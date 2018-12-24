навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
24.12.18  

Новая стратегия России в Ливии

(0)
 
24.12.18   Редакция

Американские Архонты Вселенского патриархата недовольны Путиным

(0)
 
23.12.18   Редакция

Франция и Германия приходят на помощь, чтобы обойти иранские санкции

(0)
 
23.12.18  

Знать, Россия так сильна, коли сама Америка ей нипочем?

(0)
 
22.12.18   Редакция

Трамп о Сирии: "Мы должны были пробыть там 3 месяца, это было 7 лет назад"

(0)
22.12.18   Название проекта

Ордынское Иго в истории Руси

(0)
 
21.12.18   Редакция

Береговая охрана США отказалась от учений в Арктике, потому что 40-летний ледокол мог сломаться и потребовалась бы помощи России

(0)

последние за вчера, 23.12.18  
 
22:00   Редакция

Франция и Германия приходят на помощь, чтобы обойти иранские санкции

(0)
 
04:43  

Знать, Россия так сильна, коли сама Америка ей нипочем?

(0)
 
04:35  

Новый Ближний Восток: Россия развязала руки Израилю

(0)
 
04:00   Редакция

“Знаешь что? Она твоя"

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 24.12.18 08:01
скаут: Игорь Львович;
   
 

Новая стратегия России в Ливии

Владимир Путин и Муаммар Каддафи в 2008 году. Фото с сайта Кремля

У России есть новый возможный лидер для Ливии — его зовут Каддафи, пишет Bloomberg.

Подробнее. Сын бывшего ливийского диктатора, Саиф аль-Ислам, в этом месяце оказался среди ливийских политиков, которые обратились за поддержкой к Москве.

  • Кто такой Саиф аль-Ислам. Во время гражданской войны в Ливии 46-летний Саиф аль-Ислам, который учился в Лондонской школе экономики и политических наук, был схвачен, предан суду, а затем в середине 2017 года освобожден повстанцами, которые до этого свергли и убили его отца.

Saif al-Islam Qaddafi appears via video link at a court in Tripoli on April 27, 2014.

Photographer: Mahmud Turkia/AFP via Getty Images

  • Вскоре после освобождения Каддафи представители России вступили с ним в контакт и провели с ним переговоры по видеосвязи, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. МИД отказался от комментариев.

  • В начале декабря представитель сына Каддафи встретился с заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым, которому передал письмо с приветствием Владимиру Путину и российскому правительству. В документе Саиф аль-Ислам излагает свое видение будущего Ливии и просит о политической поддержке.

  • Это не первый визит эмиссаров Каддафи в Москву, он ищет в России не только политическую поддержку, но и финансовую, говорит собеседник Bloomberg.

  • До этого считалось, что Москва делает ставку на фельдмаршала Халифу Хафтара, который контролирует восток страны, где добывается большая часть ливийской нефти (недавно его даже заметили в компании бизнесмена Евгения Пригожина, которого СМИ называют «поваром Путина»).

Marshal Khalifa Haftar leaves Russia’s Foreign Ministry in Moscow in 2016.

Photographer: Vasily Maximov/AFP via Getty Images

  • Однако два европейских дипломата, которых цитирует агентство, говорят, что Россия тихо налаживает связи со всеми политическими силами в регионе. Новую стратегию Россия выбрала в прошлом году, уточняют источники Bloomberg.

Насколько эффективна новая стратегия Кремля? Похоже, стратегия, при которой переговоры ведутся сразу всеми сторонами конфликта, приносит первые плоды.

  • Россия ведет переговоры с Ливией о возобновлении контракта на 2,2 млрд евро на строительство высокоскоростной железной дороги от Бенгази до Сирта, приостановленного после смерти Муаммара Каддафи.

  • Ливия заявила о планах купить 1 млн тонн российской пшеницы за $700 млн.

  • Есть прогресс и в энергетике. Глава Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC) Мустафа Саналла в октябре прилетал на переговоры в Москву. У него были переговоры с «Газпромом» и «Татнефтью» о возобновлении проектов, которые были у российского бизнеса во времена Каддафи. «Роснефть» согласилась инвестировать в разведку и добычу в Ливии, а также покупать нефть. Все эти переговоры ведутся исключительно с базирующимся в Триполи NOC, обращает внимание Bloomberg.

Контекст. Саиф аль-Ислам мог бы принять участие в национальных выборах, которые Организация объединенных наций хочет провести в следующем году в соответствии со своим последним планом по объединению страны.

  • Международный уголовный суд разыскивает Саифа аль-Ислама с 2011 года. Среди выдвинутых против него обвинений — два в совершении преступлений против человечности. Сына Каддафи также разыскивают правоохранительные органы правительства в Триполи.

  • У Хафтара также есть свои президентские амбиции, как и у других ливийских политиков.

  • Россия пока не решила, кого поддержит на выборах, утверждает Bloomberg.


Владимир Моторин, Артем Губенко



статью прочитали: 2 человек

   
теги: Ливия  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2018
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2018  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 