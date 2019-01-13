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опубликовано редакцией на Переводике 13.01.19 16:16
скаут: Kostyapok; переводчик Kostyapok;
 
 

Иванка Трамп может возглавить Всемирный Банк: дочь Президента США – претендует на высший пост наряду с Никки Хейли

Иванка считается вполне вероятным претендентом на пост, поскольку явилась главной движущей силой для создания фонда Всемирного Банка по поддержке предпринимательства среди женщин в размере 1 миллиард долларов США, спонсируемого Саудовской Аравией.

Покидающий пост Джим Ён Ким был краток, объявив о своем уходе с поста Президента Банка за три года до окончания второго срока пребывания в должности.

По сообщению газеты Financial Times это открыло дорогу Иванке, как впрочем и Никки, которая в прошлом месяце покинула пост Посла США в Организации Объединенных Наций.

Иванка начала свой тернистый путь в профессию главного банкира с должности модели, участвовавшей в модных показах, а тонкости бизнеса постигала в папином телевизионном шоу «Кандидат».

Газета раскрыла имена и других кандидатов на освобождающуюся вакансию, ими оказались Дэвид Малпасс, помощник Министра финансов США по международным делам и Марк Грин, глава Агентства международного развития США.

Министерство финансов отказалось давать комментарии о потенциальных кандидатах.

По словам его пресс-секретаря, это госучреждение получило значительное количество рекомендаций.

«Мы начали процесс обсуждения кандидата от США и при выборе нового руководителя надеемся на сотрудничество с губернаторами штатов».

Согласно неписаному соглашению, Соединенные Штаты, являющиеся крупнейшим акционером Всемирного Банка, всегда выбирали его руководителя с самого момента создания этой организации по окончании Второй мировой войны.  

Однако, успех кандидата от США полностью увы не гарантирован.

Ким был первым Американским номинантом, который столкнулся с непростыми выборами в 2012 году и правление банка прямо заявило, что процесс избрания будет «открытым, основанным на опыте кандидатов и прозрачным, намекая на то, что кандидаты не из США не будут стоять «в сторонке, платочки в руках теребя».

Администрация Трампа выступает против глобальных организаций, подобных Всемирному Банку, однако ей все-же предстоит предложить кого-нибудь на пост его руководителя.

Правление Всемирного Банка заявило недавно, что начнет принимать на рассмотрение кандидатуры на пост нового руководителя с начала следующего месяца и назовет имя следующего Президента к середине апреля.

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теги: США, Финансовый кризис, Банковская система, Финансы  
   
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