опубликовано редакцией на Переводике 24.12.18 15:57 переводчик bachmatov1988; “Guardian”,

"Offenders with Muslim names are not jailed for longer, study finds" Великобритания - 18 декабря 2018 г. Правонарушителей с мусульманскими именами не приговаривают к более длительным срокам лишения свободы, сообщается по результатам исследования В докладе рассмотрены 8 437 дел в королевских судах первой инстанции с 2007 по 2017гг. Фотография: Martin Keene/PA Исследователи поднимают вопрос о масштабах дискриминации в королевских судах первой инстанции в Англии и Уэльсе. Правонарушители, имеющие мусульманские имена, не получают несправедливо длительных сроков заключения по приговорам королевских судов первой инстанции в Англии и Уэльсе, выясняется по результатам криминологического исследования. В исследовании, проведенном исследователями в Лиде, Оксфорде и Эдинбурге, был поднят вопрос о масштабах дискриминации в системе уголовного правосудия и призывают к публикации официальных данных. Кажется, что результаты их исследования, опубликованные во вторник, противоречат статистике, опубликованной министерством юстиции, по расовым проблемам в системе уголовного правосудия и и докладу Lammy Review за 2017 год, согласно которым обнаружены повышенные масштабы вынесения приговоров, связанных с лишением свободы, и приговоры к длительным срокам заключения для подсудимых из числа чернокожих и этнических меньшинств, чем для белых правонарушителей. Одной из закономерностей, обнаруженных в докладе Lammy, стало нежелание чернокожих подсудимых признавать свою вину в начале судебного процесса из-за недоверия к системе, что приводит к тому, что они теряют возможность на сокращение срока заключения по приговору суда. В последнем докладе, опубликованном в Британском журнале криминологии (British Journal of Criminology) используется то, что авторы называют «новаторскими данными – техникой удаления», что основано на 8 437 делах с 2007 по 2017 гг. с участием подсудимых с традиционными мусульманскими именами. Согласно докладу, в отношении правонарушителей с мусульманскими именами выносились приговоры, связанные с лишением свободы на 9,8% длительнее, чем для остальных, однако разница исчезла, когда начали принимать во внимание подробности об отдельных преступлениях и ключевые характеристики, такие как возражения подсудимого. К переменным, оцененным исследователями, также относится, были ли потерпевшему нанесены телесные повреждения, были ли смягчающие обстоятельства или множественность преступлений. Является ли дисбаланс по приговорам между этническими группами результатом настоящей дискриминационной практики либо результатом различий по видам совершенных преступлений, пока еще не ясно, сообщается в докладе. «Эти выводы нельзя рассматривать как неопровержимое доказательство отсутствия дискриминации в отношении правонарушителей-мусульман», предупреждают авторы, доктор Хосе Пина-Санчез из Лидса, профессор Джулиан Робертс из Оксфорда и Димитрос Сферопоулос из Эдинбурга. Роберт, профессор криминологии, ранее был членом Совета по приговорам, публикующего руководящие принципы для вынесения приговоров судьями. Пина-Санчез, преподаватель права в университете Лида, заявил: «Наши выводы не являются неопровержимым доказательством равного обращения к подсудимым, однако они не поднимают вопрос о важности рассмотрения характеристик дела до заявления о существовании дискриминации». «По результатам нашего анализа мы пришли к выводу, что наблюдаемые различия в сроках заключения по приговору суда между мусульманскими и немусульманскими правонарушителями объясняются характеристиками дел». «Поэтому важно распространить на анализ на всех правонарушителей, проходящих по делам у мировых судей и королевских судах первой инстанции». Эти данные не были в полной мере раскрыты общественности, однако есть различные стратегии распространения данных, которые можно применить для предоставления данных независимым исследователям безопасным способом». «Подчеркивать принцип справедливости – это та идея, которую мы все рассматривали одинаково, и если это не тот случай, нам нужно рассмотреть серьезные реформы в системе для прямого решения этой проблемы». Пресс-секретарь министерства юстиции заявил: «В этом году мы начали публиковать статистику по приговорам по преступлениям и по этническим группам с тем, чтобы мы могли лучше определить и устранить дисбаланс в системе уголовного правосудия». статью прочитали: 42 человек Комментарии Сегодня статей опубликовано не было.