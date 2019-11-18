Вертолеты России и Pratt & Whitney Canada подписали контракт на авиасалоне в Дубае

Sun 17-11-2019

DUBAI, 17th November, 2019 (WAM) -- На проходящем сейчас в Дубае авиашоу, компании VR-Technologies (входит в холдинг «Вертолеты России») и Pratt & Whitney Canada подписали контракт на поставку газотурбинных двигателей PW207V для современного легкого вертолета VRT500.

PW207V - это усовершенствованная модификация двигателей семейства PW200 мощностью до 700 л.с., предназначенная для вертолетов легкого класса. Всего на сегодняшний день выпущено более пяти тысяч силовых установок такого типа. Они отработали более 11 миллионов летных часов.

«Двигатели семейства PW200 показали отличные характеристики в качестве надежных силовых установок для вертолетов. В настоящее время они эксплуатируются более чем в 80 странах мира, что должно значительно упростить сертификацию VRT500 и сделать его послепродажное обслуживание более доступным и эффективным. Российские вертолеты имеют успешный опыт сотрудничества с Pratt & Whitney Canada, и я уверен, что проект VRT500 укрепит партнерские отношения между компаниями», - отметил Андрей Богинский, генеральный директор холдинга «Вертолеты России ».

«Основным компонентом любой операционной системы является двигатель. Мы рады объявить, что VRT500 будет оснащен двигателями PW200, двигателем и брендом с проверенной репутацией в области безопасности, надежности, экономичности и простоты обслуживания, что, конечно, является ключевым фактором для наших вертолетчиков», - сказал Александр Охонко, генеральный директор VR Technologies.

«Поздравляем VR Technologies с запуском вертолета VRT500. Мы гордимся тем, что они выбрали двигатель PW207V. Мы с нетерпением ждем совместной работы, чтобы сделать эту инновационную платформу глобальным успехом», - сказал Энтони Росси, вице-президент по развитию бизнеса и коммерческим услугам компании Pratt & Whitney.

Для установки на вертолет VRT500 PW207V должен быть адаптирован в качестве двигателя для одномоторной машины с внесением соответствующих поправок в Сертификат.

VRT500 - легкий одномоторный вертолет с соосной схемой несущих винтов и взлетной массой 1650 кг. Вертолет имеет самую просторную транспортную и грузовую кабину в своем классе вместимостью до 5 пассажиров и оснащен самым современным интерактивным пакетом авионики. Благодаря воплощенным конструктивным решениям этот вертолет будет способен развивать скорость до 250 км / ч, иметь дальность полета до 860 км и принимать до 730 кг полезной нагрузки на борту. Вертолет разработан в следующих конфигурациях: пассажирский, служебный, грузовой, учебный, VIP и медико-эвакуационный.

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