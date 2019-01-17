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Эксперт не исключает, что Путин и Абэ обсудят размещение баз РФ в Японии

Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам переговоров в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский. 10 сентября 2018

© РИА Новости / Сергей Мамонтов

ТОКИО, 16 янв - РИА Новости, Ксения Нака. Главной темой предстоящей встречи лидеров России и Японии станут вопросы военного взаимодействия двух стран, вплоть до возможности сокращения американских войск в Стране восходящего солнца и даже размещения российских военных баз на Хоккайдо, заявил один из наиболее известных в Японии специалистов по России, профессор Университета Цукуба, политолог Ицуро Накамура.

"Я думаю, что мирный договор в итоге будет подписан. Абэ признает итоги Второй мировой войны. А территория останется так, как есть. Но не это главная цель. Я думаю, главная цель Путина – создание военного союза с Японией. И размещение (российских – ред.) военных баз на Хоккайдо. Путин стремится к тому, чтобы на Окинаве были американские базы, а на Хоккайдо – российские. Это и есть конечная цель", - сказал эксперт.

Накамура убежден, что только таким способом Япония сможет снять опасения России относительно возможности размещения американских баз на Южных Курилах в случае их передачи Японии.

"Абэ сейчас пытается убедить Путина в том, что на островах в случае их возвращения Японии не будет американских баз, но пока успеха не добился. Это недоверие может быть снято, если между Россией и Японией будет заключен военный союз, а на Хоккайдо окажутся российские военные базы. Наравне с хорошими отношениями с Китаем, вплоть до совместных военных учений, установление таких же отношений с Японией даст России контроль над Дальним Востоком", - считает политолог.

Ученый считает, что вопрос о принадлежности и суверенитете четырех островов уже не стоит. Именно это, как считает Ицуро Накамура, дал понять российский министр иностранных дел своему визави. И, несмотря на это, визит премьер-министра Синдзо Абэ не был отменен. Следовательно, по мнению эксперта, акцент встречи будет перемещен совсем в другую плоскость.

"На встрече на высшем уровне на следующей неделе 22 января главной темой станет не дискуссия вокруг принадлежности северных территорий, а проблема присутствия американских войск в Японии. Путин постарается убедить Абэ в необходимости сокращения американского военного присутствия в Японии насколько это возможно, в сторону полного вывода их с территории Японии. Главный разговор будет о том, как и когда сделать так, чтобы подвести в результате к сокращению американских войск. Возможно японо-американские отношения и взаимоотношения по договору о безопасности подошли к этапу великого поворота", - считает профессор Накамура.

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теги: Россия, Япония  
   
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