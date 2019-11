архив



опубликовано редакцией на Переводике 18.11.19 00:42 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Border Patrol agent shoots Russian citizen in Arizona desert" США - 15 ноября 2019 г. В аризонской пустыне, патрульный агент пограничного контроля выстрелом ранил гражданина России Фото из архива В четверг вечером, в пустыне Аризоны, недалеко от Люквилля, на границе с Мексикой к юго-западу от Тусона, патрульным агентом службы пограничного контроля выстрелом из огнестрельного оружия был ранен гражданин России. Человек, личность которого не была раскрывается властями, был доставлен в больницу в районе города Феникс. Около 7:15 вечера агент «среагировал на одного субъекта, подозреваемого в незаконном пересечении границы к востоку от Люквилля», - сказал представитель таможенно-пограничной службы (CBP - U.S. Customs and Border Protection). Когда агент попытался задержать этого человека, произошло столкновение, и агент выстрелил в него. В пятницу, когда CBP сообщил прессе об инциденте, имя россиянина или другая идентифицирующая информация обнародованы не были. По словам официального представителя CBP Роба Дэниелса, россиянин был доставлен на вертолете в больницу для лечения "травм, не представляющих угрозы для жизни". «Субъект, в настоящее время, находится в больнице. Патрульный агент пограничного контроля серьёзных травм во время столкновения не получил», - сказал Дэниелс в пятницу днем. По его словам, стрельба расследуется ФБР и Командой по расследованию применения силы CBP. Люквилль - это не имеющий официального статуса посёлок с пограничным переходом, расположенный в пустыне, в местности под названием Organ Pipe Cactus National Monument, примерно в 110 милях к юго-западу от Тусона. В течение прошлого года, большое количество мигрантов пересекло границу в этом районе, чтобы сдаться агентам федеральной службы и попросить убежища. В конце августа, в национальном парке - охраняемом природном заповеднике около Люквилля, администрация Трампа начала устанавливать 30-футовые стальные панели президентской «пограничной стены» статью прочитали: 2 человек Комментарии