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опубликовано редакцией на Переводике 18.11.19 08:25
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

"Фейсбук" говорит, что заблокировал 5,4 миллиарда фальшивых аккаунтов с начала года

 

"Фейсбук" не собирается платить французским издателям прессы за "исправленные" ссылки, которыми обмениваются на платформе

afp.com/Алистер Пайк 

Американский гигант социальных сетей объясняет, что "улучшил свою способность обнаруживать и блокировать" создание "фальшивых или неправомерных" аккаунтов. 

"Фейсбук" заявил в среду, что он аннулировал 5,4 миллиарда фальшивых аккаунтов пользователей с начала этого года, по сравнению с 2,1 миллиарда в прошлом году за тот же период. 

В своем докладе о прозрачности, составляемом каждые два года, американский гигант социальных сетей объясняет, что он "улучшил свою способность обнаруживать и блокировать" создание "фальшивых или неправомерных" аккаунтов настолько, что предотвращает миллионы таких попыток каждый день.

После нескольких скандалов в связи с управлением личными данными эта мировая платформа прилагает все больше усилий, чтобы восстановить доверие, особенно с приближением американских президентских выборов 2020 года. 

Только в период с января по март "Фейсбук", как он утверждает, аннулировал 2,2 миллиарда аккаунтов - это рекорд. "Так как мы блокируем все больше фальшивых аккаунтов даже до того, как они будут созданы, нам приходится все меньше их деактивировать, и наше вмешательство уменьшилось с первого квартала", - отмечает компания из Менло-Парка. Однако блокирование аккаунтов продолжает оставаться значительным.

50000 запросов от американских властей

После операций манипулирования во время американских выборов 2016 года, организованных главным образом из России, "Фейсбук" и другие социальные платформы отреагировали использованием арсенала мер, применяемых постепенно, начиная с 2018 года, чтобы бороться с  фальшивыми аккаунтами и дезинформацией, как в информационном наполнении, которым делятся пользователи, так и в рекламных сообщениях. В докладе также указывается, что американские власти обратились с 50000 запросов для получения данных пользователей "Фейсбука" с января по июнь 2019 года, эта цифра выросла на 23% по сравнению с предыдущим полугодием. В большинстве случаев речь идет об официальных требованиях на основе судебных решений, но также речь может идти и о "неотложных случаях". 

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теги: США, Социальные сети  
   
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