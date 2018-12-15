Космический корабль компании Virgin Galactic успешно тестирует край космоса

Лос-Анджелес, 13 декабря (Синьхуа) - космический корабль SpaceShipTwo американской компании Virgin Galactic успешно вылетел в суборбитальный космос во время испытательного полета в четверг из Мохаве в западной части штата Калифорния, достигнув высоты 51,4 мили (82,7 км).

Впервые космический корабль с экипажем Virgin Galactic поднялся выше 80 миль (80 км), что иногда считается границей космоса.

Миссия была также четвертым испытательным полетом Virgin Galactic - VSS Unity, второго корабля системы SpaceShipTwo, предназначенного для космического туризма.

Успех принес компании, основанной британским миллиардером Ричардом Брэнсоном, еще один шаг на пути к осуществлению своей мечты о космическом туризме и исследовательских полетах.

«Это не только первый полет человека в космос с американской земли с последней миссии Space Shuttle в 2011 году, но и самый первый раз, когда транспортное средство с экипажем, созданное для коммерческого обслуживания пассажиров, достигло космоса», - сказала компания в заявлении.

По данным частной компании, космический полет, свидетелями которого стали большая толпа персонала и их семьи, а также специальные гости и представителей СМИ, испытал 60-секундное сгорание ракетного двигателя, который дал скорость VSS Unity почти в три раза быстрее скорости звука и до апогея в 51,4 миль (82,7 км).

Когда VSS Unity пролетел вверх по черному небу и в космос, Virgin Galactic Mission Control подтвердил эту новость и поздравил двух пилотов-космонавтов: «Unity , Добро пожаловать в космос».

После Мах 2.5 сверхзвукового возвращения в атмосферу два пилота, Марк «Форгер» Стакки и Фредерик «Си Джей» Штурков, направили космический корабль к плавной посадке на взлетно-посадочную полосу и эмоциональному приему на Родине.

«Многие из вас будут знать, насколько важна мечта о космическом путешествии лично для меня. С тех пор, когда я с детства наблюдал за посадками на Луну, я с удивлением смотрел на небо. Мы начали Virgin почти 50 лет назад, предаваясь мечтам о многом и любви к сложным задачам», сказал Брэнсон в своем заявлении.

«Сегодня, когда я стоял среди по-настоящему замечательной группы людей, которые смотрели на звезды, мы увидели нашу самую большую мечту и нашу самую сложную задачу выполненной на сегодняшний день. Это было неописуемое чувство: радость, облегчение, восторг и ожидание того, что еще будет», добавил он.

«То, чему мы стали свидетелями сегодня, является более явным доказательством того, что коммерческое пространство станет одной из определяющих индустрий XXI века. Многоразовые транспортные средства, построенные и эксплуатируемые частными компаниями, вот-вот преобразуют наш бизнес и личную жизнь такими способами, которые еще сложно представить », - сказал Джордж Уайтсайдс, генеральный директор Virgin Galactic.

Он отметил, что создаются новые предприятия, которые станут чрезвычайно ценными, позволяя человечеству лучше справляться с некоторыми из его величайших задач в будущем.

FAA и NASA поздравили Virgin Galactic с успешным испытательным полетом.

Заявление FAA от помощника руководителя по политике, международным делам и окружающей среде, Бэйли Эдвардса, назвало это «переломным этапом».

NASA поздравило компанию с успешным полетом SpaceShipTwo в суборбитальное пространство с четырьмя технологическими экспериментами, поддерживаемыми NASA, на борту.

«С хорошим сгоранием ракетного двигателя миссия вышла за пределы 50-мильной высоты цели», - написала в Twitter NASA.

Многоразовая система космического полета SpaceShipTwo от Virgin Galactic состоит из самолета-носителя WhiteKnightTwo и пассажирского корабля SpaceShipTwo. SpaceShipTwo, оснащенный гибридным ракетным двигателем, который сочетает в себе элементы ракет на твердом топливе и жидкостных ракетных двигателей, предназначен для перевозки двух пилотов и шести пассажиров в поездке.

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