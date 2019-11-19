«Посиневшими пальцами за кресло держаться не буду»

Лукашенко дал большое интервью



18 ноября 2019

17 ноября во время голосования на выборах в Палату представителей президент ответил на вопросы журналистов. В том числе – о своем участии в президентских выборах, об изменении Конституции и об углублении и интеграции с Россией.

О новом парламенте:

- Мы будем избирать парламент такой, который будет работать в ваших интересах, если вы хотите сохранить главное - суверенитет и независимость нашей страны. Если вы хотите, чтобы этот клочок земли оставался всегда наш, для ваших детей.

- Я переживаю за то, чтобы наши выборы были проведены согласно нашим законам, Конституции. Мы выборы проводим для своей страны, для своего народа, чтобы было лучше у нас. И проводим так, как мы это понимаем.

Лукашенко подчеркнул, что ни одна страна не обращает особого внимания на рекомендации БДИПЧ ОБСЕ, а в Беларуси, наоборот, очень серьезно относятся к их рекомендациям. Но в целом, отметил президент, он не привык «париться» по поводу признания результатов выборов на Западе. Если же западные политики снова не признают парламентские выборы, Лукашенко будет «весьма разочарован в их ангажированности".

О скандалах с независимыми наблюдателями и членами избирательных комиссий:

- Я знаю, что с этим делать. Если уж абсолютно искренне, ну не хотим мы создавать определенной напряженности вокруг даже этих скандалов.

- Они (члены избиркомов. – Прим.) сегодня на передовой. Ну, что ж, это надо выдержать. Я же не жалуюсь, когда на меня все шишки там валятся - мол, и котов я в детстве убивал, и надсмотрщиком был, и стрелял в кого-то... Чего я только не делал. Абсолютное вранье! Никогда в жизни у меня такого не было, можно проверить. Тем не менее, ушат грязи вылили. Я терплю, не даю им повода, чтобы они перешли ко второму этапу - они думали, что я с бешеным рвением на это буду реагировать. Да глупости, люди это поймут.

- Мы все эти случаи задокументировали и с этими людьми (наблюдателями. – Прим.) разберемся по закону. Сейчас не хочу создавать проблем, поскольку потом некоторые могут сказать, мол, этот диктатор тут наклонил общество, людей заставил, вот он что-то не давал делать и прочее... Надо потерпеть. С ними мы разберемся. Вот проведем выборы - и разберемся.

Президент подчеркнул, что случаи давления на членов избиркомов будут жестко пресекаться:

- Жестко - это значит, если какой-то, извините меня, мудак или придурок начинает бросаться на избирателей, чтобы ему вставили мозги так, чтобы ему больше этого не хотелось. Вы знаете, как это умеют милиционеры делать. Я тут сам виноват, что сдерживал их: давайте по-человечески, спокойно. Но некоторые этого не понимают, уже шесть таких случаев на вчерашний вечер было. Мелочь - шесть, но я не хочу, чтобы даже один человек из комиссии пострадал. В чем они виноваты? Они сидят, работают, а вы начинаете их третировать… Отвернем голову, повыворачиваем руки тем, кто будет себя подобным образом вести.

- Но помните одну вещь - это репетиция главных выборов. Они щупают - на площадях, где-то на избирательных участках, они давят на наших людей. А они (члены избирательных комиссий. - Прим.) - учителя, врачи, инженеры, у них масса проблем. Они их начинают на зуб пробовать. Попробовали. Видят, что не получится.

О выборах президента в 2020 году:

- Если обществу не нравится, как это президент организовывает, они переизберут его через полгода. Будьте уверены. И я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду, если вы откажете мне в доверии. И власти в целом, если вы откажете в доверии. Поэтому мы проводим выборы для себя.

- Если люди меня не поддержат на каких-то выборах, я на них не обижусь. Я уже поработал приличное количество лет, - сказал он. - Это вы думайте, выдвигаться мне на этих выборах или нет.

- Да, мы не богаты. Не потому, что Лукашенко плохой. Потому что мы плохо иногда работаем и у нас нет того, что есть в России и других странах (запасы природных энергоресурсов. – Прим.). Мы свое богатство с мозоля, как у нас в народе говорят, сами, своими руками создаем. Понимая это, вы должны меня просить.

- Я свою кандидатуру предложу на этих выборах. Но если буду чувствовать, что вы категорически против, конечно, буду переживать, но тем не менее вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах. И я пообещал, что синими пальцами за кресло держаться не буду. Поверьте, это не совсем мягкое кресло.

- Не думайте, что у нас президентская власть - это царствование, как некоторые на улицах кричат: "хопiць", поцарствовал. Они, видимо, так и понимают эту должность.

О выборах президента в 2025 году:

- Господи, я, может, до 2025 года не доживу, не дай бог. Хочется еще пожить, дети малые, посмотреть, как у них будет.

О возможности изменения Конституции страны:

- Я заявлял о том, что нам надо идти к этому. Глупо было бы с моей стороны заявить, что мы к президентским выборам сменим Конституцию. Элементы новой Конституции с точки зрения Конституционного Суда мне представлены.

Президент отметил, что сейчас на основании многих предложений юристов Конституционного суда можно переходить к следующему этапу: будет сформирована более широкая группа специалистов, которые попробуют написать проект Конституции и представить его президенту:

- Я уже, если сочту нужным, представлю ее всему обществу. И третий этап - это будет, скорее всего, обсуждение обществом этой Конституции.

- Никакие сроки я ставить не намерен и не собираюсь. Будет готов вариант - пойдем дальше ко второму, третьему, четвертому этапу. Именно так должна разворачиваться работа. Спешка здесь не приемлема, это серьезный вопрос: как будет жить и развиваться страна в будущем.

Об отношениях с Россией и Западом:

- Поскольку у нас громадье вопросов, которые надо было решить давно, но мы не решили, создается впечатление, что у нас напряженка с Россией бешеная. Но эта напряженка характерна только братским, дружественным странам.

- Что касается США, они от меня никогда ничего не требуют… Сейчас я встречался с американскими политиками высокопоставленными, я знаю их позицию. Они всегда начинают с этого: мы не ставим перед вами, господин президент, вопрос, с кем вы, с нами или с Россией.

- Поэтому если в России кто-то озабочен, что американцы уже нас потащили на Запад, это чепуха полная. С Лукашенко Беларусь никто на Запад не потащит. Я знаю свою роль, свое место, знаю, как меня там оценивают, нас в целом. Но я не могу позволить, чтобы мы были отхожим двором ни у Европы, ни у Востока. Мы страна суверенная и независимая. И я именно так буду ставить эти вопросы и вести диалог.

- У нас с блоком НАТО договора о тесном партнерстве, как у России, нет. У нас нет, к сожалению, и соглашения с Евросоюзом, которое имеет Российская Федерация. Они и в ВТО вступили, и нас подтягивают к этому.

- Я особо не напрягаюсь в этом плане, просто объясняю, что мы никуда не уходим - ни на Восток, ни на Запад. Вот наша земля - мы железно будем здесь и ни метра никому не отдадим. Ни Западу, ни России не надо напрягаться: мы будем всегда на своем месте в рамках тех границ, которые существуют. Но на коленях больше ни перед кем ползать не будем.

Об интеграции с Россией:

- Ни один документ мною не будет утвержден и подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самые главные принципы - это суверенитет, независимость нашего государства. Поэтому не надо никакой конспирологии, здесь ведется все открыто. Премьер-министр уже сказал, это выработанная позиция: если не будут решены наши принципиальные вопросы (по поставкам углеводородов, открытию как следует рынков для наших товаров, снятию барьеров и прочее), никакие дорожные карты не могут быть подписаны.

- А вы знаете, какой дефицит в торговле у нас с Россией? Под девять миллиардов долларов ежегодно. Где мне взять эти девять миллиардов, чтобы заплатить России за те товары, которые мы покупаем? Эти деньги надо заработать на российском рынке. А нам выстроили барьеры и не пускают туда по отдельным видам товаров. Это правильно? Нет. Конечно, мы с Россией воевать не будем, как Америка с Китаем. Но это неправильно.

- Что происходит у нас? Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы в экономике постоянно что-то теряем и теряем. Кому нужен такой союз? Вот наша позиция. Об этом знает президент России. Мы с ним друзья, я ему открыто могу это сказать, да еще похлеще. Он мне может сказать.

- Что это за союз, если мы каждый год теряем и условия ухудшаются. Это ненормально. Поэтому, если говорить об экономике, мы ни на что не претендуем и ничего не просим. Мы требуем, как когда-то мы договаривались, равных условий для субъектов хозяйствования, просто людей. Вот это будет союз. И тогда вы никогда камень не бросите в сторону Россию, да и мы всегда будем приветствовать такой союз. Поэтому не парьтесь: я не меньший патриот, чем вы.

- Мы когда-то считали (цену содержания совместных объектов. – Прим.). Я не стану называть цифры, чтобы потом меня там, в России (если не вы, то кто-то другой)... Они всегда выбирают какое-то слово и начинают бомбить так, как им хочется, хотя я даже не имел в виду этого… Сказали, что Лукашенко хочет больше денег на границу. Не надо больше. Пока пускай половину отдадут того, что мы тратим.

О покупке российских самолетов Су-30СМ:

- Я ничего бесплатно не хочу. Я хочу, чтобы это была приемлемая цена. А если вы нашим военным, которые будут защищать и Россию, поставите вооружение бесплатно, в аренду и так далее, думаю, в России люди это поймут.

О затратах на общую с Россией систему ПВО:

- От Черного моря до Балтики мы видим все. И у России на этом направлении ничего нет. Чтобы воссоздать это, к примеру, если они захотят, под Смоленском, представьте, сколько надо денег, чтобы каждый день видеть, слышать даже не в Беларуси, а в странах НАТО. Представьте, какие это затраты!

- Я на это пошел (чтобы белорусская система ПВО работала и в интересах России, была совместной. – Прим.). Мы у них денег не просили. Но когда они начали считать деньги и нам выставлять счета на природный газ, прочее сырье, налоговый маневр провели и говорят, что мы нахлебники... Хорошо. Давайте будем считать, платить друг другу, если они хотят. Я считаю, это не наш путь. Мы родные, близкие - белорусы и россияне. Нам нечего делить. Зачем мы это творим? Не мы в этом инициаторы.

О расходах России и Беларуси на совместные проекты:

- И знаете, приходится так на так. Никто никому не должен. А сейчас ситуация еще больше обострилась. Вы же видите, что происходит: НАТО и другие войска, оборона, ракеты средней и малой дальности и так далее. Я недавно властям России это все изложил в узком кругу и сказал: ладно, мы подождем, может, и мы когда-нибудь вам пригодимся. Дело не в цифрах. Я не бухгалтер и не собираюсь это считать, но если надо - посчитаем. Это стоит недешево.

Об отношениях с Польшей:

- Для Польши мы всегда открыты, это одна из самых близких нам стран. Если у нас что-то не получилось (а не получилось многое), то это не ко мне вопросы - это к вашим политикам. Если вы готовы и хотите с нами иметь теснейшие, дружеские отношения, мы готовы к этому. Готовы были всегда.

- Вы знаете, под чью дудку иногда пляшет Польша. Но это крепкое государство, уже имеющее свою позицию в Евросоюзе. Мы это ценим. Если вы хотите с нами сотрудничать - пожалуйста, давайте. Только никогда не врите полякам, что мы тут с Россией создаем какой-то альянс, чтобы выдвинуть танки против вас. Никогда этого не будет ни в отношении вас, ни в отношении Украины.

О языковом вопросе в Беларуси:

- Не поднимайте этот вопрос вообще, он закрыт в Беларуси. У нас два государственных языка - русский и белорусский. Не украинский, не российский, а русский. Вы понимаете - русский, в который мы душу вложили. Люди гибли, вместе с русскими воевали. Это наше общее достояние. Если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык! Если он хочет потерять свое сердце, он потеряет белорусский язык! Что вы хотите потерять - разум или сердце?

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