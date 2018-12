архив



опубликовано редакцией на Переводике 17.12.18 15:12 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “The Hill”,

"Russia ramps up cyber warfare as it loses economic footing in Ukraine" США - 13 декабря 2018 г. Россия развивает кибервойну, так как теряет экономическую базу в Украине Лидеры США должны внимательно следить за кибер ловкостью рук президента России Владимира Путина. За дымовой завесой многополярного хаоса Путин наращивает кибервойну, чтобы удержать западные державы, в том числе США, от защиты Украины от захвата Российского государства. России нужно, чтобы Украина была объединена не только из-за большого этнического населения России там, но и потому, что она представляет собой последнюю линию обороны между Москвой и западными державами, а также является огромным экономическим партнером. Однако через пять лет, если нынешние тенденции сохранятся, экономический след России на Украине будет уменьшен до такого уровня, что Путину придется либо признать поражение, либо он будет вынужден к военным действиям против Запада. Конечно, Украина не единственная цель Путина. С 2014 года Россия также сосредоточила заметные кибер атаки на Польшу, Германию, Францию, Венгрию, Бельгию, Данию, Румынию, Швейцарию, Австрию и Испанию. В дополнение к информационной войне Россия использует экономические и иностранные прямые инвестиции, а также финансирование и поддержку консервативных и alt-right европейских политических партий, чтобы минимизировать влияние демократии в западном стиле и преобразовать европейские державы в авторитарную реализацию демократических принципов. Германия, Польша и Румыния особенно ощутили на себе кибер гнев России через хакерские группы APT 28 (приписываемую российской военной разведывательной организации ГРУ) и APT29 (приписываемую российской внешней разведывательной организации СВР). Например, Германия столкнулась с избирательным вмешательством, разрушительным нападением на сталелитейный завод и кампаниями MiniDuke и CosmicDuke. Польша пострадала от нападений на государственные учреждения, энергетические компании и ее финансовый сектор, а также от вмешательства на выборах. А Румыния была разрушена хакерскими атаками Snake и Uroboros, а также вмешательством в выборы. Эти три страны вызвали гнев Кремля из-за их роли в быстро разрушающихся экономических связях между Украиной и Россией. Экспорт и импорт Украины в Германию, Польшу и Румынию выросли в среднем на 38 процентов с 2015 года по настоящее время. Напротив, экспорт из Украины в Россию упал в среднем на 61 процент с 2014 года по настоящее время, в то время как импорт из России упал на 42 процента с 2014 года по настоящее время. Имейте в виду, экономические и финансовые стратегии были хорошо документированы. Центр стратегических и международных исследований (CSIS) изложил в подробном авторитетном докладе за октябрь 2016 года стратегию России по использованию экономики для преобразования Европейского Союза через мощные государственные энергетические предприятия, такие как Газпром, Росатом и Роснефть, наряду с компаниями, такие как Лукойл. CSIS провела исследование пяти стран - Венгрии, Словакии, Болгарии, Латвии и Сербии - и пришла к выводу, что в ситуациях, когда экономический след России превышал 12 процентов ее валового внутреннего продукта (ВВП), эти страны были уязвимы для российского экономического влияния и захвата. Совсем недавно Washington Post сообщил в ноябре 2018 года, что Россия использует Южную Осетию в качестве обходного пути, чтобы избежать экономических санкций, отметив, что «для Москвы цели не могли быть более значительными - восстановление влияния России и противодействие дрейфу страны в сторону Запада». Российская кибер активность, которая ранее была сосредоточена на Европе, Балтийских государствах и Кавказе, открыла свою апертуру для включения США в качестве основной цели с конца 2014 года, когда APT29 нарушила компьютерную систему Государственного департамента и Исполнительного аппарата президента. Месяцы спустя APT29 начал агрессивную фишинговую кампанию, которая привела к взлому председателя Объединенного комитета начальников штабов в Пентагоне и, вероятно, к первому компромиссу Национального комитета Демократической партии (DNC). В апреле 2016 года мы увидели добавление российских операций ГРУ в DNC. Комбинация операций APT29 и APT28 позднее превратилась в операцию по влиянию на президентские выборы 2016 года. Использование Россией кибервойны для поддержки действий по захвату экономического и политического государства является важнейшим показателем намерений. Если мы не будем осторожны, военная и геополитическая катастрофа может стать неожиданностью. Robert Johnston, автор статьи. Мнения, выраженные авторами, являются их собственными, а не мнением The HILL.

