опубликовано редакцией на Переводике 17.01.19 22:29 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “Arab News”,

"Trump a Russian agent? ‘Never,’ he says" Саудовская Аравия - 15 января 2019 г. Трамп – российский агент? «Никогда» – говорит он Reuters Вашингтон: В понедельник Дональд Трамп выступил с удивительным для президента США заявлением: нет, он никогда не был агентом России. «Я никогда не работал на Россию», - сказал Трамп журналистам. «Это позор, что вы даже задаете этот вопрос. Это все большой обман». Гневными комментариями Трамп хотел побороть нарастающую полемику по поводу его предполагаемых связей с Кремлем, но тот факт, что ему даже пришлось выступить с такой речью, показывает то, как далеко зашел беспрецедентный скандал. За заявлением последовало два поразительных сообщения. Одно из них в «The New York Times» заявило, что ФБР начало расследование, действовал ли Трамп от имени России после того, как стал президентом. Другое, в газете «Вашингтон пост», подробно описало то, что говорят о необычных мерах, предпринимаемых Трампом, чтобы скрыть содержание его разговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Это, конечно же, связано с огромным расследованием прокурора Роберта Мюллера, который изучает влияние России на президентские выборы 2016 года - и вероятность того, что она сговорилось с кампанией Трампа. В субботу Трампу дали возможность ответить на сообщение о расследовании ФБР, когда он давал интервью своему любимому каналу Fox News. Но вместо явного опровержения он вызвал растущий протест в Вашингтоне, просто сказав, что этот вопрос был «самой оскорбительной вещью, которую мне когда-либо задавали». «Существует много поддельных новостей», - сказал Трамп. Он назвал тогдашних руководителей ФБР, которые решили его расследовать, «известные негодяи, я думаю, вы могли бы сказать грязные полицейские». Но последние события означают, что президент - в настоящее время вовлеченный в разрушительную политическую битву с Конгрессом за финансирование мексиканской пограничной стены - не может избежать тени России, независимо от того, что он говорит. Детали последних отчетов особенно шокируют, потому что они очень конкретны. В статье «The Post» говорится, что Трамп лично действовал, чтобы не допустить передачу записок, сделанных его переводчиком во время личных встреч с Путиным, в руки помощникам. Он, как утверждают, забрал записи и приказал переводчику не разглашать содержание. В сообщении «The Times» о расследовании ФБР говорится, что бюро решило действовать после того, как Трамп уволил тогдашнего директора Джеймса Коми в 2017 году. Расшифровки закрытых показаний ФБР в Конгрессе, полученные CNN, показывают, что тогдашний главный юрист ФБР Джеймс Бейкер сказал, что бюро хочет знать, действовал ли Трамп по указке (Кремля) и каким образом следовал указаниям, исполняя их волю. «Это была одна крайность. Другая крайность в том, что президент абсолютно невиновен, и мы тоже это обсуждали», - сказал Бейкер в расшифровке, сообщает CNN. Белый дом говорит, что Трампа преследовал политизированный ФБР. Президент неоднократно называл расследование его отношений с Россией «охотой на ведьм». Но демократы и даже некоторые члены Республиканской партии Трампа неоднократно заявляли, что администрация странным образом благоприятствует российской политике. Они указывают на дипломатические посягательства Трампа на единство Европейского союза и альянса НАТО, а также на его недавний комментарий в защиту советской оккупации Афганистана в 1980-х годах. В понедельник главный советник Келлианн Конвей повторила утверждение администрации о том, что Трамп на самом деле был жесток по отношению к России, одному из ключевых соперников Вашингтона, а иногда и откровенному противнику. «Он предпринял много действий», - сказала она журналистам, перечислив санкции, наложенные на Кремль и политику США в Сирии, среди других факторов.

