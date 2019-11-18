Меня затравили шовинисты — жалуется филолог, назвавший русский язык «убогим и клоачным»"

Филолог, профессор российской Высшей школы экономики Гасан Гусейнов получивший скандальную известность из-за своего высказывания со словами об «убогом и клоачном русском языке» заявил, что столкнулся с проявлениями шовинизма в свой адрес, пишет mixnews.lv.

«Любой, кто умеет читать по-русски, тот поймет, что речь идет о языке СМИ и политическом языке, но не обо всем русском языке. Та обида, которая возникла у людей была не за то, что я это сказал, а за то, кто это сказал. «Этот человек не может это говорить». Эта бурная, клоачная и шовинистическая волна она многих потрясла. Она просто потрясающе обильная волна», – отметил филолог.

Гусейнов не ожидал, что его пост в Facebook вызовет такой общественный резонанс.

«Абсолютно не ожидал. Это был пост раздражения. Я в квартире остался ночевать, была холодная ночь, у меня не было под рукой газеты, а хотелось свежую прессу почитать. Я много лет рассуждаю на тему того, как у нас вымывается печатная пресса. Я написал этот пост, но у меня и в мыслях не было никого провоцировать. Я более 30 лет публикую куда более резкие высказывания, но такая реакция впервые», – сказал он.

Отметим, что в своем посте Гусейнов сетовал на то, что в Москве “не найти газет и книг на иностранных языках”.

«Невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна», – написал профессор. Он связал это с тем, что Россия сейчас «порядком одичавшая страна».

Позже Гусейнов объяснил, что имел в виду не сам русский язык, а его использование в СМИ, а также политиками, юристами, сотрудниками правоохранительных органов.

Профессор подчеркнул, что считает русский язык прекрасным, но языку не повезло, потому что «на нем говорят болваны».

Комиссия по этике ученого совета Высшей школы экономики рекомендовала профессору Гасану Гусейнову публично извиниться «за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний. Там посчитали, что слова Гусейнова повлекли «ущерб для деловой репутации университета».

Ассоциация писателей «Свободное слово» написала открытое письмо в поддержку филолога.

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