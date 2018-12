архив



опубликовано редакцией на Переводике 28.12.18 10:31 переводчик bachmatov1988; “Guardian”,

"The Skripal poisonings: the bungled assassination with the Kremlin’s fingerprints all over it" Великобритания - 26 декабря 2018 г. Отравление Скрипаля: неудачная попытка убийства с отпечатками пальцев Кремля Полиция называет двух подозреваемых: Руслан Боширов и Александр Петров. Фотография: London Metropolitan Police/EPA Попытка убийства бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля закончилась случайной смертью и разоблачением двух сотрудников спецслужб России в качестве подозреваемых. Это было сценой ужаса: скамейка, два человека без сознания, спрятанный яд. Попытка убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в начале марта стало главной темой новостей по всему миру. Скрипаль ранее был сотрудником военной разведывательной службы России. В Соединенное Королевство он прибыл в 2010 году в рамках обмена пойманными шпионами. И это правда, что он передавал секреты британской разведывательной службе MI6. Но зачем пытаться убить его спустя восемь лет? И кто использовал «новичок» на его двери в Солсбери? За прошедшие девять месяцев стали известны жуткие подробности наглого плана Москвы по совершению убийства. Тереза Мэй незамедлительно обвинила Владимира Путина и выслала из страны 23 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Кремль отрицал свое вмешательство и заявил, что стал жертвой «враждебных действий». В тени осталось то, что сотрудники Скотленд-Ярда просмотрели тысячи часов видеозаписей. К маю ими был достигнут временный прорыв. Им удалось установить личность двоих граждан России – Руслана Боширова и Александра Петрова – которые были в Солсбери в выходные, и не один раз, а дважды. Они оба прибыли из Москвы в аэропорт Гатвик с настоящими российскими паспортами и визами. Однако возникло подозрение в том, что они были тайными агентами, использующими вымышленные имен, наемными убийцами, отправленными в Соединенное Королевство на однократную миссию. К лету следователи собрали достаточные доказательства для предъявления им двоим обвинения в убийстве. Полиция нашла орудие: мнимый парфюмерный флакон, превращенный в распылитель. Он был специально изготовлен для применения яда, для его распыления на ручку двери Скрипаля. Это было раскрыто при трагичных обстоятельствах. Местная жительница Дон Стургесс по неосторожности распылила новичок на свои запястья и умерла в больнице. Ее сожитель Чарли Роули нашел флакон, выброшенный в мусорный контейнер, заболел, но остался жив. Тем временем, полицейские вели слежение за бюджетной гостиницей в Боу, в восточной части Лондоне, где остановились Боширов и Петров. Им удалось обнаружить незначительные следы новичка, смертельного нервно-паралитического вещества, разработанного в конце советской эпохи в государственных лабораториях. Заговор напомнил об убийстве в 2006 году Александра Литвиненко, которого убили радиоактивным зеленым чаем. В сентябре премьер-министр представила доказательства – или некоторые из них – членам парламента. Это были убедительные изображения убийц. Их засняли во время их прибытия на железнодорожный вокзал в Солсбери, во время прогулки по направлению к дому Скрипаля и возвращения обратно, внешне были заметны облегчение и ухмыляющаяся улыбка Петрова. Вернувшись в Москву, они оба появились на российском государственном телевидении. Петров заявил, что друзья предложили ему побывать в Солсбери – «удивительном городе». Боширов добавил, что были притянуты в город его кафедральным собором. Его построение было неуклюже смешным и поэтому широко подвергалось усмешкам в интернете. Следственный сайт Bellingcat раскрыл и иные убедительные факты. В конце сентября ему удалось установить подлинную личность Боширова. Его настоящее имя – полковник Анатолий Чепига, в настоящее время являющийся сотрудником российских спецслужб, где ранее работал Скрипаль. В 2014 году он получил высшую государственную награду Российской Федерации, вероятно за его роль в присоединении Крыма к России. Вскоре после этого, Bellingcat назвал Петрова Александром Мишкиным. Он тоже был карьерным шпионом российских спецслужб – врачем, который преподавал в военной академии в Санкт-Петербурге. Через некоторое время после начала работы на российские спецслужбы и переезда в Москву он получил новое ФИО. Как сообщили журналистам, в доме Мишкина в Лойге, деревне на севере России его бабушка хранит фото своего внука. На нем изображен Мишкин, получающий ту же самую награду как и Чепига: герой России. Человек, вручающий награду и жмущий руку Мишкину, хорошо известен в России и знаком любому, кто смотрит вечерние новости – Путин. В ноябре Кремль объявил печальные новости о начальнике российских спецслужб Игоре Коробове. Он умер, как заявил Кремль, после «длительной и тяжелой болезни».

