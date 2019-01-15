Завтракать или не завтракать, вот в чем вопрос

Наука за идеальный завтрак

Старая поговорка «завтракай как король, обедай как принц, и ужинай как нищий» может быть хорошим советом, действительно ли это так?

Разве завтрак не делает вас полными? Это действительно самый важный прием пищи?

Оказывается, с научной точки зрения, все еще неизвестно, действительно ли завтрак необходим, не говоря уже о том, хороший или плохой.

Ученые также смущены, как и все мы, когда дело доходит до того, чтобы доказать или опровергнуть, что завтрак - самый важный прием пищи.

Может ли завтрак помочь вам держать себя в форме?

Суть разногласий заключается в том, что ученые в области питания называют «предлагаемым влиянием завтрака на ожирение». Это идея о том, что люди, которые не завтракают, в конечном итоге едят больше и / или худшие продукты в течение дня.

Хотя это распространенное мнение, эксперты говорят, что все немного сложнее.

«Завтрак не обязательно предотвращает ожирение», - говорит профессор Хелен Труби, глава отдела питания и диетологии в университете Монаш.

«Если вы завтракаете каждый день, это не значит, что у вас не будет лишнего веса; и если вы не завтракаете, это не значит, что у вас будет лишний вес».

Тем не менее, она отмечает, что те, кто завтракают, имеют небольшое преимущество: они не только дают себе максимальное количество времени, чтобы сжечь калории, съеденные утром, но и завтракают дома, что дает больший контроль над тем, что мы едим - и может сдерживать ту тягу к сахару, которая появляется в середине утра.

«Лучше позавтракать - если вы голодны и едите правильные продукты, - но опять же, если вы не голодны, возьмите что-нибудь питательное, чтобы перекусить на работе, а не останавливаться в полдень и хватать кофе с высоким содержанием жира и сахарную сдобу », - говорит профессор Труби.

«Гораздо сложнее сделать правильный выбор, когда вы вне дома».

По словам доктора Тима Кроу, нового адъюнкт-профессора по питанию в Университете Ла-Троб, убеждение в том, что пропуск завтрака прибавит вам лишний вес, также может исходить из диеты.

«Люди с избыточным весом часто пробуют разные диеты для похудения. Пропуск завтрака может быть одним из них, и это может сформировать мнение, что люди с избыточным весом часто пропускают завтрак ».

Что мы едим vs когда мы едим?

Оказывается, что завтракаете вы или нет, это не имеет большого значения для вашего здоровья; часто речь может идти о том, что вы едите, а не о том, когда вы едите.

«Если вы не чувствуете себя голодным, завтрак не обязательно будет правильным решением», - говорит профессор Труби.

«Это связано с часами нашего организма; «совы» часто не испытывают чувство голода по утрам, а «жаворонки» часто наслаждаются хорошим завтраком».

Множество фактов доказывают то, что тех, кто голоден, завтрак может зарядить на целый день - при условии, что вы едите правильную пищу.

Профессор Труби предлагает выбирать продукты с высоким содержанием белка, такие как молоко или молочные продукты, яйца, йогурт, некоторые (убедитесь, что они обогащены множеством питательных веществ) хлопья для завтрака и овсяная каша.

«Эти продукты зарядят вас энергией и сократят тягу к перекусам в середине утра, которые, как правило, содержат много сахара и жиров».

Профессор Кроу соглашается: «Называйте это завтраком в 7 или 11 утра, хорошие продукты – это лучшее для вашего здоровья», - говорит он.

Однако то, когда вы едите, может повлиять на ваше здоровье (и вес), особенно если вы не ведете здоровый образ жизни.

В прошлом году исследователи Университета Монаш, изучали питание рабочих по сменам и обнаружили, что ночной прием пищи существенно влияет на уровень сахара в крови.

Поскольку многие метаболические процессы, такие как аппетит, пищеварение и метаболизм жиров, холестерина и глюкозы, следуют суточному ритму, у работников, которые живут по графику, не соответствующему их суточным ритмам, результаты в отношении здоровья хуже. Всемирная организация здравоохранения в 2007 году даже объявила о том, что работа по сменам – вероятный канцероген.

Исследователи также одинаково кормили участников (прием пищи с низким гликемическим индексом) в 8 часов утра, 8 часов вечера и в полночь в течение трех дней и обнаружили, что, когда они ели в ночное время, их уровень инсулина и уровень глюкозы в крови были намного выше.

Это проложило путь к более масштабному исследованию. Необходимо было выяснить, когда работники по сменам должны есть, чтобы избежать сердечно-сосудистых проблем со здоровьем и диабета.

Профессор Труби говорит, что если вы не завтракаете рано утром, когда не голодны, это не плохо, но ночной прием пищи может отрицательно сказаться на вашем здоровье в целом.

«Причина, по которой мы чувствуем голод, заключается в том, что уровень сахара в крови падает, и это заставляет нас есть», - говорит она.

«В организме есть определенный ритм (суточный ритм), который влияет на секрецию инсулина. Ночью вырабатывается меньше инсулина, поэтому, если вы едите ночью и, в частности, употребляете закуски с высоким содержанием сахара, удар по вашему здоровью будет больше ».

Нужен ли завтрак, чтобы лучше работать?

Было проведено много исследований, изучающих роль завтрака в познавательной деятельности.

Некоторые исследования показали, что завтрак оказывает краткосрочный эффект на улучшение обучения, особенно рабочей памяти, что важно для рассуждения и принятия решений.

Другое исследование снова показало, что польза от завтрака заключается в улучшении памяти и уменьшении количества ошибок при выполнении сложных задач, особенно поздним утром.

Это особенно заметно в исследованиях с детьми, которые, по словам экспертов, особенно чувствительны к влиянию завтрака.

Профессор Рэйчел Бертон говорит, что детям младшего возраста просто нужна энергия.

«Они так активны; они бегают целый день, в отличие от взрослых. Дети также лучше учатся по утрам и нуждаются в дополнительной энергии », - говорит она.

Проблема в том, что многие родители не понимают, что именно представляет собой хороший завтрак. Профессор Бертон говорит, что многие продукты для детского завтрака, такие как ярко окрашенные хлопья и апельсиновый сок, полны сахара и не содержат белков, жиров, сложных углеводов и микроэлементов, которые необходимы для здоровья.

А если вы занимаетесь спортом?

Профессор Кроу считает, что для тех, кто занимается спортом, завтрак полезен для максимальной производительности.

Исследование, проведенное в Университете Бата, в котором 33 человека завтракали или пропускали завтрак, показало, что первые были менее вялыми по утрам; Тем не менее, они также потребляли больше калорий утром, но их уровень энергии был выше, и они могли сделать больше.

Это подтверждается еще одним исследованием, проведенным в Университете Бата, которое показало, что употребление завтрака перед тренировкой может «подстегнуть» организм сжигать углеводы во время тренировок и быстрее переваривать пищу после тренировки.

В конце концов, завтракать или не завтракать, на самом деле не самый важный вопрос.

Завтрак полезен для вас, когда вы едите правильные продукты. А если вы не завтракаете? Не переживайте: лучше вообще ничего не есть, чем что-то полное сахара и вредных жиров.

«Важны белки и сложные углеводы с низким ГИ. Протеин мешает вам испытывать голод, а медленные углеводы помогают лучше сконцентрироваться», - говорит профессор Труби.

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