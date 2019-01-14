Ученые находят простой способ запоминания чего угодно

(Kelly Sikkema/Unsplash)

Если вы хотите что-то хорошо запомнить, то вам нужно ... нарисовать это. Согласно новому исследованию, рисование может быть более эффективным средством запоминания, чем написание, просто используйте различные методы визуализации.

Исследователи говорят, что пожилые люди, которые занимаются рисованием, могут даже улучшить свою память.

По словам команды Университета Ватерлоо в Канаде, для всех, кому трудно давались уроки изобразительного искусства, хорошая новость заключается в том, что на самом деле вам не нужно хорошо рисовать, чтобы что-то хорошо запомнить.

«Мы обнаружили, что рисование лучше повлияло на память пожилых людей, чем другие известные техники», - говорит одна из исследователей Мелисса Мид.

«Мы действительно воодушевлены этими результатами и ищем способы, которые смогут помочь людям со слабоумием, испытывающим быстрое снижение памяти и языковой функции».

Исследователи собрали 48 разных участников - половина в возрасте около 20 лет, половина в возрасте около 80 лет - и попросили их выполнить несколько упражнений. Когда им показывали последовательность слов, они должны были либо выписать слово, выписать предложенные им физические определения, либо нарисовать то, что оно представляло.

После перерыва добровольцев попросили запомнить как можно больше слов. Молодые лучше запоминали, чем пожилые, но обе группы помнили больше тех слов, которые они изобразили.

«Рисование картинок – это такая простая задача, и ее легко реализовать в повседневной жизни, чтобы улучшить память», - сказала Мид Бриттани Вонг на HuffPost.

«Например, если вы нарисуете продукты, которые вам нужно купить, или еду, которую вы планируете приготовить, эта информация запомнится на более длительный срок, чем, если бы вы ее записали».

Исследователи полагают, что рисование может быть очень эффективным, поскольку включает в себя несколько способов представления одной и той же информации: визуальный, пространственный, словесный, семантический (значения слов) и моторный (физический акт рисования).

Другими словами, оно активизирует больше частей мозга.

Поскольку со временем наши способности к сохранению информации снижаются, это означает, что рисование может способствовать хорошему качеству жизни по мере взросления. Исследователи говорят, что это может даже помочь пациентам со слабоумием.

«Мы считаем, что рисование особенно актуально для людей со слабоумием, потому что оно лучше использует необходимые области мозга, и может помочь людям, испытывающим когнитивные нарушения с функцией памяти», - говорит Мид.

«Наши результаты имеют огромное значение для терапевтических мероприятий, помогающим пациентам со слабоумием сохранять ценные эпизодические воспоминания на протяжении всего развития заболевания».

Исследование было опубликовано на Experimental Aging Research.

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