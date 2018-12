архив



дата публикации 24.12.18

"Другой Каддафи от Путина: Bloomberg рассказал о новой стратегии России в Ливии" Глобальная сеть - 23 декабря 2018 г. Новая стратегия России в Ливии Владимир Путин и Муаммар Каддафи в 2008 году. Фото с сайта Кремля У России есть новый возможный лидер для Ливии — его зовут Каддафи, пишет Bloomberg. Подробнее. Сын бывшего ливийского диктатора, Саиф аль-Ислам, в этом месяце оказался среди ливийских политиков, которые обратились за поддержкой к Москве. Кто такой Саиф аль-Ислам. Во время гражданской войны в Ливии 46-летний Саиф аль-Ислам, который учился в Лондонской школе экономики и политических наук, был схвачен, предан суду, а затем в середине 2017 года освобожден повстанцами, которые до этого свергли и убили его отца. Saif al-Islam Qaddafi appears via video link at a court in Tripoli on April 27, 2014. Photographer: Mahmud Turkia/AFP via Getty Images Вскоре после освобождения Каддафи представители России вступили с ним в контакт и провели с ним переговоры по видеосвязи, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. МИД отказался от комментариев.

В начале декабря представитель сына Каддафи встретился с заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым, которому передал письмо с приветствием Владимиру Путину и российскому правительству. В документе Саиф аль-Ислам излагает свое видение будущего Ливии и просит о политической поддержке.

Это не первый визит эмиссаров Каддафи в Москву, он ищет в России не только политическую поддержку, но и финансовую, говорит собеседник Bloomberg.

До этого считалось, что Москва делает ставку на фельдмаршала Халифу Хафтара, который контролирует восток страны, где добывается большая часть ливийской нефти (недавно его даже заметили в компании бизнесмена Евгения Пригожина, которого СМИ называют «поваром Путина»). Marshal Khalifa Haftar leaves Russia’s Foreign Ministry in Moscow in 2016. Photographer: Vasily Maximov/AFP via Getty Images Однако два европейских дипломата, которых цитирует агентство, говорят, что Россия тихо налаживает связи со всеми политическими силами в регионе. Новую стратегию Россия выбрала в прошлом году, уточняют источники Bloomberg. Насколько эффективна новая стратегия Кремля? Похоже, стратегия, при которой переговоры ведутся сразу всеми сторонами конфликта, приносит первые плоды. Россия ведет переговоры с Ливией о возобновлении контракта на 2,2 млрд евро на строительство высокоскоростной железной дороги от Бенгази до Сирта, приостановленного после смерти Муаммара Каддафи.

Ливия заявила о планах купить 1 млн тонн российской пшеницы за $700 млн.

Есть прогресс и в энергетике. Глава Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC) Мустафа Саналла в октябре прилетал на переговоры в Москву. У него были переговоры с «Газпромом» и «Татнефтью» о возобновлении проектов, которые были у российского бизнеса во времена Каддафи. «Роснефть» согласилась инвестировать в разведку и добычу в Ливии, а также покупать нефть. Все эти переговоры ведутся исключительно с базирующимся в Триполи NOC, обращает внимание Bloomberg. Контекст. Саиф аль-Ислам мог бы принять участие в национальных выборах, которые Организация объединенных наций хочет провести в следующем году в соответствии со своим последним планом по объединению страны. Международный уголовный суд разыскивает Саифа аль-Ислама с 2011 года. Среди выдвинутых против него обвинений — два в совершении преступлений против человечности. Сына Каддафи также разыскивают правоохранительные органы правительства в Триполи.

У Хафтара также есть свои президентские амбиции, как и у других ливийских политиков.

Россия пока не решила, кого поддержит на выборах, утверждает Bloomberg.

Владимир Моторин, Артем Губенко



