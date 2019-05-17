Ученый утверждает, что он расшифровал «самую загадочную книгу в мире» всего за 2 недели

Beinecke Rare Book & Manuscript Library

В нашем мире существует древняя и загадочная книга, которая выходит за рамки человеческого понимания. Этот артефакт, датируемый 15 веком, известный как рукопись Войнича, практически превратился в современную легенду.

Подобно «мечу в камне» короля Артура, современная «самая загадочная книга в мире» привлекла множество любопытных читателей, решивших извлечь из нее какой-то смысл.

В 1912 году ее нашел антиквар по имени Уилфрид Войнич. И за прошедшее столетие содержание рукописи ускользало от всех, кто когда-либо ее открывал, включая криптографов, лингвистов и даже компьютерных программ.

Но, просмотрев загадочную книгу всего за две недели, ученый в Англии теперь думает, что у него все получилось.

«Я пережил ряд моментов «эврики» во время расшифровки, - вспоминает лингвист Джерард Чешир, - за которыми последовало чувство неверия и волнения, когда я осознал масштабы открытия, как с точки зрения его лингвистической важности, так и с точки зрения происхождения и содержания рукописи».

Это необычное утверждение было опубликовано в журнале Romance Studies.

Используя «инновационную и независимую технику мысленного эксперимента», Чешир считает, что он нашел вымерший язык, предшествующий французскому, итальянскому, румынскому, португальскому, испанскому и галисийскому.

Чешир убежден, что текст написан на совершенно нормальном прото-римском языке, пример, которого был утерян для истории, и примечателен он не своим умно написанным кодом, а скорее, своей простотой.

Он говорит, что в тексте обсуждаются травяные средства, купание, астрологические чтения и женское тело.

Например, в одном из изображений можно увидеть двух женщин и пять детей в ванне с восклицательными фразами, которые предположительно напоминают каталонские, португальские и румынские слова, такие как «слишком шумно», «глупо », «скользко» и даже «потерять терпение», которое, как полагает автор, может быть корнем французской фразы «oh là là» или «ох, дорогой».

Но как мы узнаем, что Чешир дает правильное объяснение? Некоторые ученые относятся к последним заявлениям с жестким скептицизмом.

Разговаривая с Дженнифер Оуэллетт, Лиза Фэгин Дэвис раскритиковала ее мнение о заявлениях Чешира.

«Как и у большинства потенциальных переводчиков Войнича, логика круговая и амбициозная…» - сказала она.

«Кроме того, основополагающий аргумент - что существует « прото-романский язык »- совершенно не обоснован и противоречит палеолингвистике».

Это далеко не первая шаткая интерпретация рукописи Войнича. За эти годы появилось много подобных утверждений, некоторые из которых были более правдоподобными, чем другие, но большинство из них, в конце концов, опровергли.

В прошлом году рецензируемый компьютерный алгоритм обнаружил, что язык в 200-страничном тексте больше всего напоминает иврит, а не романские языки.

В 2017 году исследователь истории по имени Николас Гиббс попал в заголовки газет, заявив, что этот текст представляет собой справочник о здоровье женщин с кучей латинских сокращений.

Его идеи вскоре опровергли.

А может быть, просто может быть, что это шутка. Несколько лет назад в новой исследовательской работе были обнаружены доказательства того, что все это может быть просто разработанным обманом.

Проведя более десяти лет исследований над текстом, ведущий автор Гордон Рагг из Кильского университета утверждает, что сложный «язык» рукописи можно было бы легко подделать, если бы автор знал несколько простых методов кодирования.

Другими словами, мы, возможно, потратили все это время, дергая меч, только чтобы понять, что он очень сильно приклеен к камню.

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