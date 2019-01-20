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"Люди верят, что Россия может напасть на Швецию. В этом нет ни капли правды" – шведский ветеран

Стокгольм

РИА Новости

19.01.2019

Когда шведский ветеран войны в Боснии Густав Фрединг прошлым летом пришел на мероприятия в честь Дня ветерана с антинатовской нашивкой, его оттуда выставили. Ветеран принял решение уйти из народного ополчения, и командир заподозрил, что Фредингу платит Россия.

Ветерана войны в Боснии Густава Фрединга прошлым летом выставили с мероприятий в честь Дня ветерана только из-за того, что он пришел на них с нашивкой с антинатовским лозунгом, пишет Proletären.

На этой неделе в шведском Сэлене на национальной конференции "Народ и оборона" политики и журналисты встретились с представителями вооруженных сил, чтобы обсудить "необходимую" реакцию на "агрессивное" поведение России. По мнению собравшихся, нужно начать вооружаться и еще больше углубить сотрудничество с НАТО.

Ветеран войны Густав Фрединг категорически не согласен с образом "российской угрозы". В 1990-е годы он служил в Боснии под флагами ООН и НАТО, но сейчас выступает против альянса и идеи Минобороны Швеции о сближении с блоком.

"Пропаганда стала уже просто смехотворной, нам рисуют картину мира, которая не соответствует действительности. Люди по-настоящему верят, что Россия может напасть на Швецию. В этом нет ни капли правды, но народу транслируют именно это", – сказал он.

За образом России как угрозы стоят мощные силы, считает Фрединг:

"Те, на кого повлияла пропаганда, отмахнутся и скажут, что это не так. Но достаточно посмотреть, какие бюджеты у АНБ и прочих пропагандистских организаций. Говорить, что они не пытаются влиять на общественное мнение, просто смешно, ведь в их бюджетах выделены огромные суммы именно на это", – заметил он.

Ветерана поражает, как идеи пропаганды остаются в сознании людей даже после разоблачения лжи:

"Как с войной в Ираке. Они вторглись в страну и разрушили ее, утверждая, что там есть оружие массового поражения, а его там не было. И после этого сделали вид, что ничего не произошло. Были убиты сотни тысяч человек, а никто и глазом не моргнул", – рассказал Фрединг.

По его словам, Швеция импортировала из США рыночно-либеральную систему, которая привела к тому, что скандинавская страна не может позволить себе вооруженные силы. Пришлось передать военный контроль НАТО. "Это все равно что жаловаться на беженцев, не понимая, что мы участвуем в бомбежках стран, откуда они приходят", – подчеркнул он.

Шведские военные сейчас действуют в пользу присоединения Швеции к НАТО, уверен Фрединг. Большинство граждан не одобряют эту идею, отметил он, но вооруженные силы сегодня совершенно отвернулись от народа и поддерживают альянс.

Доверие между вооруженными силами и гражданским обществом утрачено, считает ветеран. Поэтому он принял решение покинуть народное ополчение – и ощутил на себе навязанную обществу паранойю:

"Пошли слухи. Интендант моего соединения в ополчении прямо сказал мне, что думает, что Россия мне платит", – говорит Фрединг. Его выставили с ветеранского марша прошлым летом, куда он пришел с пацифистским флагом и нашивкой против НАТО на спине.



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