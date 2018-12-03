навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
03.12.18  

Зачем Афины так спешат "помириться" с Москвой?

(0)
 
03.12.18   Редакция

Избирательное цитирование как эффективный приём американской пропаганды

(0)
 
02.12.18  

Россия открыла израильским ученым доступ к архивам советской разведки

(0)
 
01.12.18   Редакция

Керченский инцидент

(0)
 
01.12.18  

После инцидента с «Ил-20» атаки Израиля в Сирии прекратились

(0)
30.11.18   Редакция

Россия представляет ядерный межзвездный космический корабль

(0)

последние за вчера, 02.12.18  
 
04:09  

Россия открыла израильским ученым доступ к архивам советской разведки

(0)
 
03:56  

Маневр России с нефтью ставит "Белнефтехим" под угрозу разорения

(0)
 
03:44  

Константинополь одобрил текст томоса об автокефалии церкви на Украине

(0)
 
03:34  

Зачем Россия наращивает военное присутствие в Черном море

(0)
 
03:28  

Арабские СМИ: Путин и кронпринц КСА подтвердили взаимный позитивный настрой

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 03.12.18 04:56
скаут: Игорь Львович;
   
 

Зачем Афины так спешат "помириться" с Москвой?

Греция

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас планирует посетить Москву с попыткой восстановить российско-греческие отношения, которые обострились после дипломатического конфликта в июле текущего года.

Baltnews.ee обсудил перспективы этих переговоров с заведующим сектора исследований Европейского Союза Института мировой экономики и международных отношений РАН Юрием Квашниным.

Поездка Ципраса в Москву планировалась во второй половине года, но оказалась под вопросом из-за дипломатического конфликта. Афины в начале июля объявили о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд в страну двум гражданам России.

"С визитом премьер-министра Алексиса Ципраса в Москву 7 декабря Греция и Россия восстанавливают сотрудничество и расширяют перспективы российско-греческих отношений в различных областях", – сказал источник РИА Новости.

В Афинах считают, что временные трудности в отношениях не перечеркнули главного в двухсторонних отношениях, и отмечают конструктивную позицию России.

"За последние полгода отношения между Россией и Грецией очень сильно просели, был серьезный дипломатический конфликт, сопровождающийся высылкой российских дипломатов из Афин. Совершенно очевидно, что эти взаимоотношения необходимо восстанавливать, потому что для Греции важно поддержание экономических связей с Россией в условиях экономического кризиса", – прокомментировал заведующий сектора исследований Европейского Союза Института мировой экономики и международных отношений РАН Юрий Квашнин.

По словам эксперта, реакция греческой стороны на позицию России по македонскому вопросу была чрезмерной, и необходимо все-таки идти на уступки. Он отметил, что такой неформальной уступкой стала отставка греческого министра иностранных дел, который придерживался довольно жесткой позиции в отношениях с Москвой.

"Еще один важный вопрос, который будет затронут во время встречи, – строительство второй ветки Турецкого потока, которая пойдет в Европейский союз. Есть два варианта, как ее можно провести, – это или через Болгарию и Сербию до Австрии, или через Грецию по дну Адриатического моря в Италию.

Сейчас Афины переживают непростые экономические времена, и одно из наиболее эффективных решений выхода из кризиса – превращение страны в крупный газовый хаб, чем активно долгое время пользовалась Украина", – подчеркнул Квашнин.

Что касается церковного кризиса, отметил эксперт, в Греции в настоящий момент происходит активное отделение Церкви от государства.

"Кроме того, в Греции есть часть приходов, которые косвенно подчиняются Константинопольскому патриархату, и есть Элладская православная церковь, которая занимает более выжидательную позицию. Нельзя говорить, что в стране существует полное единство мнений, поэтому Ципрас не может отражать позицию греческих церквей", – добавил Квашнин.

статью прочитали: 24 человек

   
теги: Греция  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2018
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2018  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 