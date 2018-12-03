Зачем Афины так спешат "помириться" с Москвой?

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас планирует посетить Москву с попыткой восстановить российско-греческие отношения, которые обострились после дипломатического конфликта в июле текущего года.

Baltnews.ee обсудил перспективы этих переговоров с заведующим сектора исследований Европейского Союза Института мировой экономики и международных отношений РАН Юрием Квашниным.

Поездка Ципраса в Москву планировалась во второй половине года, но оказалась под вопросом из-за дипломатического конфликта. Афины в начале июля объявили о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд в страну двум гражданам России.

"С визитом премьер-министра Алексиса Ципраса в Москву 7 декабря Греция и Россия восстанавливают сотрудничество и расширяют перспективы российско-греческих отношений в различных областях", – сказал источник РИА Новости.

В Афинах считают, что временные трудности в отношениях не перечеркнули главного в двухсторонних отношениях, и отмечают конструктивную позицию России.

"За последние полгода отношения между Россией и Грецией очень сильно просели, был серьезный дипломатический конфликт, сопровождающийся высылкой российских дипломатов из Афин. Совершенно очевидно, что эти взаимоотношения необходимо восстанавливать, потому что для Греции важно поддержание экономических связей с Россией в условиях экономического кризиса", – прокомментировал заведующий сектора исследований Европейского Союза Института мировой экономики и международных отношений РАН Юрий Квашнин.

По словам эксперта, реакция греческой стороны на позицию России по македонскому вопросу была чрезмерной, и необходимо все-таки идти на уступки. Он отметил, что такой неформальной уступкой стала отставка греческого министра иностранных дел, который придерживался довольно жесткой позиции в отношениях с Москвой.

"Еще один важный вопрос, который будет затронут во время встречи, – строительство второй ветки Турецкого потока, которая пойдет в Европейский союз. Есть два варианта, как ее можно провести, – это или через Болгарию и Сербию до Австрии, или через Грецию по дну Адриатического моря в Италию.

Сейчас Афины переживают непростые экономические времена, и одно из наиболее эффективных решений выхода из кризиса – превращение страны в крупный газовый хаб, чем активно долгое время пользовалась Украина", – подчеркнул Квашнин.

Что касается церковного кризиса, отметил эксперт, в Греции в настоящий момент происходит активное отделение Церкви от государства.

"Кроме того, в Греции есть часть приходов, которые косвенно подчиняются Константинопольскому патриархату, и есть Элладская православная церковь, которая занимает более выжидательную позицию. Нельзя говорить, что в стране существует полное единство мнений, поэтому Ципрас не может отражать позицию греческих церквей", – добавил Квашнин.

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