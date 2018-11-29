Китай существенно снизил цены на бензин и дизельное топливо

2018-11-18 Russian.News.Cn

Пекин, 17 ноября /Синьхуа/ -- Китай снизил цены на бензин и дизельное топливо. С 24 часов 16 ноября стоимость тонны бензина снижается на 510 юаней, дизельного топлива - на 490 юаней /1 ам. долл. - 6,9 юаня/, говорится в сообщении Государственного комитета по делам развития и реформ. Это будет самое значительное снижение за последние 4 года. После нынешнего пересмотра цены на бензин и дизельное топливо подешевели примерно на 4 цзяо /10 цзяо равняются одному юаню/ за литр. В Госкомитете по делам развития и реформ заявили о необходимости для трех крупнейших нефтяных компаний страны - Петрочайна, Синопек и CNOOC - эффективно организовать производство и перевозки топлива, обеспечивая устойчивые поставки и соблюдая ценовую политику государства. Как сообщается, фоном нынешнего пересмотра цен на бензин и дизельное топливо стало существенное падение мировых цен на нефть, ставшее результатом действия нескольких факторов: роста добычи в Саудовской Аравии, превышающего ожидания увеличения запасов нефти в США, ослабления американских санкций против Ирана и ожидаемого падения спроса.

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