навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
24.12.18   Редакция

Правонарушителей с мусульманскими именами не приговаривают к более длительным срокам лишения свободы, сообщается по результатам исследования

(0)
 
24.12.18  

Новая стратегия России в Ливии

(0)
 
23.12.18   Редакция

Франция и Германия приходят на помощь, чтобы обойти иранские санкции

(0)
 
23.12.18  

Знать, Россия так сильна, коли сама Америка ей нипочем?

(0)
 
22.12.18   Редакция

Трамп о Сирии: "Мы должны были пробыть там 3 месяца, это было 7 лет назад"

(0)
22.12.18   Название проекта

Ордынское Иго в истории Руси

(0)
 
21.12.18   Редакция

Гарвардские инженеры разрабатывают роботов с липкими стопами, которые могут идти вверх ногами в узком пространстве

(0)

последние за вчера, 23.12.18  
 
22:00   Редакция

Франция и Германия приходят на помощь, чтобы обойти иранские санкции

(0)
 
04:43  

Знать, Россия так сильна, коли сама Америка ей нипочем?

(0)
 
04:35  

Новый Ближний Восток: Россия развязала руки Израилю

(0)
 
04:00   Редакция

“Знаешь что? Она твоя"

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 21.12.18 23:04
скаут: Alena M.; переводчик Alena M.;
   
 

Гарвардские инженеры разрабатывают роботов с липкими стопами, которые могут идти вверх ногами в узком пространстве

крошечный робот.jpg

Вашингтон, 19 декабря. (Синьхуа). Гарвардские инженеры разработали крошечного робота с липкими стопами, который может подниматься, cпускаться в узком пространстве.

Исследование, опубликованное в среду в журнале Science Robotics, сообщило о 1,4-граммовом микро-роботе с электроадгезионными подкладками для стоп, голеностопными суставами и специально спроектированной походкой, позволяющей ему подниматься по вертикальным токопроводящим поверхностям, таким как внутренняя часть стены реактивного двигателя.

«Однажды они смогли бы обеспечить неинвазивный контроль труднодоступных участков больших машин, сэкономив компании время и деньги и сделав эти машины более безопасными», - сказал первый автор исследования Себастьен де Риваз, бывший научный сотрудник Гарварда, который сейчас работает в Apple.

Исследователи оборудовали подкладку для стоп медным электродом с полиимидной изоляцией, чтобы генерировать электростатические силы между подкладками и токопроводящей поверхностью.

Подкладки для стоп можно легко убрать и снова активизировать, включив и выключив электрическое поле, которое работает при напряжении, аналогичном тому, которое необходимо для перемещения ног робота, достаточном для предотвращения скольжения или падения робота, согласно исследованию.

Кроме того, подкладки – гибкие, что позволяет роботу взбираться по изогнутым или неровным поверхностям.

Они также создали голеностопные суставы, которые могут вращаться в трех направлениях, чтобы компенсировать вращение его ног во время ходьбы, обеспечивая его ориентацию.

У робота есть специальная походка с тремя подкладками для стоп, которые всегда касаются поверхности во время движения ног.

В испытании на вертикальных поверхностях, согласно исследованию, удалось выполнить более 100 шагов подряд без отрыва.

Робот может также ходить вокруг изогнутой перевернутой секции в реактивном двигателе. Реактивный двигатель имеет около 25 000 отдельных частей и не может быть проверен без разборки машины.

Цель исследования - создать армию роботов, способных забираться внутрь частей реактивных двигателей, недоступных для людей.

Это «первый и самый убедительный шаг», показывающий возможность создания сантиметрового лазающего робота, и он мог бы быть использован в будущем для «исследования любой инфраструктуры, включая здания, трубы, двигатели, генераторы», сказал Роберт Вуд.


статью прочитали: 20 человек

   
теги: США, роботы  
   
Комментарии  Материалы по теме 
  03.12.2018 19:06   Эксклюзив
Bloomberg.com -

Этот китайский миллиардер хочет, чтобы человекоподобные роботы были в вашем доме
маленькие роботы.jpg«Шаг за шагом» – сказал Чжоу в интервью в офисе в UBTech в начале этого месяца. «Я хочу привести роботов в каждый дом».

читали: 708

читать далее
 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2018
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2018  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 