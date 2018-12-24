Гарвардские инженеры разрабатывают роботов с липкими стопами, которые могут идти вверх ногами в узком пространстве

Вашингтон, 19 декабря. (Синьхуа). Гарвардские инженеры разработали крошечного робота с липкими стопами, который может подниматься, cпускаться в узком пространстве.

Исследование, опубликованное в среду в журнале Science Robotics, сообщило о 1,4-граммовом микро-роботе с электроадгезионными подкладками для стоп, голеностопными суставами и специально спроектированной походкой, позволяющей ему подниматься по вертикальным токопроводящим поверхностям, таким как внутренняя часть стены реактивного двигателя.

«Однажды они смогли бы обеспечить неинвазивный контроль труднодоступных участков больших машин, сэкономив компании время и деньги и сделав эти машины более безопасными», - сказал первый автор исследования Себастьен де Риваз, бывший научный сотрудник Гарварда, который сейчас работает в Apple.

Исследователи оборудовали подкладку для стоп медным электродом с полиимидной изоляцией, чтобы генерировать электростатические силы между подкладками и токопроводящей поверхностью.

Подкладки для стоп можно легко убрать и снова активизировать, включив и выключив электрическое поле, которое работает при напряжении, аналогичном тому, которое необходимо для перемещения ног робота, достаточном для предотвращения скольжения или падения робота, согласно исследованию.

Кроме того, подкладки – гибкие, что позволяет роботу взбираться по изогнутым или неровным поверхностям.

Они также создали голеностопные суставы, которые могут вращаться в трех направлениях, чтобы компенсировать вращение его ног во время ходьбы, обеспечивая его ориентацию.

У робота есть специальная походка с тремя подкладками для стоп, которые всегда касаются поверхности во время движения ног.

В испытании на вертикальных поверхностях, согласно исследованию, удалось выполнить более 100 шагов подряд без отрыва.

Робот может также ходить вокруг изогнутой перевернутой секции в реактивном двигателе. Реактивный двигатель имеет около 25 000 отдельных частей и не может быть проверен без разборки машины.

Цель исследования - создать армию роботов, способных забираться внутрь частей реактивных двигателей, недоступных для людей.

Это «первый и самый убедительный шаг», показывающий возможность создания сантиметрового лазающего робота, и он мог бы быть использован в будущем для «исследования любой инфраструктуры, включая здания, трубы, двигатели, генераторы», сказал Роберт Вуд.

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