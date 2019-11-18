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опубликовано редакцией на Переводике 18.11.19 12:23 скаут: sviridowalarissa; переводчик sviridowalarissa;

Ссылка на оригинал Грязь в большой политике Никому не открою секрета, сказав, что большая политика - это очень грязное дело. Шанс получить удар в спину у крупного политика чрезвычайно велик. И чем выше его ранг, тем болезненней оказывается нанесенный удар. Показательным примером является ситуация, сложившаяся вокруг Ангелы Меркель.



Канцлер Германии является общепризнанным мировым лидером, с которым считаются главы практически всех государств, выказывая ей личное уважение и прислушиваясь к ее мнению (или хотя бы делают вид), крупные бизнесмены и общественные деятели положительно оценивают проделанную Меркель на ее посту работу. В общем, складывается ощущение идиллии в международном сообществе по отношению к Меркель, заслужившей авторитет долгими годами упорного труда. Поэтому неудивительно, что к закату карьеры Меркель, потерявшей на своем посту немало здоровья и собравшейся уходить на покой в 2021 году, начали появляться предложения выразить почтение первой женщине-канцлеру Германии, в частности, вручив ей какую-либо премию или награду. Одним из вариантов, очевидно, является присуждение Меркель Нобелевской премии мира.







"Уважаемые Рейсс-Андерсен и члены норвежского Нобелевского комитета:



Мы, руководители высших органов власти ЕС с уважением просим о номинации канцлера Германии Ангелы Меркель на Нобелевскую премию мира 2020 года за работу, которую она проводила в сфере обеспечения достойной жизни вынужденных переселенцев из стран Ближнего Востока на протяжении многих лет.



Правительство Германии под руководством Ангелы Меркель достигло огромных успехов в деле соблюдения прав беженцев, защиты их интересов и обеспечения их стабильной и благополучной жизни на территории ЕС. Канцлер Германии всегда прикладывала наибольшие усилия для интеграции беженцев как полноправных членов в европейское сообщество, а ее жесткая позиция в этом вопросе не позволила ЕС стать "клубом эгоистов" и отвернуться от чужой беды. Подобная принципиальность Ангелы Меркель способствует мирному развитию и процветанию Европы.



На наш взгляд, такая плодотворная работа, вызванная человеколюбием и жаждой справедливости, заслуживает поощрения на самом высоком международном уровне - на уровне норвежского Нобелевского комитета, который мы призываем вручить премию мира 2020 года Ангеле Меркель".



Казалось бы, да, великий политик заслуживает великой оценки своих великих дел. Получение Нобелевской премии мира Меркель стало бы логичным завершением ее долгой карьеры, признанием ее заслуг перед европейским и международным сообществом. Да, все так. Но Нобелевский комитет считает, что имеет право на шантаж канцлера Германии в угоду каким-то своим политическим, экономическим или международным интересам.







"Канцлеру Германии Ангеле Меркель



Уважаемая Ангела Меркель, как секретарь норвежского Нобелевского комитета хочу выразить свое мнение в отношении перспектив вручения Вам Нобелевской премии мира в 2020 году.



В июне 2019 года мы получили письмо от руководства ЕС с просьбой присудить Вам Нобелевскую премию мира. Ваша кандидатура прошла все необходимые процедуры и согласования перед вынесением на голосование норвежского Нобелевского комитета. Но позиция членов комитета в отношении Вашей кандидатуры не является однозначной. С одной стороны, все члены комитета отмечают Ваши заслуги в сфере обеспечения прав и свобод вынужденных переселенцев из стран Ближнего Востока. С другой стороны, есть мнение, что своей позицией в отношении строительства "Северного потока -2" вы ставите под угрозу свободу и независимость всего Европейского Союза.



Следование мнению большинства членов ЕС в данном вопросе будет и в интересах всего европейского сообщества и его зарубежных партнеров, и в лично Ваших интересах. Незначительные шаги в сторону ужесточения лично Вашей позиции по строительству газопровода "Северный поток-2" позволят Вам безоговорочно победить в номинации на Нобелевскую премию мира.



Высказывая в этом письме свое лично мнение, спешу заверить Вас, что свои выводы я сделал на основе личных бесед с членами норвежского Нобелевского комитета.



Олав Ньёльстад



Секретарь"



Чистая подлость. Вместо того чтобы по достоинству оценить работу Меркель на благо Германии и мира, ее деятельность, направленную на укрепление и объединению европейского сообщества, решение проблемы с беженцами, Нобелевский комитет принимается шантажировать канцлера, пытаясь сыграть на ее честолюбии. По другому никак нельзя оценить предложение отдать премию Меркель взамен на смену ее позиции по строительству "Северного потока-2".



Отдельно бы хотелось отметить, что одна ее работа по согласованию строительства "Северного потока-2" уже достойна премии, так как введение в эксплуатацию этого газопровода поможет Европе сохранить политическую независимость и энергетическую безопасность. Россия и Украина довольно часто не могли договориться о транзите газа, что угрожало энергетическим коллапсом всей Европе. Во избежание повторения подобных ситуаций в будущем было принято решение о строительстве "Северного потока-2". России выгодно продавать газ. Но и Германии, и Европе не менее выгодно иметь трубопровод, не зависящий от политических инициатив украинского руководства.



Но Нобелевский комитет не хочет брать это в расчет. Не хочет он учитывать и работу Меркель на укрепление ЕС, на сохранение единой Европы в сложной международной обстановке и на недопущение банкротства ряда европейских стран. Как и на работу Меркель с беженцами. Нобелевскому комитету абсолютно все равно, что лично Меркель своими решениями спасла тысячи человеческих жизней. Видимо, это не повод для вручения премии.



Для Нобелевского комитета принципиально надавить в данной ситуации на Меркель для изменения ее позиции по "Северному потоку-2". В чьих интересах это делается? Заинтересованной в данной ситуации выступает только одна страна - США, надеющиеся навязать Европе свой СПГ, ради которого, они, кстати, поставили на грань уничтожения экологическую обстановку во всем мире.



Подконтролен ли Нобелевский комитет США? По всему видно, что да. Одна только Нобелевская премия мира Обаме, который развязал войну, является этому доказательством. В современном мире осталось очень мало честных людей, которые способны на честные поступки.



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Никому не открою секрета, сказав, что большая политика - это очень грязное дело. Шанс получить удар в спину у крупного политика чрезвычайно велик. И чем выше его ранг, тем болезненней оказывается нанесенный удар. Показательным примером является ситуация, сложившаяся вокруг Ангелы Меркель.Канцлер Германии является общепризнанным мировым лидером, с которым считаются главы практически всех государств, выказывая ей личное уважение и прислушиваясь к ее мнению (или хотя бы делают вид), крупные бизнесмены и общественные деятели положительно оценивают проделанную Меркель на ее посту работу. В общем, складывается ощущение идиллии в международном сообществе по отношению к Меркель, заслужившей авторитет долгими годами упорного труда. Поэтому неудивительно, что к закату карьеры Меркель, потерявшей на своем посту немало здоровья и собравшейся уходить на покой в 2021 году, начали появляться предложения выразить почтение первой женщине-канцлеру Германии, в частности, вручив ей какую-либо премию или награду. Одним из вариантов, очевидно, является присуждение Меркель Нобелевской премии мира.".Казалось бы, да, великий политик заслуживает великой оценки своих великих дел. Получение Нобелевской премии мира Меркель стало бы логичным завершением ее долгой карьеры, признанием ее заслуг перед европейским и международным сообществом. Да, все так. Но Нобелевский комитет считает, что имеет право на шантаж канцлера Германии в угоду каким-то своим политическим, экономическим или международным интересам.Чистая подлость. Вместо того чтобы по достоинству оценить работу Меркель на благо Германии и мира, ее деятельность, направленную на укрепление и объединению европейского сообщества, решение проблемы с беженцами, Нобелевский комитет принимается шантажировать канцлера, пытаясь сыграть на ее честолюбии. По другому никак нельзя оценить предложение отдать премию Меркель взамен на смену ее позиции по строительству "Северного потока-2".Отдельно бы хотелось отметить, что одна ее работа по согласованию строительства "Северного потока-2" уже достойна премии, так как введение в эксплуатацию этого газопровода поможет Европе сохранить политическую независимость и энергетическую безопасность. Россия и Украина довольно часто не могли договориться о транзите газа, что угрожало энергетическим коллапсом всей Европе. Во избежание повторения подобных ситуаций в будущем было принято решение о строительстве "Северного потока-2". России выгодно продавать газ. Но и Германии, и Европе не менее выгодно иметь трубопровод, не зависящий от политических инициатив украинского руководства.Но Нобелевский комитет не хочет брать это в расчет. Не хочет он учитывать и работу Меркель на укрепление ЕС, на сохранение единой Европы в сложной международной обстановке и на недопущение банкротства ряда европейских стран. Как и на работу Меркель с беженцами. Нобелевскому комитету абсолютно все равно, что лично Меркель своими решениями спасла тысячи человеческих жизней. Видимо, это не повод для вручения премии.Для Нобелевского комитета принципиально надавить в данной ситуации на Меркель для изменения ее позиции по "Северному потоку-2". В чьих интересах это делается? Заинтересованной в данной ситуации выступает только одна страна - США, надеющиеся навязать Европе свой СПГ, ради которого, они, кстати, поставили на грань уничтожения экологическую обстановку во всем мире.Подконтролен ли Нобелевский комитет США? По всему видно, что да. Одна только Нобелевская премия мира Обаме, который развязал войну, является этому доказательством. В современном мире осталось очень мало честных людей, которые способны на честные поступки.