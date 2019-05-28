Международный суд обязал Россию освободить задержанных украинских моряков
Pavel Rebrov/Reuters
Россия проигнорировала призывы ЕС и Украины освободить моряков
Международный морской суд приказал России освободить 24 моряка, задержанных в ноябре возле Крымского полуострова с трех украинских военных судов во время столкновения Москвы и Киева.
25 ноября украинские военнослужащие были задержаны, а их суда – конфискованы после попытки пройти через воды, соединяющее Азовское и Черное моря.
Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге приказал России немедленно освободить моряков и суда, добавив, что и чиновники в Москве и Киеве должны воздержаться от действий, которые могут усугубить ситуацию. 20 судей вынесли решение 19-1 в пользу Украины, за исключением российского представителя.
«Трибунал отмечает, что любое действие, затрагивающее иммунитет военных кораблей, способно нанести серьезный ущерб достоинству и суверенитету государства и может подорвать его национальную безопасность», - сказал председатель суда Цзинь-Хюн Пайк, сообщает Reuters.
Российская служба безопасности ФСБ заявила, что в ноябре они были вынуждены действовать: корабли незаконно проникли в территориальные воды.
Инцидент последовал за длительным периодом роста напряженности между российскими и украинскими судами в Азовском море, совпавшим со строительством Москвой Керченского моста.
Кремль аннексировал Черноморский полуостров у Украины в 2014 году, что привело не только к ухудшению отношений между Россией и Западом, но и к ответным экономическим санкциям.
И Россия, и Украина, для которых Керченский пролив – важный вход в Черное море, жаловались на притеснения со стороны других военных в течение месяцев, предшествовавших захвату моряков. Двусторонний договор, заключенный в 2004 году, дает обеим странам право использовать Азовское море.
Международный суд был создан для разрешения морских споров в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, которую подписали и Украина, и Россия. Однако он не может принудительно исполнять свои решения.
«Приказ Трибунала – четкий сигнал для России о том, что она не может безнаказанно нарушать международное право», - заявила в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, добавив, что она ожидает, что Россия быстро исполнит этот приказ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Кремль освободит украинских моряков и корабли, это может стать первым сигналом со стороны России об ее готовности прекратить конфликт с Украиной.
Министерство иностранных дел России заявило в субботу, что они не принимали участия в слушаниях, добавив, что они намерены отстаивать свою точку зрения о том, что арбитражу не хватает юрисдикции для рассмотрения инцидента в Керченском проливе.
Президент США Дональд Трамп сослался на события в Азовском море, отменив встречу с президентом России Владимиром Путиным в кулуарах саммита G20 в Аргентине в ноябре прошлого года.
Белый дом заявил, что освобождение моряков является предварительным условием для любой будущей встречи лидеров.
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