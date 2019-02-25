Молдова пытается вырваться из-под контроля Москвы

Молдова предприняла серьезные попытки реформировать себя и вырваться из-под влияния Москвы. Но для этого нужна поддержка Запада.

На этой неделе в Киеве председатель Европейского совета Дональд Туск заявил:

Не может быть справедливой Европы без независимой Украины. Не может быть безопасной Европы без безопасной Украины. Проще говоря: Европы не может быть без Украины!

Это также должно относиться и к Молдове, соседу Украины на юго-западе. Страна предприняла серьезные попытки, чтобы реформировать себя и вырваться из-под влияния Москвы.

В этой стране Россия стала особенно активна в преддверии парламентских выборов. Неудивительно, что доказательств российского вмешательства становится все больше и больше.

Выборы выставили Демократическую партию Молдовы (ДПМ) (премьер-министр Павел Филип) под председательством магната Владимира Плахотнюка против Партии социалистов (ПСРМ), возглавляемой нынешним президентом Молдовы Игорем Додоном.

Две проевропейские оппозиционные партии, «Действие и солидарность» и «Достоинство и правда», действовали как избирательный блок и обязались не вступать в союз с Плахотнюком или Додоном в случае «подвешенного» парламента.

Сложная лингвистическая и политическая картина

Как и в случае с Украиной, политическая напряженность в Молдове отражает не только конкуренцию великих держав Востока и Запада, но и сложную языковую и политическую картину.

Местная элита используют геополитическую напряженность и локальные расколы в своих интересах.

Действительно, отсутствие правопорядка и надлежащего управления по-прежнему представляет собой такую большую угрозу для молдавской демократии, как вмешательство России. Об этом свидетельствует постоянный контроль Транснистрии со стороны сепаратистов, поддерживаемых Россией.

Москва долгое время пользовалась огромным культурным и политическим влиянием в Молдове, которая стала частью Советского Союза в 1940-х годах. Хотя менее 10% молдаван считают себя этническими русскими и используют русский в качестве основного языка, подавляющее большинство населения владеет русским языком.

Все это делает Кремлевские государственные СМИ мощным пропагандистским инструментом. Для борьбы с дезинформационными кампаниями, парламент Молдовы в январе 2018 года принял закон, ограничивающий ретрансляцию телевизионных программ Москвы.

Уловки Кремля

У Кремля, однако, есть другие козыри в рукаве. В ноябре прошлого года Додон и Путин достигли соглашения, позволяющего гражданам Молдовы в России приезжать домой на февральские выборы, не ставя под угрозу их возвращение в Россию.

Приблизительно 500 000 молдаван живут и работают в Российской Федерации, но только половина находится в стране на законных основаниях.

Эти мигранты естественно заинтересованы в более тесных связях с Москвой. Они также четко понимают, что их статус в России вполне может зависеть от выборов. Один член ДПМ подсчитал, что амнистия могла бы дать до 10% больше голосов за пророссийскую Партию социалистов.

Москва также хочет использовать внутренние споры Молдовы. 80% населения говорит на молдавском или румынском языках, которые многие считают одним языком. 10% молдаван говорят на русском и 4% на украинском.

В автономном регионе Гагаузия жители говорят на языке, сильно связанном с турецким, хотя они разделяют православную веру других молдаван. Болгарские деревни разбросаны по южной сельской местности, где каждый диалект трудно понять не только жителю Софии, но и соседних деревень.

Многие молдаване считают, что само понятие молдавской идентичности было циничным советским заговором. Чарльз Кинг сказал:

Национальность среди молдаван явно была предметом переговоров ... в стране, где изменчивость культурных границ соответствовала изменчивости политических.

Исторически слабые институты

Москва смогла воспользоваться политикой идентичности благодаря исторически слабым местным институтам.

В Гагаузии пророссийские настроения очень высоки - в 2014 году республика провела неконституционный референдум, на котором 97% избирателей выступили против вступления в ЕС.

Запрет на российские трансляции в Гагаузии не применяется, и местные политики показывают свои российские связи для того, чтобы получить голоса.

«В течение многих лет мы совершали ошибку, не обращая внимания на Гагаузию», - сказал чиновник в Кишиневе, и Молдова сейчас расплачивается за это.

Задолго до появления сепаратистов на украинском Донбассе Россия поддержала войну Транснистрии за независимость от Молдовы в 1992 году. Один из первых в Европе «замороженных конфликтов», Транснистрия остается де-факто независимой и находится вне контроля Кишинева.

Непризнанное государство сильно зависит от кремлевских субсидий, особенно в виде скидок на поставку газа.

Утечка мозгов

В то время как «горячий» конфликт в восточной Украине и его «замороженный» двоюродный брат в Транснистрии считается проявлением российской агрессии, Москва выиграет еще больше от утечки мозгов, отсутствия экономических возможностей и повсеместной коррупции.

Потеря самых молодых и талантливых избирателей страны в конечном итоге сыграет на руку пророссийским партиям, которые пропагандируют прославленное советское прошлое, а не процветающее демократическое будущее.

Как согласился бы и президент Туск, не может быть безопасной Европы без безопасной Молдовы. Но для того, чтобы эта мечта стала реальностью, впереди предстоит долгий и трудный путь внутренних реформ.

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