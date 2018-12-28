навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
28.12.18   Редакция

Отравление Скрипаля: неудачная попытка убийства с отпечатками пальцев Кремля

(0)
 
27.12.18  

Без России и без света? Как проходит отключение Прибалтики от БРЭЛЛ

(0)
26.12.18   Редакция

Израиль вновь наносит воздушные удары по целям в Сирии

(0)
 
25.12.18   Редакция

Веганские блюда набирают успех на фоне изменения привычек питания

(0)
 
25.12.18  

Решение Трампа заставило курдов искать покровительства России

(0)

последние за вчера, 27.12.18  
 
04:09  

Без России и без света? Как проходит отключение Прибалтики от БРЭЛЛ

(0)
 
03:54  

Подборка сообщений от ParsToday

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 28.12.18 10:31
переводчик bachmatov1988;
   
 

Отравление Скрипаля: неудачная попытка убийства с отпечатками пальцев Кремля

скрипаль.jpg

Полиция называет двух подозреваемых: Руслан Боширов и Александр Петров.

Фотография: London Metropolitan Police/EPA

Попытка убийства бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля закончилась случайной смертью и разоблачением двух сотрудников спецслужб России в качестве подозреваемых.

Это было сценой ужаса: скамейка, два человека без сознания, спрятанный яд. Попытка убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в начале марта стало главной темой новостей по всему миру. Скрипаль ранее был сотрудником военной разведывательной службы России. В Соединенное Королевство он прибыл в 2010 году в рамках обмена пойманными шпионами. И это правда, что он передавал секреты британской разведывательной службе MI6.  Но зачем пытаться убить его спустя восемь лет? И кто использовал «новичок» на его двери в Солсбери?

За прошедшие девять месяцев стали известны жуткие подробности наглого плана Москвы по совершению убийства. Тереза Мэй незамедлительно обвинила Владимира Путина и выслала из страны 23 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Кремль отрицал свое вмешательство и заявил, что стал жертвой «враждебных действий».

В тени осталось то, что сотрудники Скотленд-Ярда просмотрели тысячи часов видеозаписей. К маю ими был достигнут временный прорыв. Им удалось установить личность двоих граждан России – Руслана Боширова и Александра Петрова – которые были в Солсбери в выходные, и не один раз, а дважды. Они оба прибыли из Москвы в аэропорт Гатвик с настоящими российскими паспортами и визами. Однако возникло подозрение в том, что они были тайными агентами, использующими вымышленные имен, наемными убийцами, отправленными в Соединенное Королевство на однократную миссию.

К лету следователи собрали достаточные доказательства для предъявления им двоим обвинения в убийстве. Полиция нашла орудие: мнимый парфюмерный флакон, превращенный в распылитель. Он был специально изготовлен для применения яда, для его распыления на ручку двери Скрипаля. Это было раскрыто при трагичных обстоятельствах. Местная жительница Дон Стургесс по неосторожности распылила новичок на свои запястья и умерла в больнице. Ее сожитель Чарли Роули нашел флакон, выброшенный в мусорный контейнер, заболел, но остался жив.

Тем временем, полицейские вели слежение за бюджетной гостиницей в Боу, в восточной части Лондоне, где остановились Боширов и Петров. Им удалось обнаружить незначительные следы новичка, смертельного нервно-паралитического вещества, разработанного в конце советской эпохи в государственных лабораториях. Заговор напомнил об убийстве в 2006 году Александра Литвиненко, которого убили радиоактивным зеленым чаем. 

В сентябре премьер-министр представила доказательства – или некоторые из них – членам парламента. Это были убедительные изображения убийц. Их засняли во время их прибытия на железнодорожный вокзал в Солсбери, во время прогулки по направлению к дому Скрипаля и возвращения обратно, внешне были заметны облегчение и ухмыляющаяся улыбка Петрова.

Вернувшись в Москву, они оба появились на российском государственном телевидении. Петров заявил, что друзья предложили ему побывать в Солсбери – «удивительном городе». Боширов добавил, что были притянуты в город его кафедральным собором. Его построение было неуклюже смешным и поэтому широко подвергалось усмешкам в интернете.

Следственный сайт Bellingcat раскрыл и иные убедительные факты. В конце сентября ему удалось установить подлинную личность Боширова. Его настоящее имя – полковник Анатолий Чепига, в настоящее время являющийся сотрудником российских спецслужб, где ранее работал Скрипаль. В 2014 году он получил высшую государственную награду Российской Федерации, вероятно за его роль в присоединении Крыма к России.

Вскоре после этого, Bellingcat назвал Петрова Александром Мишкиным. Он тоже был карьерным шпионом российских спецслужб – врачем, который преподавал в военной академии в Санкт-Петербурге. Через некоторое время после начала работы на российские спецслужбы и переезда в Москву он получил новое ФИО. Как сообщили журналистам, в доме Мишкина в Лойге, деревне на севере России его бабушка хранит фото своего внука. На нем изображен Мишкин, получающий ту же самую награду как и Чепига: герой России.

Человек, вручающий награду и жмущий руку Мишкину, хорошо известен в России и знаком любому, кто смотрит вечерние новости – Путин. В ноябре Кремль объявил печальные новости о начальнике российских спецслужб Игоре Коробове. Он умер, как заявил Кремль, после «длительной и тяжелой болезни». 


статью прочитали: 37 человек

   
теги: Сергей Скрипаль, Россия, Великобритания, спецслужбы  
   
Комментарии 

Сегодня статей опубликовано не было.


Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2018
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2018  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 