас не часто появляются в России, поэтому и с отчислениями в «общак» существуют проблемы.

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теги: Россия, Преступность  
   
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