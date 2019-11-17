Венеция и проект барьера от наводнений МОИСЕЙ: история провала

После скандалов и превышения бюджета будет ли демонтирован проект барьера против наводнений? Проверочные мероприятия показывают, что многие затворы разрушаются морем. А стержни подвергаются риску дать трещины.

Подводная структура "Моисей" разрушается плесенью и воздействием (и кто бы не смог это предсказать?) банальных моллюсков. Затворы, которые уже находятся в воде, не могут подниматься из-за технических проблем. Те, что еще не установлены и ждут на земле, ржавеют из-за соленого воздуха, несмотря на их покрытие особым лаком. Кто знает, что произойдет, когда их поставят на дно венецианской лагуны. История MOSE (сокращенно от Modulo Sperimentale Elettromeccanico [Экспериментальный электромеханический модуль, прим. ред.]), системы выдвижных затворов, задуманной еще в 1981 году для защиты Венеции и ее неоценимого культурного наследия от приливов, наводняющих лагуну из Адриатики, является воистину антологией ужасов. Вместо стоимости в 1,6 миллиарда евро она уже стоит 5,5 миллиардов; вместо того, чтобы быть введенной в эксплуатацию в 2011 году, она начнет работать, если все будет хорошо, в 2022 году.

Этот проект отмечен очень серьезными случаями коррупции с применением санкций на суде, который только что завершился и который раскрыл лихорадочные действия с целью подкупа, чтобы скрыть работу и планы, которые были плохими при проектировании и еще хуже при реализации. Теперь мы узнаём, что для завершения работ и ремонта структур, которые уже разрушены, потребуется красивая сумма в дополнительные 700 миллионов, плюс как минимум 105 миллионов в год, чтобы гарантировать функционирование и поддержание технического состояния. Конечно, вопрос в том, "кто будет это оплачивать?". Но что еще более парадоксально, помимо умопомрачительных расходов, так это то, что как только проект "Моисей" начнет работать, система из 78 затворов будет защищать лагуну от крайне высоких приливов - высотой от 110 см до трех метров - однако это ничего не сделает, чтобы ограничить ущерб, когда бывают "средневысокие приливы" - в 80-100 см, которые являются намного более обычными.

В действительности эксперты говорят, что с самого начала было известно, что это "украшение национального инженерного искусства" было предназначено для решения экстремальных ситуаций, например, невероятного наводнения высотой в 194 см 4 ноября 1966 года. Система выдвижных затворов, расположенных в так называемых "портовые устьях" (проходы, соединяющие лагуну с открытым морем, по которым идут приливы) Лидо, Сан Николо, Маламокко и Кьоджа, смогут временно изолировать Венецианскую лагуну от Адриатического моря.

Но в районе площади Святого Марка достаточно лишь сильного дождя - как это было 11 сентября - чтобы все затопило. Со своей стороны Новое венецианское объединение, комиссия, которая управляет строительством MOSE, предложило очень дорогостоящий план для полной изоляции площади Святого Марка и собора с помощью огромной защитной насыпи. Однако площадь вскоре будет защищена от acqua alta (прилива) высотой до 110 см посредством проекта стоимостью всего 2 миллиона евро. Это будет включать установку специальных резиновых и металлических "колпачков" в соборе, чтобы заблокировать поступление воды снизу, и поднятие, как следствие этого, брусчатки площади Святого Марка.





Подводя итог, гигантские проекты не всегда оправдывают себя. И что еще хуже, это то, что, согласно анализу, проведенному по заказу Управления общественных работ Венеции, рабочего подразделения Министерства инфраструктуры, у проекта MOSE есть риск разрушения из-за электрохимической коррозии, вызванной морской средой и из-за использования иного типа стали, чем тот, что использовался первоначально во время испытаний. 156 стержней, соединяющих затворы с бетонной частью, - каждый весом 36 тонн (контракт стоимостью 250 миллионов евро, предоставленный группе Gruppo Mantovani без тендера) - подвергаются крайне высокому риску (с вероятностью в 66-99%) стать непригодными к эксплуатации.

Проверка показала, что стержни MOSE, находящиеся под водой три с половиной года, уже значительно покрыты ржавчиной. Испытания в последние месяцы показали, что одни затворы не поднимаются, а другие не убираются из-за накопления наносов, и также есть несколько проблем с системой труб, а один из корпусов узкого залива Кьоджа разрушился. Специальное судно (затраты - 52 миллиона) для транспортировки затворов для обслуживания в район работ в Арсенале не смогло в первый раз поднять один из барьеров. Наконец, исследование CNR, которая обновила карту дна лагуны помимо того, что нашло оставшиеся покрышки, бытовые приборы, остатки кораблей и даже контейнеров, предупреждает, что структуры, уже установленные проектом MOSE, являются причиной вызывающего беспокойство размывания дна лагуны. Общественные работы, особенно те, что нацелены на защиту наших берегов (в основном от рисков изменения климата) являются существенно важными. Но проект "Моисей" - это символ того, чего не следовало делать.



(Перевод на английский и редактирование - campaignforalivingvenice.org)

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