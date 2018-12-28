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опубликовано редакцией на Переводике 27.12.18 16:03
скаут: Alena M.; переводчик Alena M.;
   
 

Космонавты и початки кукурузы: взгляд на некоторые праздничные украшения советских времен

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Выставка советских украшений и игрушек в Музее русской иконы в Клинтоне, штат Массачусетс. Norm Eggert/The World

В Советской России к Рождеству относились неодобрительно. Советские школы учили атеизму. Партия не приняла бы религиозных людей в качестве своих членов.

Так, как тогда это история о русских рождественских украшениях?

Как способ отметить праздник в холодную и суровую зиму, была предложена идея о новогодних елках в 1930-х годах.

А их украшения? Космонавты и початки кукурузы. Это то, что гордо развешивалось на новогодние елки в разгар холодной войны в Советском Союзе.

Франклин Шакка, профессор русского языка и литературы в Гамильтонском колледже в Клинтоне, Нью-Йорк, собирает предметы, связанные с Россией, с 1970-х годов. Одной из сфер интересов были украшения советских времен. Его коллекция выставлена в Музее русских икон в Клинтоне, штат Массачусетс.

Русские первыми отправили космонавта в космос, так что может быть лучше, чтобы отпраздновать это достижение, чем украшение космонавта?

Лаура Гаррити-Аркитт, сторудник в Музее русских икон, говорит, что эти украшения были «довольно распространенными, большинство россиян хотели видеть их на своей елке. Они были доступны во всех магазинах».

1960-е и 70-е годы были пиком для советских космических украшений.

Другой распространенной темой были украшения, связанные с сельским хозяйством. В сентябре 1959 года тогдашний советский лидер Никита Хрущев посетил фермы в Айове и был впечатлен кукурузными полями. По словам Гаррити-Аркитта, когда он вернулся в Россию, он помог восстановить сельскохозяйственные сообщества. Подобно космической гонке, кукурузная кампания Хрущева стала одной из ключевых тем.

Украшения в виде кукурузных початков "стали экономическим символом, который можно повесить на свою ... елку", говорит Шакка.

«Одним из главных отличий  христианской елки от советской стало изменение звезды», - говорит Гаррити-Аркитт. «В то время как у рождественской елки традиционно была Вифлеемская звезда, у советской елки была ярко-красная звезда».

Пятиконечная красная звезда была одним из основных и первых символов советской власти.

«Советы очень любили размещать эти электрические, пластиковые звезды на вершину елки», - говорит Шакка.

Эта коллекция показывает, что «во времена такой напряженности и враждебности между Соединенными Штатами и Россией ... наши люди были, возможно, гораздо более похожи, чем мы могли бы предположить», говорит Гаррити-Аркитт. «Традиция дарить радость и восторг нашим детям ... идентична».


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теги: СССР, Рождество  
   
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