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опубликовано редакцией на Переводике 28.12.18 03:42
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Alahednews (Ливан): Россия и Сирия угрожают нанести удар по Израилю в случае продолжения воздушных налетов

27 Dec 2018

Local Editor

В среду в Израиле  была получена новая российская угроза:  ещё один авиаудар и сирийские зенитные ракеты SA-5 будут выпущены по  объектам внутри Израиля, подобно той взрыв которой потряс несколько городов во вторник вечером, во время атаки  израильских ВВС на иранские объекты в Сирии.

Озвучивая  эту угрозу, Москва подтвердила, что сирийская ракета была преднамеренно нацелена на центральную часть  Израиля, а не “заблудилась” во время атаки на израильские самолеты, как утверждают некоторые израильские чиновники.

Поселенцы в израильских  населенных пунктах Хадера, Кейсария, Ор-Акива, Зихон-Яков и Биньямина  сообщили, что взрыв потряс их дома и в запах пороха течение многих часов   стоял в воздухе. Негативные ощущения испытали четверть миллиона израильтян. Это было мягким  предостережением о том, что произойдет, если русские выполнят свою угрозу ответить на любые израильские  воздушные удары по Сирии. И это была одна-единственная ракета SA-5. Удары пяти или десяти, выпущенных сирийской батареей, даже  представить страшно.

SA-5 (российское  обозначение: С-200)  устаревшая ракета, но она  имеет большую дальность, может применяться  в любых погодных условиях для поражения наземных и  воздушных целей - самолетов и ракет на средних и больших  высотах.

Израильские  военные источники отмечают, что русские указали, что Сирия не будет  осуществлять нападения на объекты в Израиле ракетами класса “земля-земля” ,  а будет использовать стратегию «баш-на-баш», противодействуя израильским воздушным ударам в  сирийском воздушном пространстве ракетными атаками по целям в израильском воздушном пространстве.

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теги: Ближний Восток  
   
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