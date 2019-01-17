Трамп: "Я никогда не работал на Россию"

15.01.2019 ~ 16.01.2019

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не работал на Россию.

Трамп ответил на вопросы журналистов около Белого дома. В частности, Трамп прокомментировал утверждения газеты New York Times о том, что ФБР ведет расследование о его связях с Россией в 2017 г., когда он вступил в должность президента. На вопрос о том, насколько обоснованны эти утверждения, Трамп ответил: "Я считаю позором сам факт того, что вы спрашиваете об этом, потому что это полное вранье".

Согласно материалу New York Times, после того, как Трамп отстранил от должности главу ФБР Джеймс Коми было начато расследование, призванное выяснить, представляют ли действия президента угрозу для национальной безопасности. В статье также указывалось, что ФБР пытается уточнить, работал ли Трамп на Россию сознательно или подвергался ли он, сам того не осознавая, влиянию России.

Авторы материала считают подозрительным и отстранение Джеймса Коми, который расследовал утверждения о связях Трампа с Россией.

От скаута: Об этих “глубоких” связях Трампа с Россией сейчас на Западе с надрывом верещат из каждого утюга, появилось множество мемов и шаржей, ниже представлен один из них (по ссылке можно посмотреть коротенькое видео)

Трамп отрицает свои глубокие связи с Россией

Paul Lee Ticks@PaulLeeTicks

BREAKING: Журналист спросил Дональда Трампа: "Вы работали на Россию?"

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