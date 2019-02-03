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опубликовано редакцией на Переводике 03.02.19 03:10
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Китай должен учиться на Су-57

Source  Global Times

Editor  Huang Panyue

Time  2019-01-24

Военный парад в День Победы в Москве, Россия, 9 мая 2018 года. Самолет Су-57 ВВС России летит над Красной площадью. Фото: AP

Хотя многие китайские военные наблюдатели пессимистично оценивают возможности последнего российского истребителя Су-57,  главный конструктор китайских военных самолетов считает, что Су-57 имеет совершенно уникальную концепцию, и Китай должен извлечь из нее уроки, несмотря на то, что страна уже эксплуатирует истребитель J-20.

По сообщениям СМИ, Су-57, российский истребитель пятого поколения, сравниваемый с китайским J-20 и американским F-22, обычно считается не настоящим самолетом пятого поколения из-за его “не  соответствующей принятым стандартам” "невидимости". По словам некоторых военных наблюдателей, это несоответствие является весьма значительным недостатком самолета по сравнению с китайскими и американскими  аналогами.

Китай имеет давнюю традицию покупки российских военных самолетов, что  ещё раз подчеркнула недавняя сделка по Су-35. Но, поскольку страна уже  разработала собственный истребитель пятого поколения, ей теперь не нужно покупать или даже учиться на «не  соответствующем стандартам» Су-57.

Тем не менее, Ван Юнцин, главный конструктор Шеньянского авиационного конструкторского института (SADI) при Государственной корпорации авиационной промышленности Китая (AVIC), сказал, что общие возможности Су-57 совсем  не плохи.

SADI разработал  множество китайских истребителей, в том числе J-11, J-15 и J-16. В настоящее время он разрабатывает истребитель-невидимку FC-31, который предназначен для экспорта, но недавно  прошло сообщение, что он может стать боевым самолетом нового поколения на китайском авианосце.

Имея инновационный  аэродинамический дизайн  и обладая способностью управлять вектором тяги, Су-57 выдвигает на  первый план сверхзвуковую скорость полета и сверхманевренность, а “невидимость”  преднамеренно поставлена на второе место, написал Ван в феврале в журнале Aerospace Knowledge.

Американская  концепция воздушного  боя самолетов следующего поколения  делает ударение на атаки с дальней и  сверхдальней дистанции, но ракеты, способные  нанести удар с дальней дистанции, должны какое-то  время двигаться по направлению к цели, то есть существует  временное окно, достаточное для того, чтобы Су-57 совершал маневры и обходил их, пишет Ван, отметив  при этом, что российский истребитель также оснащен специальными радарами, предназначенными для определения точного местоположения приближающихся  ракет.

По словам Вана, если оставить  в стороне ракеты большой дальности, то  финальная схватка все равно будет происходить  на близком расстоянии, где скрытность теряет смысл, а  сверхманевренность приобретает первостепенное значение.

Еще одно  уникальное конструкторское решение  - это первые в мире радары бокового обзора в ​​дополнение к фронтальным, сказал Ван. Ожидается, что комбинация  радаров и и инфракрасных датчиков позволит Су-57 обнаруживать вражеские самолеты-невидимки настолько рано  насколько это вообще возможно. .

По словам Вана, Россия может быть ограничена своими промышленными возможностями и не сможет конкурировать с американскими самолетами по конкретным или общим характеристикам, но ее концепция  уникальна.

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теги: Китай  
   
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