опубликовано редакцией на Переводике 28.11.18 21:16 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.;

"NASA's InSight spacecraft touches down on Mars" Китай - 27 ноября 2018 г. Космический корабль NASA InSight приземляется на Марс Фотография, предоставленная NASA 26 ноября 2018 года, показывает первое изображение, сделанное посадочным аппаратом NASA InSight на поверхности Марса после его посадки. Космический корабль NASA InSight благополучно приземлился на Марс в понедельник, начав двухлетнюю миссию по исследованию Красной планеты. (Xinhua/NASA/JPL-CALTECH). Лос-Анджелес, 26 ноября – Космический корабль NASA InSight благополучно приземлился на Марс в понедельник, начав двухлетнюю миссию по исследованию Красной планеты. В прямом эфире NASA сообщалось, что InSight приземлился на Марс примерно в 2:54 вечера в понедельник, после шестимесячного пути в 480 миллионов км. Аппарат погрузился в тонкую марсианскую атмосферу примерно в 2:47 вечера и использовал сверхзвуковой парашют для замедления. Затем он выпустил свои тормозные ракеты, чтобы медленно спуститься на поверхность Марса и приземлился на гладкие равнины Elysium Planitia. Посадка заняла чуть меньше семи минут. InSight сопровождается на Марс двумя мини-космическими кораблями, которые включают в себя Mars Cube One (MarCO) NASA, первую миссию в область дальнего космоса для CubeSats, который пытается передать данные из InSight, когда он входит в атмосферу и земли планеты. Примерно в 3 часа MarCO отправил первую фотографию Марса. Фотография запятнана черными точками - вероятно, частицы пыли, собранные во время мучительного спуска InSight в атмосферe Марса, сказал Роб Маннинг, главный инженер Лаборатории реактивного движения NASA. Будущие изображения InSight будут намного четче, после того как пылезащитный колпачок камеры будет удален, добавил он. InSight выявит геофизические сигналы, расположенные глубоко под поверхностью Марса, включая тепло. По словам NASA, ученые также смогут отслеживать радиосигналы со стационарных космических аппаратов, которые варьируются в зависимости от колебания во вращении Марса. Операторы самолетов InSight и MarCO отслеживали и радовались за успешный вход, спуск и посадку космического корабля из центра управления космическими полётами в Пасадене, штат Калифорния. Должностное лицо NASA Джим Бриденстайн сказал на встрече с журналистами, что Германия и Франция - отличные партнеры миссии InSight. Ряд европейских партнеров, в том числе французский национальный центр d'Études Spatiales (CNES) и Немецкий аэрокосмический центр (DLR), поддерживают миссию InSight. CNES предоставил аппарат Сейсмический Эксперимент для Внутренней Структуры (SEIS), а DLR предоставил аппарат Тепловой поток и физические свойства (HP3), сказал он. Команде InSight потребовалось от четырех до пяти лет, чтобы спроектировать и выполнить миссию, сказал инженер центра управления космическими полётами. Он сказал, что базовый дизайн InSight был унаследован от космического корабля Phoenix, который высадился на Марсе 25 мая 2008 года. Чтобы заглянуть вглубь Марса, посадочный аппарат должен находиться в месте, где он может оставаться неподвижным и спокойным в течение всей своей миссии. Вот почему, по словам NASA, ученые выбрали Elysium Planitia как дом для InSight. По данным NASA, на красную планету сравнительно легко приземлиться и менее вероятно расплавить наше оборудование, чем на Венере или Меркурии.

