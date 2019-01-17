Трамп – российский агент? «Никогда» – говорит он

Reuters

Вашингтон: В понедельник Дональд Трамп выступил с удивительным для президента США заявлением: нет, он никогда не был агентом России.

«Я никогда не работал на Россию», - сказал Трамп журналистам. «Это позор, что вы даже задаете этот вопрос. Это все большой обман».

Гневными комментариями Трамп хотел побороть нарастающую полемику по поводу его предполагаемых связей с Кремлем, но тот факт, что ему даже пришлось выступить с такой речью, показывает то, как далеко зашел беспрецедентный скандал.

За заявлением последовало два поразительных сообщения.

Одно из них в «The New York Times» заявило, что ФБР начало расследование, действовал ли Трамп от имени России после того, как стал президентом.

Другое, в газете «Вашингтон пост», подробно описало то, что говорят о необычных мерах, предпринимаемых Трампом, чтобы скрыть содержание его разговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Это, конечно же, связано с огромным расследованием прокурора Роберта Мюллера, который изучает влияние России на президентские выборы 2016 года - и вероятность того, что она сговорилось с кампанией Трампа.

В субботу Трампу дали возможность ответить на сообщение о расследовании ФБР, когда он давал интервью своему любимому каналу Fox News.

Но вместо явного опровержения он вызвал растущий протест в Вашингтоне, просто сказав, что этот вопрос был «самой оскорбительной вещью, которую мне когда-либо задавали».

«Существует много поддельных новостей», - сказал Трамп. Он назвал тогдашних руководителей ФБР, которые решили его расследовать, «известные негодяи, я думаю, вы могли бы сказать грязные полицейские».

Но последние события означают, что президент - в настоящее время вовлеченный в разрушительную политическую битву с Конгрессом за финансирование мексиканской пограничной стены - не может избежать тени России, независимо от того, что он говорит.

Детали последних отчетов особенно шокируют, потому что они очень конкретны.

В статье «The Post» говорится, что Трамп лично действовал, чтобы не допустить передачу записок, сделанных его переводчиком во время личных встреч с Путиным, в руки помощникам. Он, как утверждают, забрал записи и приказал переводчику не разглашать содержание.

В сообщении «The Times» о расследовании ФБР говорится, что бюро решило действовать после того, как Трамп уволил тогдашнего директора Джеймса Коми в 2017 году.

Расшифровки закрытых показаний ФБР в Конгрессе, полученные CNN, показывают, что тогдашний главный юрист ФБР Джеймс Бейкер сказал, что бюро хочет знать, действовал ли Трамп по указке (Кремля) и каким образом следовал указаниям, исполняя их волю.

«Это была одна крайность. Другая крайность в том, что президент абсолютно невиновен, и мы тоже это обсуждали», - сказал Бейкер в расшифровке, сообщает CNN.

Белый дом говорит, что Трампа преследовал политизированный ФБР. Президент неоднократно называл расследование его отношений с Россией «охотой на ведьм».

Но демократы и даже некоторые члены Республиканской партии Трампа неоднократно заявляли, что администрация странным образом благоприятствует российской политике.

Они указывают на дипломатические посягательства Трампа на единство Европейского союза и альянса НАТО, а также на его недавний комментарий в защиту советской оккупации Афганистана в 1980-х годах.

В понедельник главный советник Келлианн Конвей повторила утверждение администрации о том, что Трамп на самом деле был жесток по отношению к России, одному из ключевых соперников Вашингтона, а иногда и откровенному противнику.

«Он предпринял много действий», - сказала она журналистам, перечислив санкции, наложенные на Кремль и политику США в Сирии, среди других факторов.

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