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опубликовано редакцией на Переводике 11.03.19 02:29
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Несмотря на «истерику» России, Беларусь стремится к улучшению отношений с Западом

March 05, 2019    Reuters

FILE - Belarusian President Alexander Lukashenko (L) speaks to Russian President Vladimir Putin during their meeting at the Sirius educational center in the Black sea resort of Sochi, Russia, Feb. 15, 2019.

FILE - Президент Беларуси Александр Лукашенко  беседует с президентом России Владимиром Путиным во время их встречи в учебном центре Sirius на черноморском курорте Сочи, Россия, 15 февраля 2019 года.

МИНСК - Белоруссия  будет стремиться к улучшению отношений с Западом, хотя это провоцирует «истерику» со стороны ее традиционного союзника -  России, заявил многолетний президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, спустя день после того, как в его стране было снято  ограничение на численность (пять человек) американских дипломатов.

Белоруссия  пытается улучшить отношения с Западом после ряда споров с Москвой, которая объявила о сокращении субсидий, которые долгое время удерживали страну с 9,5-миллионным  населением на российской орбите.

Комментарии Лукашенко предполагают, что,  после нескольких встреч с российским президентом  Владимиром Путиным, он не смог устранить разногласия, в том числе по поводу изменения налогов в России, которое, по словам Белоруссии, обойдется ее бюджету в 400 миллионов долларов в этом году.

Говоря о НАТО и ЕС на заседании правительства, Лукашенко сказал: «Мы должны говорить с ними, мы не должны рассматривать их как врагов.

«В идеале западное и восточное направления белорусской внешней политики должны уравновешивать друг друга», - сказал он, цитирует государственное информационное агентство БелТА.

Сотрудничество Белоруссии  с Западом "вызывает какую-то аллергическую реакцию, а иногда и истерику у нашего основного партнера - Российской Федерации", - сказал Лукашенко. «Вопрос -  по какой причине истерика?»

Лукашенко был у власти 25 лет, что делает его одним из старейших  действующих бывших советских лидеров. На протяжении всего его правления Белоруссия  в целом была более тесно связана с Москвой, чем любое другое бывшее советское государство, в то время как отсутствие терпимости к инакомыслию дома сделало его в значительной степени парией на Западе.

Тем не менее, с 2014 года, когда Белоруссия  не признала захват Россией украинского полуострова Крым, он проявляет все больше признаков стремления к  потеплению отношений с Соединенными Штатами и Европейским союзом.

Санкции США и ЕС, наложенные на Белоруссию  за ее отношение к политическим оппонентам Лукашенко, были в основном отменены в 2016 году,  после освобождения политзаключенных и проведения других реформ.

В понедельник Белоруссия  сняла ограничение на численность  американских дипломатов, которым разрешено работать в стране  (всего пяти дипломатам), введенное с 2008 года. Министерство иностранных дел Белоруссии  выразило надежду, что этот шаг "будет способствовать дальнейшей нормализации отношений между Беларусью и США"

Лукашенко сказал, что российские чиновники иногда ставили  Белоруссии неприемлемые условия, такие как принятие российской валюты или даже слияние с Россией.

Россия удерживает Беларусь на своей политической орбите с помощью субсидий и займов, но Москва планирует постепенно сократить их, чтобы уменьшить нагрузку на собственную экономику, пострадавшую от санкций Запада.

Россия, Белоруссия и Казахстан имеют договоренность  о беспошлинных поставках, согласно которой Москва отправляет сырую нефть и нефтепродукты в Минск без экспортной пошлины. Беларусь затем ре-экспортирует некоторые из этих товаров, покрывая связанные с этим расходы. Однако  с 1 января Россия внесла изменения в свой налоговый кодекс с тем чтобы приостановить эти субсидии.

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теги: Белоруссия  
   
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