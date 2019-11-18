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опубликовано редакцией на Переводике 18.11.19 00:42
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

В аризонской пустыне, патрульный агент пограничного контроля выстрелом ранил гражданина России

In a remote part of Arizona

Фото из  архива

В четверг вечером,  в пустыне Аризоны, недалеко от Люквилля, на границе с Мексикой к юго-западу от Тусона,  патрульным агентом службы пограничного контроля выстрелом из огнестрельного оружия был ранен гражданин  России. Человек, личность которого не была раскрывается властями, был доставлен в больницу в районе города Феникс.

Около 7:15 вечера агент «среагировал на одного субъекта, подозреваемого в незаконном пересечении границы к востоку от Люквилля», - сказал представитель таможенно-пограничной службы  (CBP - U.S. Customs and Border Protection).

Когда агент попытался задержать  этого человека, произошло столкновение, и агент выстрелил в него.

В пятницу, когда CBP сообщил прессе об инциденте,  имя россиянина или другая идентифицирующая информация обнародованы  не были.

По словам официального представителя CBP Роба Дэниелса, россиянин был доставлен на вертолете в больницу для лечения "травм, не представляющих  угрозы для жизни".

«Субъект,  в настоящее  время, находится в больнице. Патрульный агент пограничного контроля серьёзных  травм во время столкновения не получил», - сказал Дэниелс в пятницу днем.

По его словам, стрельба расследуется ФБР и Командой по расследованию применения силы CBP.

Люквилль - это не имеющий  официального статуса посёлок  с пограничным переходом, расположенный в пустыне,  в местности под названием Organ Pipe Cactus National Monument, примерно в 110 милях к юго-западу от Тусона. В  течение прошлого года, большое количество мигрантов пересекло границу в этом районе, чтобы сдаться агентам федеральной службы и  попросить убежища.

В конце августа,  в национальном парке - охраняемом природном заповеднике  около Люквилля, администрация Трампа начала устанавливать  30-футовые стальные панели президентской «пограничной стены»

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теги: США  
   
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