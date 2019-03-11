Несмотря на «истерику» России, Беларусь стремится к улучшению отношений с Западом

March 05, 2019 Reuters

FILE - Президент Беларуси Александр Лукашенко беседует с президентом России Владимиром Путиным во время их встречи в учебном центре Sirius на черноморском курорте Сочи, Россия, 15 февраля 2019 года.

МИНСК - Белоруссия будет стремиться к улучшению отношений с Западом, хотя это провоцирует «истерику» со стороны ее традиционного союзника - России, заявил многолетний президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, спустя день после того, как в его стране было снято ограничение на численность (пять человек) американских дипломатов.

Белоруссия пытается улучшить отношения с Западом после ряда споров с Москвой, которая объявила о сокращении субсидий, которые долгое время удерживали страну с 9,5-миллионным населением на российской орбите.

Комментарии Лукашенко предполагают, что, после нескольких встреч с российским президентом Владимиром Путиным, он не смог устранить разногласия, в том числе по поводу изменения налогов в России, которое, по словам Белоруссии, обойдется ее бюджету в 400 миллионов долларов в этом году.

Говоря о НАТО и ЕС на заседании правительства, Лукашенко сказал: «Мы должны говорить с ними, мы не должны рассматривать их как врагов.

«В идеале западное и восточное направления белорусской внешней политики должны уравновешивать друг друга», - сказал он, цитирует государственное информационное агентство БелТА.

Сотрудничество Белоруссии с Западом "вызывает какую-то аллергическую реакцию, а иногда и истерику у нашего основного партнера - Российской Федерации", - сказал Лукашенко. «Вопрос - по какой причине истерика?»

Лукашенко был у власти 25 лет, что делает его одним из старейших действующих бывших советских лидеров. На протяжении всего его правления Белоруссия в целом была более тесно связана с Москвой, чем любое другое бывшее советское государство, в то время как отсутствие терпимости к инакомыслию дома сделало его в значительной степени парией на Западе.

Тем не менее, с 2014 года, когда Белоруссия не признала захват Россией украинского полуострова Крым, он проявляет все больше признаков стремления к потеплению отношений с Соединенными Штатами и Европейским союзом.

Санкции США и ЕС, наложенные на Белоруссию за ее отношение к политическим оппонентам Лукашенко, были в основном отменены в 2016 году, после освобождения политзаключенных и проведения других реформ.

В понедельник Белоруссия сняла ограничение на численность американских дипломатов, которым разрешено работать в стране (всего пяти дипломатам), введенное с 2008 года. Министерство иностранных дел Белоруссии выразило надежду, что этот шаг "будет способствовать дальнейшей нормализации отношений между Беларусью и США"

Лукашенко сказал, что российские чиновники иногда ставили Белоруссии неприемлемые условия, такие как принятие российской валюты или даже слияние с Россией.

Россия удерживает Беларусь на своей политической орбите с помощью субсидий и займов, но Москва планирует постепенно сократить их, чтобы уменьшить нагрузку на собственную экономику, пострадавшую от санкций Запада.

Россия, Белоруссия и Казахстан имеют договоренность о беспошлинных поставках, согласно которой Москва отправляет сырую нефть и нефтепродукты в Минск без экспортной пошлины. Беларусь затем ре-экспортирует некоторые из этих товаров, покрывая связанные с этим расходы. Однако с 1 января Россия внесла изменения в свой налоговый кодекс с тем чтобы приостановить эти субсидии.

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