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опубликовано редакцией на Переводике 16.01.19 15:11
скаут: Alena M.; переводчик Alena M.;
   
 

Отношения США и России мешают освоению космоса

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BETTMANN / GETTY

Холод в отношениях США и России проникает в космос

Путаница в планах США и России показывает, как горячие и холодные международные отношения мешают освоению космоса.

В день неудачного запуска Джим Бриденстайн из НАСА и Дмитрий Рогозин из Роскосмоса знали друг друга всего несколько дней. Менее чем в одной миле от стартовой площадки руководители американских и российских космических агентств наблюдали за тем, как система "Союз" поднимала экипаж в голубое небо над Казахстаном.

Но внутри капсулы экипажа заревел сигнал тревоги, и вспыхнули лампы аварийной сигнализации. Вместо того чтобы взлететь в космос, капсула начала опускаться обратно на Землю. В эти напряженные моменты - до того, как капсула мягко спустилась с парашютом, до прибытия спасательных команд, до того, как потенциальные космические путешественники воссоединились со своей семьей – все думали о том, что сказать, если неудачный запуск закончится трагедией.

«Если мы собираемся укреплять партнерские отношения с Соединенными Штатами и Россией в области освоения космоса, я думаю, что, возможно, это был один из способов сделать это», - сказал Бриденстайн после того, как вернулся в Соединенные Штаты. «Все стали намного ближе в тот день».

На земле у США и России могут быть конфликты в интересах, но в космосе, в 250 милях от Земли, они прекрасно ладят. На Международной космической станции американские астронавты и российские космонавты делятся продуктами, рутиной и потрясающим видом на нашу маленькую планету. Тот же дух сотрудничества был и при неудачном запуске в октябре - быстрое реагирование, тщательное исследование оборудования, возможное возвращение в космический полет менее чем через два месяца. Бриденстайн ответил взаимностью на приглашение после визита в Россию. Он выступил в альма-матер Рогозина, Московском государственном университете, и предложил Рогозину в начале 2019 года выступить с речью в его университете Райс в Техасе *.

Но даже в такие теплые отношения, как эти, может проникнуть политика, и Бриденстайн отменил свое приглашение. И, как сообщают российские СМИ, Рогозину это не понравилось.

Politico сообщили, что некоторые нынешние члены Конгресса и бывшие чиновники национальной безопасности, в основном демократы, расценили предполагаемый визит как ошибку, и вскоре к оппозиции присоединилось больше законодателей. Проблема: Рогозин - не типичное лицо космического агентства. Он откровенный националист и бывший заместитель премьер-министра Владимира Путина, который был санкционирован Соединенными Штатами в 2014 году за участие в кризисе на Украине. Эти ограничения не позволяют Рогозину въехать в Соединенные Штаты, и вот Бриденстайн пригласил Рогозина в американский кампус и сообщил российским СМИ, что убедил министерство финансов временно отменить санкции.

«Университет Райса расположен на той же улице, что и Центр космических полетов Джонсона, поэтому я думаю, все получится», - сказал Бриденстайн, находясь в России, по данным TASS, государственного российского информационного агентства.

Ранее, в 2018 году, другой санкционированный российский чиновник, Сергей Нарышкин, глава российской службы внешней разведки, прибыл в Вашингтон на секретную встречу с тогдашним директором ЦРУ Майком Помпео. Демократы протестовали, обвиняя администрацию Дональда Трампа в подрыве политики США. По данным The Washington Post, Бриденстайн, бывший член самого Конгресса, заявил, что не консультировался с Белым домом по поводу приглашения Рогозина и его отмены. Он надеялся, что у них «крепкие рабочие отношения, которые держались в стороне от геополитики», сказал он.

Временами исследование космоса действительно оторвано от политики, но не свободно от нее. В середине 20-го века, когда страны пытались достичь орбиты, космическая политика была внешней благодаря усилиям двустороннего характера; ракеты могли запускать как научные приборы, так и бомбы. Но даже несмотря на то, что внимание космической политики перешло на научные открытия, мировые события и политические изменения часто сводили на нет лучшие намерения США и России.

Еще в 1962 году, в разгар космической гонки между Соединенными Штатами и Советским Союзом, президент Джон Ф. Кеннеди и премьер-министр Никита Хрущев обменялись письмами о совместной работе над такими несложными космическими вопросами, как метеорологические спутники. Но серьезного сотрудничества не было до 1970 года. У президента Ричарда Никсона была новая политика, направленная на более тесные отношения с Советским Союзом, и он думал, что международный космический проект станет политической победой. (За это мир может также поблагодарить Голливуд: по мнению историков, Советы примирились с этой идеей после фильма «Marooned» 1969 года, в котором советские космонавты помогают спасать американских астронавтов).

Вскоре в результате переговоров в 1975 произошло большое событие. Две капсулы, выпущенные на расстоянии 10 000 миль друг от друга, встретились в космосе и соединились друг с другом где-то над Атлантическим океаном. Астронавты и космонавты с обеих сторон открыли люки и обменялись рукопожатиями.

Миссия была объявлена историческим моментом единства космических держав. Официальные лица обсудили возможность стыковки американской ракеты-носителя " Space Shuttle " с российской космической станцией "Салют". Но избрание Джимми Картера отодвинуло эти планы. В отличие от своего предшественника, Картеру не нравилась идея обмена технической информацией. Затем, в 1979 году, Советский Союз вторгся в Афганистан, и к следующему лету правительство США бойкотировало Олимпийские игры в Москве, а не проводило «мозговые атаки» по космическим миссиям.

Только после распада Советского Союза партнерство начало складываться. В начале 1990-х годов Соединенные Штаты хотели построить международную космическую станцию и пригласили Россию присоединиться вместе с Японией, Канадой и девятью европейскими странами. Это было корыстное решение; демонстрируя поддержку стране, находящейся в кризисе, Соединенные Штаты также получили бы доступ к впечатляющим космическим технологиям, сократили бы затраты и привлекли бывших советских ученых и инженеров, которые могли бы в противном случае работать на вражеские правительства. Однако этот политически мотивированный выбор привел к десятилетиям продуктивного сотрудничества.

Но после незаконной аннексии Россией Крыма Соединенные Штаты исключили Путина из глобальных встреч и ввели карательные меры против его соратников. Разрушение дипломатических отношений вызвало обеспокоенность касательно Международной космической станции. К тому времени космические шаттлы, которые десятилетиями перевозили американцев в космос, уже стояли в музеях. Правительство США теперь полагалось на российскую систему "Союз", место в которой обошлось американским налогоплательщикам в 70 миллионов долларов. Чиновники НАСА в ответ на вопросы пытались смягчить волнения, в то время как Рогозин в ответ на санкции США, запрещающие работу с российскими аэрокосмическими компаниями, писал: «Я думаю, что после санкций против нашей космической отрасли США доставляют своих астронавтов на МКС с батута ».

Бриденстайну, до визита в Россию в прошлом году, задали вопрос о подстрекательских твитах, включая тот, в котором Рогозин, раздраженный тем, что Соединенные Штаты попросили Румынию запретить его самолету входить в воздушное пространство страны, пошутил, что он в следующий раз прилетит на бомбардировщике. Бриденстайн смягчил высказывания Рогозина.

Профессиональные отношения Бриденстайна с Рогозиным начались с привлекательного инцидента прошлым летом. Экипаж Международной космической станции обнаружил крошечную дыру в российском сегменте, которая пропускала в космос сжатый воздух. Похоже, что она была просверлена. Пока российские чиновники проводили расследование, Рогозин говорил прессе: «Что это было: дефект или какие-то умышленные действия? Где это было? На Земле или уже на орбите? Еще раз говорю: мы ничего не отвергаем ».

Замечания быстро переросли в слухи о саботаже. Бриденстайн и Рогозин созвонились, впервые, и заявили, что не будет никаких дальнейших предположений, пока расследование не завершится. Российские космонавты залатали дыру и даже вышли в открытый космос для исследования, но причина остается неизвестной.

Однако после ситуации с приглашением Рогозина отношения между лидерами космического агентства могут стать напряженными. Представитель Роскосмоса сообщил российским СМИ, что Бриденстайн не разговаривал с Роскосмосом до того, как «Post » опубликовал статью о решении Бриденстайна отменить приглашение. Рогозин раскритиковал это решение в телевизионном интервью в четверг, по сообщению The Moscow Times, назвав его «позором» и «полным международным беззаконием». «Мы ждем объяснений», - сказал он, добавив, что Бриденстайн желанный гость в России.

Должностное лицо НАСА не ответило на требование.

Это напряжение особенно опасно в свете нестабильного будущего американского космического полета. Сегодня у России есть рычаги. Правительство США по-прежнему платит за запуск астронавтов НАСА на МКС, и сейчас место стоит 80 миллионов долларов. Все это тянулось намного дольше, чем хотелось бы американским политикам, и в 2014 году NASA дало двум американским компаниям, Boeing и SpaceX, миллиарды долларов на разработку транспортных систем, запускаемых с территории США. В феврале ожидается первый испытательный полет SpaceX без экипажа. Если все пройдет успешно, Соединенные Штаты смогут освободиться от зависимости.

Между тем на МКС все как обычно. Нынешние жители, американец и россиянин, работают вместе и делятся едой, в то время как их страны враждуют по вопросам от торговых тарифов до вмешательства на выборах. Когда-нибудь, как и предыдущие космические станции, МКС могут забросить и погрузить в океан. Или, если будущие поколения придумают какой-то способ сохранить ее, возможно, в орбитальном музее, МКС сможет продолжать вращаться вокруг Земли на протяжении веков. Будет ли станция считаться пережитком давно потерянного сотрудничества или знаком продолжения партнерства, зависит от того, что произойдет в будущем.

* Эта статья изначально неверно указала местонахождение Университета Райса.


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теги: Россия, США, СССР, космос  
   
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