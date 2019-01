Видео: “П...ц из Ганы!”

first published on January 11, 2019 by Will

Отойди в сторонку DARPA! Гана недавно представила свои новейшие передовые разработки в области оборонных технологий, и там, безусловно, есть на что посмотреть!

Гигантская боевая машина пехоты, сделанная явно не из картона и вроде бы даже бронированная, с нулевым дорожным просветом, потихоньку ползет вперед, поскольку штурмовики в экзоскелетных боевых доспехах движутся со скоростью улитки.

Чрезвычайно сложные бронекостюмы имеют различные шланги, торчащие там и сям из униформы, а усовершенствованные защитные головные уборы невероятно похожи на мотоциклетные шлемы, но эта домашняя технология, вероятно похожа на ту, что применяется в шлемах F-35 Joint Strike Fighter. Наслаждайтесь незабываемым зрелищем.





