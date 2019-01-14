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скаут: Игорь Львович;
   
 

Видео: “П...ц из Ганы!”

first published on January 11, 2019 by Will

Отойди в сторонку DARPA! Гана недавно представила свои новейшие передовые разработки  в области оборонных технологий, и  там, безусловно,  есть на что посмотреть!  

Гана

Гигантская боевая машина пехоты, сделанная  явно не из картона  и вроде бы даже бронированная,   с нулевым дорожным просветом, потихоньку  ползет вперед, поскольку штурмовики в экзоскелетных  боевых доспехах движутся со скоростью улитки.

Чрезвычайно  сложные бронекостюмы имеют  различные шланги, торчащие там и сям  из униформы, а усовершенствованные защитные головные уборы невероятно похожи на мотоциклетные шлемы, но  эта домашняя технология, вероятно похожа на ту, что применяется в шлемах F-35 Joint Strike Fighter. Наслаждайтесь незабываемым  зрелищем.



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