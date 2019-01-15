Переживаем ли мы наихудший сценарий изменения климата?

KACPER PEMPEL / REUTERS

«Мы намного ближе, чем должны быть», - предупредил один из стэнфордских ученых.

2018 год был непростым для планеты Земля.

Конечно, энергия ветра и солнца продолжала дешеветь, и электромобиль стал самым продаваемым автомобилем класса люкс в Америке. Но самый важный показатель здоровья климата - количество удерживающего тепло газа, попадающего в атмосферу, - внезапно ухудшился.

В Соединенных Штатах выбросы углерода резко возросли, что оказалось самым большим повышением в течение года после окончания Великой Рецессии. Это – тенденция по всему миру. Согласно двум крупным исследованиям, выбросы парниковых газов во всем мире резко возросли в 2018 году.

Выбросы в США остаются на 11 процентов ниже своего пика 2007 года. Но глобальные выбросы сейчас выше, чем когда-либо. А статистика за 2018 год тем более удручающая.

Многие экономисты ожидают, что выбросы углерода несколько снизятся в течение следующих десятилетий. Но, возможно, нет. Если 2018 год является каким-либо показателем, положительные энергетические тенденции не смогут легко сократить выбросы даже в таких развитых странах, как США. Возникает мрачный вопрос: переживаем ли мы сейчас наихудший сценарий изменения климата?

«На самом деле мы намного ближе, чем должны быть; Я могу сказать это с уверенностью », - говорит Роб Джексон, ученый из Стэнфорда.

Когда ученые-климатологи хотят рассказать историю о будущем планеты, они используют четыре стандартных сценария, называемых «репрезентативными путями концентрации» или РПК. РПК повсеместно используются в науке о климате и встречаются практически в любом исследовании, в котором используются климатические модели для исследования 21-го века.

Каждому РПК присваивается номер, который описывает, как климат будет развиваться в 2100 году. Как правило, более высокое число РПК описывает более пугающую судьбу: это означает, что человечество выбрасывало больше углекислого газа в атмосферу в течение 21-го века, еще больше нагревая планету и окисляя океан. Наилучший сценарий называется РПК 2.6. Худший - РПК 8.5.

«Боже, помоги нам, если 8.5 окажется правильным сценарием», - сказал мне Джексон. В соответствии с РПК 8.5 средняя мировая температура повысится на 4,9 градуса по Цельсию, или почти на 9 градусов по Фаренгейту. «Это невероятное повышение глобальных температур, особенно если думать о том, что они являются глобальными средними температурами», - сказал он. «Температура будет даже выше в северных широтах и выше над сушей, чем над океаном».

По словам Зика Хаусфатера, аналитика и климатолога из Berkeley Earth, этот сценарий еще может произойти в будущем планеты. По его словам, с 2005 года общие глобальные выбросы парниковых газов наиболее точно соответствовали сценарию РПК 8.5. «Могут быть веские причины скептически относиться к значениям РПК 8.5 конца столетия, но современные наблюдения не дают нам оснований исключать его», - недавно писал он.

Даже если нам удастся избежать РПК 8.5, менее драматичные возможности могут привести к катастрофическому потеплению. Джексон предупредил, что каждый сценарий выбросов, который соответствует «цели» 2-градусам Цельсия Парижского соглашения, предполагает, что человечество вскоре создаст технологию удаления углерода непосредственно из атмосферы. Такая технология никогда не существовала в промышленных масштабах.

«Даже некоторые [сценарии] для 3 градусов Цельсия предполагают, что в какой-то момент в ближайшие 50 лет у нас будет широкомасштабная промышленная деятельность по удалению парниковых газов из атмосферы», - сказал он. «Это очень опасная игра, думаю я. Мы предполагаем, что то, что мы не можем сделать сегодня, будет как-то возможно в будущем. Я верю в технологии, но я не верю в магию ».

Однако не все данные свидетельствуют о том, что мы обречены на РПК 8.5, предупреждает Хаусфатер. Если вы посмотрите только на загрязнение в результате сжигания ископаемого топлива, а не в результате таких событий, связанных с землепользованием, как вырубка лесов, то последние тенденции человечества ближе к РПК 4.5.

Это хорошая новость, но только для сравнения: РПК 4.5 по-прежнему предсказывает, что глобальные температуры повысятся на 2,4 градуса по Цельсию, что достаточно для того, чтобы уничтожить практически каждый коралловый риф и взлететь выше 2-градусной цели, установленной в Парижском соглашении об изменении климата.

Есть несколько причин, по которым трудно сказать, какой РПК ближе всего подходит к нашей реальности. Во-первых, большинство РПК рассказывают примерно одну и ту же историю о глобальных выбросах примерно до 2025 или 2030 года. Во-вторых, РПК описывают выбросы, охватывая весь XXI век, а век еще не закончился. Попытка выбрать наиболее вероятный РПК в 2018 году - все равно, что попытаться предсказать точную глубину снегопада в 4:32 утра.

Сценарий РПК 8.5 также может стать менее вероятным в ближайшие годы, даже если крупные загрязнители, такие как США, Китай и Индия, никогда не будут проходить политику климата. В РПК 8.5 говорится, что мировая угольная промышленность со временем станет в семь раз больше, чем сегодня. «Трудно утверждать, что ... это обычная мировая проблема, - говорит Хаусфатер. «Мы живем в современном мире, где солнечная энергия становится все дешевле, чем уголь».

Это одна из причин, по которой Межправительственная группа экспертов по изменению климата вскоре расширит список стандартных сценариев. Его следующий крупный доклад, который должен быть опубликован в 2021 году, заменит РПК пятью «социально-экономическими путями».

Джексон призвал к осторожности. «Мы еще не знаем, по какому сценарию мы идем», - сказал он. «Я думаю, что большинство климатологов скажут вам, что мы ниже сценария 8.5. Но каждый год, когда выбросы увеличиваются, как в этом году, сценарий 8.5 становится более правдоподобным ».

Джексон опубликовал свою первую научную статью в 1989 году, всего через год после того, как ученый Джеймс Хансен впервые предупредил Конгресс, что глобальное потепление всерьез началось. Я спросил, думает ли он, что выбросы когда-нибудь приблизятся к РПК 8.5.

«Это сумасшествие», - сказал он. «Но раньше я думал, что многие вещи были такими, а оказалось, что нет».

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