Китай должен учиться на Су-57

Source Global Times

Editor Huang Panyue

Time 2019-01-24

Военный парад в День Победы в Москве, Россия, 9 мая 2018 года. Самолет Су-57 ВВС России летит над Красной площадью. Фото: AP

Хотя многие китайские военные наблюдатели пессимистично оценивают возможности последнего российского истребителя Су-57, главный конструктор китайских военных самолетов считает, что Су-57 имеет совершенно уникальную концепцию, и Китай должен извлечь из нее уроки, несмотря на то, что страна уже эксплуатирует истребитель J-20.

По сообщениям СМИ, Су-57, российский истребитель пятого поколения, сравниваемый с китайским J-20 и американским F-22, обычно считается не настоящим самолетом пятого поколения из-за его “не соответствующей принятым стандартам” "невидимости". По словам некоторых военных наблюдателей, это несоответствие является весьма значительным недостатком самолета по сравнению с китайскими и американскими аналогами.

Китай имеет давнюю традицию покупки российских военных самолетов, что ещё раз подчеркнула недавняя сделка по Су-35. Но, поскольку страна уже разработала собственный истребитель пятого поколения, ей теперь не нужно покупать или даже учиться на «не соответствующем стандартам» Су-57.

Тем не менее, Ван Юнцин, главный конструктор Шеньянского авиационного конструкторского института (SADI) при Государственной корпорации авиационной промышленности Китая (AVIC), сказал, что общие возможности Су-57 совсем не плохи.

SADI разработал множество китайских истребителей, в том числе J-11, J-15 и J-16. В настоящее время он разрабатывает истребитель-невидимку FC-31, который предназначен для экспорта, но недавно прошло сообщение, что он может стать боевым самолетом нового поколения на китайском авианосце.

Имея инновационный аэродинамический дизайн и обладая способностью управлять вектором тяги, Су-57 выдвигает на первый план сверхзвуковую скорость полета и сверхманевренность, а “невидимость” преднамеренно поставлена на второе место, написал Ван в феврале в журнале Aerospace Knowledge.

Американская концепция воздушного боя самолетов следующего поколения делает ударение на атаки с дальней и сверхдальней дистанции, но ракеты, способные нанести удар с дальней дистанции, должны какое-то время двигаться по направлению к цели, то есть существует временное окно, достаточное для того, чтобы Су-57 совершал маневры и обходил их, пишет Ван, отметив при этом, что российский истребитель также оснащен специальными радарами, предназначенными для определения точного местоположения приближающихся ракет.

По словам Вана, если оставить в стороне ракеты большой дальности, то финальная схватка все равно будет происходить на близком расстоянии, где скрытность теряет смысл, а сверхманевренность приобретает первостепенное значение.

Еще одно уникальное конструкторское решение - это первые в мире радары бокового обзора в ​​дополнение к фронтальным, сказал Ван. Ожидается, что комбинация радаров и и инфракрасных датчиков позволит Су-57 обнаруживать вражеские самолеты-невидимки настолько рано насколько это вообще возможно. .

По словам Вана, Россия может быть ограничена своими промышленными возможностями и не сможет конкурировать с американскими самолетами по конкретным или общим характеристикам, но ее концепция уникальна.

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