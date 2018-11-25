Китайская черная магия Гу

Секрет вечного богатства

Опубликовано 2018/10/09

Иллюстрация: china-underground.com

История колдовства Китая начинается с самых истоков цивилизации и запечатлена в фольклоре и народном творчестве. На протяжении веков традиция Гу (蛊道 gǔdào) продолжала свое существование, несмотря на всевозможные запреты и наказания. Каким-то семьям Гу помогала разбогатеть, а кому-то очаровать возлюбленного. Редакция ЭКД попыталась разобраться, что же притягательного в гу-колдовстве.

Первые упоминания о магии Гу встречаются в пророческих записях династии Шан (16 век до н.э.). Действие черных чар заключало в себе две основные функции: обогащение рода и месть врагам. Многие семьи, жаждущие богатства и славы, прибегали к подобной практике. Считается, что гу-магия зародилась на юге Китая в древнем государстве Наньюэ. Некоторые представители народности мяо используют силы злого духа и сейчас.

Иллюстрация: blog.sina.com

В книге «Черная магия Китая Гу» собрано множество деталей о колдовских ритуалах. Ученые широко раскрывают его главную суть — завладеть темным духом Гу, который готов исполнять любые желания его владельца. Иероглиф gǔ 蛊 имеет две составляющие, одна из которых обозначает насекомое (虫 chóng), а другая —сосуд или горшок (皿 mǐn). Что примечательно, в традиционном (старом) варианте этот иероглиф имеет целых три ключа «насекомое» (蠱). Ключи и отражают главные принципы магического действия: помещение насекомых в некую емкость.

Как найти темный дух Гу

Чтобы заставить темный дух Гу оберегать род, китайцы использовали следующий ритуал. Они отыскивали несколько ядовитых существ (змей, жаб, скорпионов и пауков) и сажали их в одну емкость. На протяжении года насекомые боролись за выживание, пожирая друг друга. Победитель считался носителем нечистого духа Гу.

Домочадцы ставили контейнер с ядовитым животным на видное место и поклонялись ему. Часто семьи устраивали алтарь со всевозможными дарами. Считалось, что наличие в доме темного покровителя принесет его жителям желанное богатство. Однако, согласно закону равновесия вселенной, ничто появляется из ниоткуда. Ресурсом для получения удачи становились близкие к семье люди, включая соседей и гостей дома. Таким образом дух помогал воровать успех и богатство у окружающих людей. Подобное деяние считалось полноценным преступлением и предусматривало наказание. Гонения, пытки и убийства за использование чародейских обрядов стали частью повседневной жизни китайцев. Нередко людей ложно обвиняли в причастности к колдовству и в императорском дворце.

Стравливание ядовитых животных. Фото: paranormal-news.ru

В сборнике сказок китайского писателя Гань Бао (4 век н.э.) фигурирует следующая история:

«В одной провинции жила семья Ляо. Несколько поколений они взращивали Гу и становились все богаче. Позже один из членов семьи женился, утаив секрет благосостояния от невесты. Как-то раз молодая жена осталась в доме одна. Разгуливая по новому жилищу, она обнаружила огромный котел с ядовитой змеей внутри. В испуге невеста залила животное кипятком. Когда домочадцы вернулись, девушка рассказала им об убийстве змеи. Вскоре вся семья умерла от чумы».

Ведьмовство и соблазнение Гу-магия также подразумевает очаровывание представителей противоположного пола или наведение порчи. Добавляя яд животного из сосуда в пищу или напитки, женщины мстили обидчикам. Результатом такого влияния могли стать болезни, галлюцинации и даже смерть.

Фото: atlasobscura.com

Одна из историй повествует о бездетной императрице Чэнь Цзяо, правящей во времена династии Хань (141–130 до н.э.). Ее признали виновной в использовании обрядов Гу. В течение длительного времени императорской паре не удавалось произвести на свет потомка. Отчаявшись, женщина прибегла к последнему способу — колдовству. Злой дух Гу должен был помочь ей обрести долгожданное женское счастье. Но для получения желаемого, было необходимо добавлять яд насекомого в еду и напитки знакомых. Отчаяние взяло верх над бедной императрицей, и она начала убивать людей без разбора. Вскоре ее выгнали из дворца, а 300 ее сообщников приговорили к смерти. Головы убитых посадили на колья на всеобщее обозрение.

Некоторые девушки использовали магию, чтобы охмурить представителей противоположного пола. Темная энергия вызывала «демонический» сексуальный аппетит. В памятнике исторической прозы «Цзо-чжуань», написанном в 4 веке до н.э., упоминается о министре восточного царства Чу Цзы Юане. Чиновник хотел соблазнить вдову собственного брата.

Конфуция тоже обвиняли в увлечении Гу. Древнекитайский основатель моизма Мо Ди, родившийся через несколько лет после смерти Конфуция, полагал: его предшественник использовал магические обряды. Мо не верил, что обычный человек способен снискать всеобщее восхищение и всепоглощающую любовь. Люди слушали Конфуция, будто завороженные.

Женщины народности мяо

Девушки мяо и их прически. Фото: dezinfo.net

Жители южных провинций Китая чтут память предков и традиции, впитанные с молоком матери. Большинство современных представителей народности мяо (苗 miáo) проживает в провинциях Гуйчжоу, Хунань и Юньнань. Девушки мяо и по сей день знамениты своими прическами, которые могут весить несколько килограммов. Вместе с традицией заплетать волосы представительницы мяо не забывают и о гу-магии. Кстати, именно их предки когда-то основали древнее царство Чу на востоке Китая.

Представительницы этнического меньшинства издревле отличались своей независимостью. Красочные наряды, отказ от бинтования ног — все это противоречило конфуцианской морали. Женщины мяо были практически равны в правах с мужчинами. Однако другие народностеи, включая самую многочиленную этническую группу хань, недолюбливали свободолюбивых мяо. Во времена династий Мин и Цин власти отправили военных подавить восстание южного народа. Солдатам пригляделись местные женщины, и многие из них остались жить на юге. Чтобы оправдать себя, их брошенные жены начали обвинять мяо в соблазнении мужей с помощью гу-магии. Считается, что южанки занимаются колдовством до сих пор.

В древности за использование магии людей подвергали строгим наказаниям и преследованиям. Однако и эти меры не были гарантией полной защиты от чар. Гу-порча могла сохраниться до конца жизни человека, а то и передаться его потомкам. На этот случай китайские медики предлагали множество способов лечения. Для выявления заболевания пациенту нужно было просто плюнуть в воду. Если слюна человека погружалась в жидкость, его признавали больным.

Однако для установления точного диагноза необходимо было знать, яд какого животного попал в организм. Считалось, что лечение подобного подобным поможет полностью избавиться от заразы. Также универсальным методом медики называли поедание мяса и внутренностей кошек. До сих пор кошатина считается деликатесом в некоторых частях Поднебесной. Иногда ее применяют в лечении болезней сердца и психических недугов.

В древнекитайском трактате «Каталог гор и морей» в разделе о Южных горах встречается упоминание о лисе, которой не страшен дух Гу:

«Еще в трехстах ли к востоку [есть] гора под названием Зеленый холм. На южном ее склоне много нефрита, на северном — много цинху (азурита). [Там] водится животное, похожее на лису, но с девятью хвостами; звук его голоса напоминает плач ребенка. [Оно] может сожрать человека. Тому, кто съест его, не [опасен] яд змеи».

Существуют антидоты против яда, однако нам не удалось узнать рецепт их приготовления. Если вам «посчастливится» попасть под влияние гу-магии, знайте, кроме мифической лисицы от яда гу может помочь:

корень имбиря Миога, многолетнего травянистого растения (еще его называют японским имбирем);

молитвы (буддийский совет);

лечебные средства китайской традиционной медицины, предназначенные специально против порчи Гу.

Разбиралась в основах гу-колдовства Марина Давыдова

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