Alahednews (Ливан): Россия и Сирия угрожают нанести удар по Израилю в случае продолжения воздушных налетов

27 Dec 2018

Local Editor

В среду в Израиле была получена новая российская угроза: ещё один авиаудар и сирийские зенитные ракеты SA-5 будут выпущены по объектам внутри Израиля, подобно той взрыв которой потряс несколько городов во вторник вечером, во время атаки израильских ВВС на иранские объекты в Сирии.

Озвучивая эту угрозу, Москва подтвердила, что сирийская ракета была преднамеренно нацелена на центральную часть Израиля, а не “заблудилась” во время атаки на израильские самолеты, как утверждают некоторые израильские чиновники.

Поселенцы в израильских населенных пунктах Хадера, Кейсария, Ор-Акива, Зихон-Яков и Биньямина сообщили, что взрыв потряс их дома и в запах пороха течение многих часов стоял в воздухе. Негативные ощущения испытали четверть миллиона израильтян. Это было мягким предостережением о том, что произойдет, если русские выполнят свою угрозу ответить на любые израильские воздушные удары по Сирии. И это была одна-единственная ракета SA-5. Удары пяти или десяти, выпущенных сирийской батареей, даже представить страшно.

SA-5 (российское обозначение: С-200) устаревшая ракета, но она имеет большую дальность, может применяться в любых погодных условиях для поражения наземных и воздушных целей - самолетов и ракет на средних и больших высотах.

Израильские военные источники отмечают, что русские указали, что Сирия не будет осуществлять нападения на объекты в Израиле ракетами класса “земля-земля” , а будет использовать стратегию «баш-на-баш», противодействуя израильским воздушным ударам в сирийском воздушном пространстве ракетными атаками по целям в израильском воздушном пространстве.

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