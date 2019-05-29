Однажды в Украине





Хейнц Барнабаш

В лице Зеленского Украина получила не что иное, как неопытного клоуна.

Парламент Украины в четверг принял законопроект, называемый языковым законом, призванным обеспечить в стране развитие и примат украинского языка. И сделал это так, что одновременно смешал с грязью права национальных меньшинств. Языковый закон представляет собой наступление на русское население Востока Украины, при этом он серьёзно задевает права и закарпатских венгров – не говоря уже о других проживающих на Украине национальных меньшинствах.

Языковый закон после прошлогоднего первого чтения в октябре представляет предмет спора как в масштабах страны, так и на региональном уровне, в него внесено около 2000 поправок. Перед голосованием депутатам продемонстрировали небольшой фильм, где популярные артисты, поэты, учёные и активисты залили слезами камеру, рассказывая, как им важно принятие этого закона. Делали это без малейшего смущения из-за того, что лишь неделю назад народ 70% процентов голосов отдал за Владимира Зеленского. За такого человека, который и не разговаривает нормально по-украински.

Языковый закон можно было бы долго анализировать, и не только с конституционной, но и правовой точки зрения. Кроме личных бесед и религиозных обрядов, закон делает практически обязательным повсеместное использование украинского языка. Можно сказать, ещё повезло, что в 2019-ом не аннулировали главное достижение 500-летней реформации – возможность проповедовать на национальных языках. За пренебрежение нормами закона украинская власть грозит правовой ответственностью и штрафом, а за надругательство над национальными символами – и уголовной ответственностью. И помимо этого есть всё, что может раздражать зрение и вкус: закон оговаривает, что каждый гражданин обязан говорить на государственном языке; будет создана языковая полиция, занимающаяся соблюдением стандартов государственного языка; будет ограничено издательство книг и интернет-СМИ.

В последнее время на Западе входит в моду вспоминать тёмные времена Средневековья при любых победах или реформах косерваторов, но в данном случае Европейский Союз не издаёт ни звука. Европейский Союз всегда однозначно выступает на стороне Украины, как бы неправомерно она не поступала. Вышеупомянутый закон не только напоминает самые тёмные времена, но и прямо вносит их в будни миллионов людей. Нужно заявить: этот закон – фашистский.



Пётр Порошенко, естественно, спешит как можно быстрее “пропихнуть” пакет законов, ведь он и ранее давал понять, что подпишет. Одновременно с испуганным лицом выступая за защиту прав национальных меньшинств перед камерами западных СМИ. В одной руке оливковая ветвь, в другой – топор. Шоколадный король всех украинцев получил ещё одну возможность перед тем, как исчезнуть в выгребной яме политики после своего тотального поражения на выборах. Но не будем о нём жалеть, ведь пока сотни погибали на Востоке Украины, хорошо шёл оружейный бизнес и стояла в России шоколадная фабрика.

Жители Украины, безусловно, устали со времён Майдана. Страна пережила революцию, ведёт гибридную войну со своим давним союзником и соседом, который не поленился выгрызть у него кусок, а всеохватывающая коррупция и мафия стали постепенно соринкой и в глазу Запада.

В такой ситуации избиратели Украины увидели лишь один выход: в лице претенциозного, ругающего элиты Владимира Зеленского. При этом многие забывают, что по своему происхождению Зеленский – русский еврей. Родители родившегося в большей частью русскоязычном Кривом Роге медиамагната – русскоязычные, в детстве тот немало времени провёл в Монголии. После киевского института его медийная карьера зарождалась в студии в Москве, там он стал известен по всей России и оттуда выстроил украинскую медиа-империю. Украинский язык Зеленский может использовать лишь в течение расслабленного потягивания кофе, во время своих дебатов и публичных выступлений он говорит на русском.

После победы на выборах его жена пошутила, что самое время найти хорошего преподавателя украинского языка – надеемся, что вакансия не останется незаполненной, ведь согласно нынешнему закону каждый украинский гражданин обязан говорить по-украински.

Зеленский теперь обещает рассмотреть языковый закон – но в некоторых предвыборных речах он использовал грязные слова для того, чтобы настроить против тех русских Востока Украины, из которых он сам и происходит. Делал всё это из политических соображений, спрятавшись за маской прикольного юмориста. И после всего этого делает вид, будто он склонен сдвинуться в сторону договорённостей с Россией. Украина в лице Зеленского получила не что иное, как неопытного клоуна, который со временем может опуститься и ниже уровня Петра Порошенко.

Украина думает, что после драмы настало время комедии, но другого, как ещё более дешёвой трагикомедии на экране канала “1+1” в масштабах страны и вживую, здесь быть не может.

А в это время путинский режим, использовав неопределённость, немедленно стал пробовать Украину на вкус.

Мне жаль украинских людей. Они, в конце концов, заслужили мира. Но если мы посмотрим в сторону соседей, то увидим лишь сорокамиллионную одураченную, использованную и духовно выпотрошенную массу. Жила-была когда-то одна Украина...



Источник - https://istvan-kovacs.livejournal.com/161902.html



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